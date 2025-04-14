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海狗？根本就没有这种东西！

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新西兰海狮（Arctocephalus forsteri），凯库拉，南岛
不要叫我海豹：新西兰海狮（Arctocephalus forsteri），凯库拉，南岛

皮埃尔·康斯坦特（PIERRE CONSTANT）被那些坚持认为海狗在任何意义上都是海豹的人所困扰。请让他用他的照片来澄清事实。

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s 测试 in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair. 

学术课程结束后，我们会参加由科学权威指导的课程，并在科学图书馆进行数小时的自学，最后进行四小时的期末考试来检验我们所掌握的知识。

通过考试意味着我们获得了备受追捧的自然主义导游执照，这使我们能够正式在公园的游轮和帆船上工作，该公园自 1978 年以来一直是世界遗产。

根据你在群岛上的去处，以及你参观的岛屿和地点，看到加拉帕戈斯群岛特有的海狮群总是令人着迷的（沃勒拜基棕颈鹿) 在白色、绿色、红色或黑色的沙滩上悠闲地晒太阳。 

西班牙岛海滩上的加拉帕戈斯海狮（Zalophus wollebaeki）
西班牙岛海滩上的加拉帕戈斯海狮（Zalophus wollebaeki）
加拉帕戈斯海狮，伊莎贝拉群岛
加拉帕戈斯海狮特写，伊莎贝拉岛

在圣地亚哥岛或伊莎贝拉岛以西的一些地方，暴露在寒冷的克伦威尔洋流上升流中，你还会遇到不同的物种：加拉帕戈斯海狮（加拉巴哥岛头鱼）它的祖先 澳洲北极熊 它们沿着著名的洪堡洋流从南极洲迁徙到智利和秘鲁海岸。

加拉帕戈斯海狮（Arctocephalus galapagoensis），圣地亚哥岛
加拉帕戈斯海狮（Arctocephalus galapagoensis），圣地亚哥岛
加拉帕戈斯群岛海狮幼崽，圣地亚哥岛
加拉帕戈斯群岛海狮幼崽，圣地亚哥岛

每次听到有人把这些哺乳动物称为“海豹”，甚至是“毛皮海豹”，我都会感到轻则不安，重则恼火。我特意向游客系统地解释海豹和海狮的区别。 

一些固执的游客坚信他们更了解情况，拒绝购买，或者认定这些动物一定是海豹，因为“它们一直被这样称呼”。

鳍足类动物家族

海豹和海狮都是鳍足类动物，是一类多样化的半水生海洋哺乳动物，曾被俗称为无耳海豹（或真海豹）和海狗。

真正的印章属于 海鲈科 科，而海狮属于 蝽科 家族，有两个不同的亚家族： 北极头海马亚科，有两个属和 蠓亚科，其中有五种。北极的海象属于另一个科，即 蜻蜓科.

海象（Odobenus rosmarus），斯瓦尔巴群岛
海象（Odobenus rosmarus），斯瓦尔巴群岛

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the 加州 sea-lion (加州)，加拉帕戈斯海狮的祖先，以及北海狮（大黄蜂）北极。 

另一方面，海豹大多来自北半球——除了南象海豹（米龙加·莱奥尼娜)、食蟹海豹（食癌齿象)、威德尔海豹（威德利细螨)和豹海豹(轻水螅南极企鹅（学名：Pennsylvania）是南极洲著名的鸟类，也是企鹅的凶猛捕食者。

奥塔哥半岛的两只胡克海狮
奥塔哥半岛的两只新西兰海狮（Phocarctos hookeri）

海豹和海狮的主要区别是什么？海豹的眼睛圆圆的，鼻子尖尖的，耳朵看不见，爬行时需要趴着。

海狮有杏仁状的眼睛、方形的口鼻部和管状的外耳，它们可以用前鳍状肢向前移动。这些鳍状肢还能帮助它们从腹部直立起来，就像拄着拐杖一样。 

因此，人们通常所说的“海豹”其实是错误的，因为它们实际上是“海狮”。它们拥有所谓的厚厚的双层毛皮，同时也具备海狮的所有特征，只是体型较小，鼻子也更尖。

毛皮海狮

- 蝽科 海狮 北极头海马亚科 亚科包括两个属： 北极头龙， 或南部海狮（共有 8 个物种）和 卡洛希纳斯，北方海狮。后者唯一的物种， 熊鼻犀，分布于北冰洋。 

全部八个 头颅虫 物种起源于南极，那时的生活条件不像现在这样极端和极端。 

这引发了关于南美原始毛皮海狮不同群体的物种形成（澳洲北极熊) 为了寻找更好的环境而向北迁徙。

他们利用北向的洋流：洪堡洋流代表胡安·费尔南德斯洋流（腓氏北极熊) 和加拉帕戈斯海狮，或本格拉海狮 (微小北极熊).

毛皮海狮（Arctocephalus pusillus），纳米比亚克罗斯角殖民地
毛皮海狮（Arctocephalus pusillus），纳米比亚克罗斯角殖民地
毛皮海狮（Arctocephalus pusillus），纳米比亚克罗斯角殖民地
纳米比亚海滩上的海狮。

《澳大利亚人报》（小头鲸) 和新西兰海狮 (福氏北头鱼) 沿着类似的路线到达其名称所示的最终目的地。

新西兰海狮栖息地，凯库拉，南岛
新西兰海狮栖息地，凯库拉，南岛

所以下次你听到有人谈论海狗的时候，一定要告诉他们正确的名称，因为旧的名称已经过时而且容易误导。你这么说，我一定会很高兴！

皮埃尔·康斯坦特撰写了三本加拉帕戈斯参考书： 

加拉帕戈斯群岛——自然历史指南 （2010 年，第 9 版，香港国际航空摄影杂志）

加拉帕戈斯群岛的海洋生物——鱼类、鲸鱼、海豚和海洋无脊椎动物的潜水指南 （2007 年，第 3 版，巴黎 Calao Life）

加拉帕戈斯群岛 （1994 年，第 3 版，巴黎）法语版。 访问他的网站 或通过电子邮件订购，地址为 calaolife@yahoo.com 或 。

Pierre Constant 在 Divernet 上的其他作品： 深入古巴西部, 诺罗尼亚群岛：大西洋潜水热点,  潜入利富岛，探索化石环礁弗洛雷斯岛，通往科莫多岛的门户地狱之钟和其他尤卡坦洞穴特色瓦努阿图超越柯立芝 和 潜水之旅：穆桑达姆至马斯喀特

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