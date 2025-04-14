海狗？根本就没有这种东西！

皮埃尔·康斯坦特（PIERRE CONSTANT）被那些坚持认为海狗在任何意义上都是海豹的人所困扰。请让他用他的照片来澄清事实。

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s 测试 in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair.

学术课程结束后，我们会参加由科学权威指导的课程，并在科学图书馆进行数小时的自学，最后进行四小时的期末考试来检验我们所掌握的知识。

通过考试意味着我们获得了备受追捧的自然主义导游执照，这使我们能够正式在公园的游轮和帆船上工作，该公园自 1978 年以来一直是世界遗产。

根据你在群岛上的去处，以及你参观的岛屿和地点，看到加拉帕戈斯群岛特有的海狮群总是令人着迷的（沃勒拜基棕颈鹿) 在白色、绿色、红色或黑色的沙滩上悠闲地晒太阳。

西班牙岛海滩上的加拉帕戈斯海狮（Zalophus wollebaeki）

加拉帕戈斯海狮特写，伊莎贝拉岛

在圣地亚哥岛或伊莎贝拉岛以西的一些地方，暴露在寒冷的克伦威尔洋流上升流中，你还会遇到不同的物种：加拉帕戈斯海狮（加拉巴哥岛头鱼）它的祖先 澳洲北极熊 它们沿着著名的洪堡洋流从南极洲迁徙到智利和秘鲁海岸。

加拉帕戈斯海狮（Arctocephalus galapagoensis），圣地亚哥岛

加拉帕戈斯群岛海狮幼崽，圣地亚哥岛

每次听到有人把这些哺乳动物称为“海豹”，甚至是“毛皮海豹”，我都会感到轻则不安，重则恼火。我特意向游客系统地解释海豹和海狮的区别。

一些固执的游客坚信他们更了解情况，拒绝购买，或者认定这些动物一定是海豹，因为“它们一直被这样称呼”。

鳍足类动物家族

海豹和海狮都是鳍足类动物，是一类多样化的半水生海洋哺乳动物，曾被俗称为无耳海豹（或真海豹）和海狗。

真正的印章属于 海鲈科 科，而海狮属于 蝽科 家族，有两个不同的亚家族： 北极头海马亚科，有两个属和 蠓亚科，其中有五种。北极的海象属于另一个科，即 蜻蜓科.

海象（Odobenus rosmarus），斯瓦尔巴群岛

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the 加州 sea-lion (加州)，加拉帕戈斯海狮的祖先，以及北海狮（大黄蜂）北极。

另一方面，海豹大多来自北半球——除了南象海豹（米龙加·莱奥尼娜)、食蟹海豹（食癌齿象)、威德尔海豹（威德利细螨)和豹海豹(轻水螅南极企鹅（学名：Pennsylvania）是南极洲著名的鸟类，也是企鹅的凶猛捕食者。

奥塔哥半岛的两只新西兰海狮（Phocarctos hookeri）

海豹和海狮的主要区别是什么？海豹的眼睛圆圆的，鼻子尖尖的，耳朵看不见，爬行时需要趴着。

海狮有杏仁状的眼睛、方形的口鼻部和管状的外耳，它们可以用前鳍状肢向前移动。这些鳍状肢还能帮助它们从腹部直立起来，就像拄着拐杖一样。

因此，人们通常所说的“海豹”其实是错误的，因为它们实际上是“海狮”。它们拥有所谓的厚厚的双层毛皮，同时也具备海狮的所有特征，只是体型较小，鼻子也更尖。

毛皮海狮

- 蝽科 海狮 北极头海马亚科 亚科包括两个属： 北极头龙， 或南部海狮（共有 8 个物种）和 卡洛希纳斯，北方海狮。后者唯一的物种， 熊鼻犀，分布于北冰洋。

全部八个 头颅虫 物种起源于南极，那时的生活条件不像现在这样极端和极端。

这引发了关于南美原始毛皮海狮不同群体的物种形成（澳洲北极熊) 为了寻找更好的环境而向北迁徙。

他们利用北向的洋流：洪堡洋流代表胡安·费尔南德斯洋流（腓氏北极熊) 和加拉帕戈斯海狮，或本格拉海狮 (微小北极熊).

毛皮海狮（Arctocephalus pusillus），纳米比亚克罗斯角殖民地

纳米比亚海滩上的海狮。

《澳大利亚人报》（小头鲸) 和新西兰海狮 (福氏北头鱼) 沿着类似的路线到达其名称所示的最终目的地。

新西兰海狮栖息地，凯库拉，南岛

所以下次你听到有人谈论海狗的时候，一定要告诉他们正确的名称，因为旧的名称已经过时而且容易误导。你这么说，我一定会很高兴！

皮埃尔·康斯坦特撰写了三本加拉帕戈斯参考书： 加拉帕戈斯群岛——自然历史指南 （2010 年，第 9 版，香港国际航空摄影杂志） 加拉帕戈斯群岛的海洋生物——鱼类、鲸鱼、海豚和海洋无脊椎动物的潜水指南 （2007 年，第 3 版，巴黎 Calao Life） 加拉帕戈斯群岛 （1994 年，第 3 版，巴黎）法语版。 访问他的网站 或通过电子邮件订购，地址为 calaolife@yahoo.com 或 。

Pierre Constant 在 Divernet 上的其他作品： 深入古巴西部, 诺罗尼亚群岛：大西洋潜水热点, 潜入利富岛，探索化石环礁, 弗洛雷斯岛，通往科莫多岛的门户, 地狱之钟和其他尤卡坦洞穴特色, 瓦努阿图超越柯立芝 和 潜水之旅：穆桑达姆至马斯喀特