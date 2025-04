海狗?根本就没有这种东西!

皮埃尔·康斯坦特(PIERRE CONSTANT)被那些坚持认为海狗在任何意义上都是海豹的人所困扰。请让他用他的照片来澄清事实。

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s 测试 in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair.

学术课程结束后,我们会参加由科学权威指导的课程,并在科学图书馆进行数小时的自学,最后进行四小时的期末考试来检验我们所掌握的知识。

通过考试意味着我们获得了备受追捧的自然主义导游执照,这使我们能够正式在公园的游轮和帆船上工作,该公园自 1978 年以来一直是世界遗产。

根据你在群岛上的去处,以及你参观的岛屿和地点,看到加拉帕戈斯群岛特有的海狮群总是令人着迷的(沃勒拜基棕颈鹿) 在白色、绿色、红色或黑色的沙滩上悠闲地晒太阳。

西班牙岛海滩上的加拉帕戈斯海狮(Zalophus wollebaeki)

加拉帕戈斯海狮特写,伊莎贝拉岛

在圣地亚哥岛或伊莎贝拉岛以西的一些地方,暴露在寒冷的克伦威尔洋流上升流中,你还会遇到不同的物种:加拉帕戈斯海狮(加拉巴哥岛头鱼)它的祖先 澳洲北极熊 它们沿着著名的洪堡洋流从南极洲迁徙到智利和秘鲁海岸。

加拉帕戈斯海狮(Arctocephalus galapagoensis),圣地亚哥岛

加拉帕戈斯群岛海狮幼崽,圣地亚哥岛

每次听到有人把这些哺乳动物称为“海豹”,甚至是“毛皮海豹”,我都会感到轻则不安,重则恼火。我特意向游客系统地解释海豹和海狮的区别。

一些固执的游客坚信他们更了解情况,拒绝购买,或者认定这些动物一定是海豹,因为“它们一直被这样称呼”。

鳍足类动物家族

海豹和海狮都是鳍足类动物,是一类多样化的半水生海洋哺乳动物,曾被俗称为无耳海豹(或真海豹)和海狗。

真正的印章属于 海鲈科 科,而海狮属于 蝽科 家族,有两个不同的亚家族: 北极头海马亚科,有两个属和 蠓亚科,其中有五种。北极的海象属于另一个科,即 蜻蜓科.

海象(Odobenus rosmarus),斯瓦尔巴群岛

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the 加州 sea-lion (加州),加拉帕戈斯海狮的祖先,以及北海狮(大黄蜂)北极。

另一方面,海豹大多来自北半球——除了南象海豹(米龙加·莱奥尼娜)、食蟹海豹(食癌齿象)、威德尔海豹(威德利细螨)和豹海豹(轻水螅南极企鹅(学名:Pennsylvania)是南极洲著名的鸟类,也是企鹅的凶猛捕食者。

奥塔哥半岛的两只新西兰海狮(Phocarctos hookeri)

海豹和海狮的主要区别是什么?海豹的眼睛圆圆的,鼻子尖尖的,耳朵看不见,爬行时需要趴着。

海狮有杏仁状的眼睛、方形的口鼻部和管状的外耳,它们可以用前鳍状肢向前移动。这些鳍状肢还能帮助它们从腹部直立起来,就像拄着拐杖一样。

因此,人们通常所说的“海豹”其实是错误的,因为它们实际上是“海狮”。它们拥有所谓的厚厚的双层毛皮,同时也具备海狮的所有特征,只是体型较小,鼻子也更尖。

毛皮海狮

- 蝽科 海狮 北极头海马亚科 亚科包括两个属: 北极头龙, 或南部海狮(共有 8 个物种)和 卡洛希纳斯,北方海狮。后者唯一的物种, 熊鼻犀,分布于北冰洋。

全部八个 头颅虫 物种起源于南极,那时的生活条件不像现在这样极端和极端。

这引发了关于南美原始毛皮海狮不同群体的物种形成(澳洲北极熊) 为了寻找更好的环境而向北迁徙。

他们利用北向的洋流:洪堡洋流代表胡安·费尔南德斯洋流(腓氏北极熊) 和加拉帕戈斯海狮,或本格拉海狮 (微小北极熊).

毛皮海狮(Arctocephalus pusillus),纳米比亚克罗斯角殖民地

纳米比亚海滩上的海狮。

《澳大利亚人报》(小头鲸) 和新西兰海狮 (福氏北头鱼) 沿着类似的路线到达其名称所示的最终目的地。

新西兰海狮栖息地,凯库拉,南岛

所以下次你听到有人谈论海狗的时候,一定要告诉他们正确的名称,因为旧的名称已经过时而且容易误导。你这么说,我一定会很高兴!

皮埃尔·康斯坦特撰写了三本加拉帕戈斯参考书: 加拉帕戈斯群岛——自然历史指南 (2010 年,第 9 版,香港国际航空摄影杂志) 加拉帕戈斯群岛的海洋生物——鱼类、鲸鱼、海豚和海洋无脊椎动物的潜水指南 (2007 年,第 3 版,巴黎 Calao Life) 加拉帕戈斯群岛 (1994 年,第 3 版,巴黎)法语版。 访问他的网站 或通过电子邮件订购,地址为 calaolife@yahoo.com 或 。

