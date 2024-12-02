自由潜水员：深入了解莫尔查诺夫的世界

近年来，关于自由潜水的电影，无论是纪录片还是虚构作品，都出人意料地受到观众的欢迎。Netflix 的收视率很高，更不用说还引发了一场诉讼。

它们的名字往往缺乏想象力—— 最深的呼吸，一口气，没有限制，屏住呼吸 ——因此很容易在记忆中混淆。但人们似乎对水上运动员一心一意挑战人体极限的行为很着迷，同时意识到每条下坡线的尽头都潜伏着潜在的悲剧。

最新一部作品即将在订阅量较低的数字平台之一 Paramount+ 上映，但人们对此充满期待，因为其涉及当今无可争议的运动之王——俄罗斯跳水运动员阿列克谢·莫尔恰诺夫。

海报（派拉蒙影业）

自由潜水电影通常围绕着打破世界纪录的尝试展开——我想一般观众并不太关心这是在可变重量双脚蹼、自由潜水还是其他任何项目中——这部电影的转折点是莫尔查诺夫的目标是在一年的时间里保持每一项世界深度纪录。

自由潜水员和这项运动的追随者们都很清楚他是否成功完成了他的 amim 任务，但大多数观众却不知道，所以这是一个很好的、巧妙的设置。

莫尔恰诺夫跳水后（派拉蒙影业）

他们可能甚至不知道莫尔查诺夫还活着，但无论如何，悲剧元素已经根深蒂固，不难猜出这和阿列克谢与他非凡母亲的关系有关。娜塔莉亚·莫尔查诺娃 (Natalya Molchanova) 直到 2015 年去世前一直统治着女子自由潜水，对她来说，这应该是一次 40 米的趣味潜水。

自由潜水往往在实用性和精神性之间摇摆不定，而这种设定场景让我担心这部作品可能会探索人类心理等所反映的深度奥秘。

这完全是胡说八道——这是一部令人愉快的事实纪录片，旨在让人们深入了解一位顶尖运动员的生活。莫尔恰诺夫不仅面临着这项运动带来的身体和精神挑战，而且还面临着诸如由于俄罗斯非法入侵乌克兰而无法作为俄罗斯人在世界舞台上表演等现实问题。

身穿金色西装的男人（派拉蒙影业）

自由潜水者 确实成功地让其明星更容易被人接受。我们去年见到了他，当时他 36 岁，头放在水箱里，生理学家正在对他进行监测。她很谨慎，希望他休息，而他决心做更多，并知道他可以用魅力和决心来获胜。这是在博内尔创纪录的前一天。

我们见到了他的妻子埃琳娜：“我总是很害怕，”她谈到他的工作时说道。我们得知他从四岁起就是游泳天才。他的母亲娜塔莉亚曾打破过 41 项世界纪录，她从一开始就担任他的教练，两人的关系非常深厚。

娜塔莉亚·莫尔查诺娃（派拉蒙影业）

她和父亲早已分手——正是那段创伤促使她开始自由潜水。奥列格神父在场发表了他的看法。

阿列克谢表达了自己想要继承母亲的事业的愿望，他环游世界，用蛋糕和冰淇淋庆祝自己的胜利，一次又一次地展示自己的超能力。

父与子（派拉蒙影业）

在巴哈马群岛威廉·特鲁布里奇 (William Trubridge) 的 Vertical Blue 比赛中，莫尔查诺夫的目标是打破组织者自己长期保持的 102 米无鳍记录。

去年俄罗斯参赛者并没有受到欢迎，这暗示着特鲁布里奇本人对此很满意，但现在莫尔查诺夫被允许以中立身份参赛——我本来想更详细地了解这意味着什么。有人暗示他想要报复。

影片后面与此相关的一个戏剧性时刻表明，即使在他能力的巅峰时期，推动他创下纪录的激情也可能会让位于生活中的其他优先事项。

正如导演兼编剧迈克尔·约翰·沃伦所说：“心灵、身体和地球元素之间的平衡是自由潜水的本质。没有人比经验丰富的自由潜水员更了解这种联系。但有时他们会忘记设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

这是一部非常成功的纪录片，包含水下镜头，拍摄精美，但不会取代人类的观察。影片中还有大量引人入胜的历史镜头，使莫尔查诺夫成为焦点，同时仍给人留下了一个因非凡技能而与世隔绝的印象。

深海之王（派拉蒙影业）

我确信它没有讲述完整的故事，也不是一部能震撼你内心的电影，但如果你有幸看到 至高无上+ 你会发现它非常值得一看。它将于 7 月 XNUMX 日上映。

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