首次目睹300米深的Terra Nova极地沉船

对这艘历史性沉船 300 米深的残骸进行首次视觉勘测 特拉诺瓦一艘载着 RF Scott 船长及其团队前往南极进行致命探险的船只由一支海洋考古学家、历史学家和技术专家组成的团队驾驶。

使用探险船 传说他们访问了格陵兰岛附近的北大西洋偏远地区 特拉诺瓦 在第二次世界大战期间——斯科特最后一次远征几十年后——遭遇了失败。

“传说的调查 特拉诺瓦 “这对于一个耗时近二十年的项目来说是锦上添花，”项目负责人雷顿·罗利 (Leighton Rolley) 说道。

“2005 年的一个想法最终促成了 2012 年沉船的成功发现，现在，多亏了这次探险，我们终于能够对极地历史上最具标志性的船只之一进行详细的视觉调查。

Leighton Rolley 也参与了 2012 年 Terra Nova 探险

“传说的工作解答了许多关于死者状况和最后时刻的长期问题。 特拉诺瓦 由此，它为一个世纪以来一直吸引极地历史学家的故事画上了句号。”

船舵的残骸，下图中也可以看到正在使用中（Matthew Innes / MY Legend）

1884 年在苏格兰为邓迪捕鲸和海豹船队建造， 特拉诺瓦 是一艘长 57 米的木质三桅帆船，专为抵御恶劣的极地条件而设计。

1903 年，斯科特船长第一次南极探险时，她向他证明了自己的价值，当时，作为一艘救援船，她为斯科特船长提供补给并帮助其船 RRS 获救 药物发现 来自麦克默多湾的冰层。

两年后， 特拉诺瓦 她通过参与北极救援行动巩固了自己的声誉，帮助营救菲亚拉极地探险失败后被困在弗朗士约瑟夫地群岛的探险者。

1910-1913 年英国南极探险期间 特拉诺瓦 成为主要的探险船，载着斯科特的团队徒步到达南极——他们确实做到了，但却未能返回。

1911 年南极的 Terra Nova（赫伯特·庞廷）

Terra Nova 船员（酷南极洲）

特拉诺瓦 在二战服役前，她曾在纽芬兰海豹渔业工作。经过2年的艰苦服役，她最终于1943年因冰损沉没于格陵兰岛附近。

2012 年，该研究船 福尔克，由美国运营 施密特海洋研究所在斯科特船长逝世一百周年之际，对疑似沉船的物体进行了扫描。

2012 年 Terra Nova 的多波束图像（施密特海洋研究所）

- 传说 此次探险实际上是后续任务，利用先进的水下技术和现代潜水器对该遗址进行详细的视觉调查。

罗利表示，拍摄到的高分辨率图像能够通过揭示关键的结构特征来确认沉船的身份，同时记录“充满活力的海洋生态系统，沉船上有冷水珊瑚、海葵和鱼类繁衍生息”。

“这次潜水是多年规划、协调和耐心的结晶，”潜水员阿尔多·库恩评论道。“成为第一个看到 特拉诺瓦 自其沉没以来的 80 年里，我既感到谦卑，又感到兴奋。

劳伦斯·奥茨在斯科特最后一次极地之旅中照看拉雪橇的小马。下图中，他站在货舱旁，可以看到货舱里的绞盘。（我的传奇）

我们尽可能地勘察了沉船的各个部分，从引人注目的船头裂口到散落的甲板设备残骸。最震撼人心的时刻之一是在船尾附近发现了驾驶台——这是一个具有象征意义且令人感动的发现。

- 特拉诺瓦船员获救，但调查确认了该船在被点燃后遭受的损坏程度，最终被海岸警卫队武装救援船开枪击沉，以防止其成为漂浮的航行危险物。虽然船头已裂开，但似乎是船尾部分首先撞上了海床。

“这次探险也凸显了 传说 罗利表示：“我们与她的船员一起在偏远且充满挑战的环境中作业，将现代技术与精确的执行相结合，取得了历史性的成果。”

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