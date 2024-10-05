乌斯蒂卡：西西里岛的潜水瑰宝

PENELOPE GRANYCOME 了解西西里岛，但从未体验过潜水。一次前往西西里岛北部海岸外的小岛的旅行让她有机会了解为什么西西里岛如此受人欢迎

乌斯蒂卡岛可能并不为英国潜水员所熟知，但最近潜入其水域就像发现了一颗未被发现的宝石，闪闪发光的蓝色黄玉海景伴随着险峻的地形、洞穴、游泳通道和丰富的鱼类 - 这是乌斯蒂卡火山遗产和其自 1986 年以来作为意大利第一个海洋保护区的地位所致。

抵达港口 (Penelope Granycome)

作为一名西西里岛爱好者，我经常在前往巴勒莫的途中注意到这座岛屿，当我读到关于其生物多样性和潜水可能性的文章时，我感到非常高兴。西西里岛拥有具有挑战性的沉船、洞穴和水下遗迹，而乌斯蒂卡岛则以其魅力、轻松和热情好客，似乎是开始探索其水下世界的完美之地。

从伦敦飞往巴勒莫的飞行时间只需不到三个小时，然后从港口乘坐 Liberty Lines 的水翼船航行 90 分钟，携带大型潜水包只需额外支付 5 欧元。

在风景如画的登陆点，我遇到了克莱尔（Orca Diving Ustica，一家五星级 PADI 潜水中心）的老板之一，还有萨尔沃（Sogni Nel Blu 酒店的老板，我将在那里住宿）。

小镇中缓缓的阶梯……（佩内洛普·格兰尼科姆）

…通往潜水中心（Penelope Granycome）

快速办理入住手续后，只需走几步路，就可以到达潜水中心，那里有介绍和装备准备。联合所有者 Davide 向我介绍了该岛的海洋保护区 (MPA)，该保护区覆盖了约 15 公里的海岸线，分为三个区域。

面积相对较小的A区（60公顷）为禁捕区，B区和C区（各约8,000公顷）分别为一般保护区和部分保护区。

用“迷人”来形容这个独特的小镇，一点也不为过。大多数餐厅距离酒店只有几分钟的路程，还有小道可以探索整个岛屿。

目录 分组潜水 红柳珊瑚 最后一天 事实档案

分组潜水

第二天早上，醒来后，我欣赏着港口的壮丽景色，在 Salvo 咖啡馆享用了美味的咖啡和羊角面包，然后去 Orca 见了导游和其他潜水员。每个人都在早上 8 点和 11 点与导游一起分组潜水，导游讲授的语言包括英语、法语、德语和意大利语。

准备潜水（佩内洛普·格兰尼科姆）

组织工作非常顺利，包括在潜水前和潜水之间在基地准备自己的水杯，以及美味的小吃。我们的装备和潜水服被带到了 RIB 上，步行不远，所以唯一的工作就是将 BC 和调节器连接到 15 升钢罐上（12 升的装置也可用）。

我们进入了 29°C 的海水和清澈的能见度，在蓬塔加莱拉 (Punta Galera) 的第一次潜水没有让我们失望。

乌斯蒂卡岛形成于一百万年前，由连续的水下火山喷发和一系列持续的过程（包括130,000万年前的最后一次大火山喷发以及极地熔体的沉降）形成了地形。

由快速冷却的熔岩形成的均匀玄武岩是这里的一大特色，我们沿着岩石带游来游去，有幸看到了梭鱼、琥珀鱼、海鳗和一只引人注目的 海兔科 海兔，一种在水中优雅飞翔的巨型海蛞蝓，因其可爱的兔耳朵状海兔而得名。

梭子鱼（范妮·弗洛拉-洛耶尔饰演）

海兔的交配习惯也很有趣——它们是雌雄同体，交配时会排成一长串或成群。戴维德提到了古老的地中海渔民迷信，即不小心触碰海兔会导致秃头。海兔的拉丁名 海兔 品种的意思是脱毛海兔。

快速更换水箱，在水面休息，喝了足够的水、冰茶和零食后，我们前往岛屿北部和 Secca della Colombara 地点，这个词在西西里语中可以翻译为“鸽子浅滩”，海浪在这里冲击着鸽子岩的浅滩。

蓬塔卡瓦齐 (Punta Cavazzi) 灯塔下方（Fanny Floirat-Lohyer）

沿着一座尖峰向下，沿着倾斜的墙壁向下 30 米，到达乌斯蒂卡沉船，这是一艘 2005 年撞上浅滩后沉没的商用船的壮观景象。它侧卧着，为一些大鱼提供了背景，其中包括一条暗色石斑鱼和一条灰石斑鱼。戴维德还在那里发现了一只伞蛞蝓和一条蝎子鱼。

壮观 阿斯特里德斯 橙色的珊瑚在蓝色的海洋中格外引人注目，整个地方成为物种观察者的天堂。

在度过了一个美好的早晨并进行了两次相当深的潜水之后，我该小睡一会儿，然后在广场上喝咖啡和吃西西里甜点，之后我和其他潜水员和导游一起喝日落开胃酒。

红柳珊瑚

新的一天，我们早早来到岛屿南部的 Punta dell'Arpa 潜水。这里景色优美，有机会潜入深海，在 34 米左右的地方看到柳珊瑚。

覆盖巨石的红色柳珊瑚和穿梭其间的石珊瑚石孔虫令人赏心悦目。Orca 带 AOWD 和深海专业学生来到这里，享受隐蔽的深度和美丽的风景。

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

接下来是 Sutta a Za Lisa，这是一个充满隧道和狭窄游泳通道的游乐场，其中一个位于 27 米处。舒适至关重要，因为您刚离开一个，就会进入另一个。

我们的导游亚历克斯带我们游了几圈，然后爬上了一个峡谷。整个遗址的生物多样性丰富，有一个洞穴，里面有石孔虫，还有一个 彼得罗西亚 海绵在阳光下会变黑。龙虾和海鳗都可以在这里找到，我们还看到了另一条巨大的石斑鱼。

岩石水下地形（Fanny Floirat-Lohyer）

最后一天

最后一天同样很特别，我减掉了一公斤体重来调整浮力，以便在早上能够在 Grotta della Pastizza 进行一次神圣的潜水，这个洞穴的名字来源于水面的一块糕点形状的岩石。

这次潜水最初穿过四个浅洞中的三个，最后到达一个水面，里面有斑驳的光线。洞穴内装饰着岛上守护神圣巴托利基奥的雕像，宁静的洞穴让我们默默敬畏。

然后我们顺着一堵充满生机的墙往下潜，又发现了一条大褐石斑鱼，距离我们大约 25 米。这里也适合夜间潜水，可以观赏鳗鱼和甲壳类动物以及海兔、乌贼、章鱼和裸鳃类动物。

Felimida krohno 裸鳃亚目 (Fanny Floirat-Lohyer)

最后但绝对不是最不重要的一点是乘坐令人兴奋的 RIB 前往乌斯蒂卡最著名的景点 Scoglio del Medico，又称医生岩。

要想看完所有东西，需要潜水好几次。我们进入了一个叫做 Grotta della Balena 的洞穴，因为洞穴的一个开口形似鲸鱼的嘴巴。进入洞穴后，我们进入了一个较小的洞穴，看到四条石斑鱼排成一排，就像一个接待委员会。

一条暗色石斑鱼（Fanny Floirat-Lohyer）

这是海洋生物的另一个天堂，其中包括螃蟹、蝎子鱼和裸鳃类动物，如果你有时间的话，可以发现很多东西。

沿着隧道向下游到大约 30 米深处后，您就可以进入蓝色水域，在尖峰上观看神奇的鱼类表演，其中有梭鱼、琥珀鱼、条纹石斑鱼和海兔。

佩内洛普与 Orca Diving Ustica 的工作人员

这六次潜水的壮丽景色归功于保护区的保护和乌斯蒂卡的火山遗产，我将永远铭记在心。告别之后，我回到了巴勒莫，潜水后的喜悦无需向其他潜水员解释。

事实档案 价格在 乌斯蒂卡虎鲸潜水 每次潜水起价 50 欧元，潜水套餐价格会相应降低。提供从 DSD 到潜水长等 PADI 课程以及设备租赁。 特 蓝梦之床 酒店提供 2 至 30 晚的客房——两晚住宿费用为每间 160 欧元（两人共享），包括往返港口的交通费。 大多数伦敦机场都有飞往巴勒莫的航班，飞行时间不到三个小时，往返票价为 56 英镑（瑞安航空）。 自由线 运营从巴勒莫港到乌斯蒂卡的水翼船，单程票价为 24-37 欧元。

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