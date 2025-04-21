西西里潜水员发现浅舵和深枪

一名潜水员在意大利西西里岛附近的海床上发现了两件与 18 世纪早期一场历史性海战有关的百年文物。

他发现的一把舵和一门海军大炮被认为是 11 年 1718 月 XNUMX 日英国和西班牙海军发生冲突的卡波帕塞罗战役的遗物。

西西里岛当时处于西班牙的控制之下，两国当时并未交战，但由海军上将乔治·拜恩爵士指挥的规模更大的英国舰队在交战中击沉了大批西班牙军舰。

2.5米铁炮（西西里海监）

发现这些文物的潜水员法比奥·波特拉 (Fabio Portella) 长期与海洋考古学家合作，并担任锡拉库萨省水下文化资产荣誉检查员。

根据西西里岛海洋监督局的说法，波特拉一直在勘测该岛东南海岸 Fontane Bianche 附近的海床（索马雷）。舵一直沉在浅水中，可能是由于近期海床变化而露出水面的。舵长近5米，由钉在木材上的金属板构成。

这艘船舵估计重达800公斤，可能来自一艘大型船只。由于SopMare认为它容易受到干扰、损坏或被移除，因此请求一个团队将其打捞出来，目前文物修复人员正在对其进行处理。

波特拉在更深的地下 2.5 米处发现了一根 49 米长的铁炮管，它至今仍在那里，目前只能谨慎地确定它的年代在 1500 世纪到 1700 世纪之间。

卡波帕塞罗战役

此前，在阿沃拉海岸稍南处，加利纳（Gallina）和西西拉塔（Cicirata）的发现也与卡波帕塞罗海战有关。根据军事记录，一些西班牙大帆船脱离了主力作战，驶向阿沃拉海岸，试图躲避快速的英国舰船。

据估计，大约有 25 艘西班牙船只在那里和主要战场上损失。

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