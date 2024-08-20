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马耳他的海豚公园：它是动物园还是马戏团？ 

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宽吻海豚（Marine Connection）
宽吻海豚（Marine Connection）

马耳他十年来的动物福利立法存在漏洞，这解释了为什么这个地中海热门潜水胜地的唯一一家海豚馆仍然可以向游客收取观看圈养海豚表演的费用。 

地中海海洋公园注册为动物园，使得它在动物福利活动人士不断抗议的情况下仍能继续开展活动——这或许也解释了为什么当局对这些活动人士和 网际网路.

位于马耳他东北海岸的 Marineland Ltd 的贸易名称 Mediterraneo 的宽吻海豚已经在那里表演和与公众互动了 20 多年。 

马耳他海洋公园的海豚表演（Marine Connection）
马耳他海洋公园的海豚表演（Marine Connection）

两年前，公园内三头雌性海豚的死亡事件被合作组织 Marine Connection 曝光。 马耳他动物解放组织海豚计划

地中海渔业公司将海豚死亡事件归咎于一名潜水承包商将一个装满铅的铅袋留在了海豚池中，导致海豚在一个月内死亡。 中毒死亡据报道 网际网路.

经过三个月的治疗，公园里的五头雄性海豚得以存活。最年长的索尔于 2000 年在古巴附近被捕获，其他几头海豚都是在公园里出生的——索尔的两个儿子罗汉（5 岁）和卢卡（4 岁），以及尼努（14 岁）和查（13 岁）。

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“移居西班牙”

活动人士当时表示，海豚馆未能向公众告知雌性海豚的死亡情况，直到一年后，工作人员才对铅坠做出解释，当时一位询问的游客说，这些雌性海豚已被转移到西班牙——这一说法被证实是不实的。

今年夏天，英国组织 Marine Connection 联系了马耳他动物福利专员艾莉森·贝齐娜，担心剩下的五头雄性海豚可能因生活在被藻类淹没、环境“严重恶化”的水池中而遭受痛苦。

海洋连接 成立于 30 多年前，由 Liz Sandeman 和 Margaux Dodds 创立，当时他们成功推动关闭英国仅存的几家海豚馆。他们呼吁 Bezzina 敦促马耳他兽医监管部门 (VRD) 定期对水池中的水进行独立检测，并视情况紧急采取行动。 

活动人士称，海豚池的生活条件已经恶化（上图和下图）（Marine Connection）
海豚池的生活条件已经恶化（上面和下面)，活动人士称（Marine Connection）
活动人士称，海豚池的生活条件已经恶化（上图和下图）（Marine Connection）

多兹告诉贝齐纳：“我们还认为，由于地中海动物园目前是在动物园执照下运营，因此应该进行审查，并在这种情况下撤销执照。”

“这些海豚被用于表演和公众互动活动；这一事实本身违背了动物园的宗旨，它们没有用于任何保护工作，因此，许可证的有效性值得怀疑。” 

马戏团的定义

乍一看，这种马戏表演似乎违反了公园目前的动物园执照和马耳他法律。根据 2014 年《动物福利法》，使用动物进行“表演、展览、表演或 训练 违反本条例的，马戏团演出者将被吊销执照、关闭场地、并将动物迁移至别处。 

该立法将马戏团定义为“参展商以盈利为目的举办的任何表演，供公众观看，提供娱乐和展示，并使用动物表演技巧或动作，这些表演不反映其自然行为或不提供任何教育价值”。 

然而，豁免条款（31E）规定，这些条款“不适用于根据本法许可的动物园，理由是该豁免不会危及本法条款的目标”。 

6 月份，贝齐娜告诉《海事连线》，她正在与 VRD 联络，以澄清其在 Mediterraneo 的检查细节，但该组织表示，尽管不断请求反馈，但专员自那时起就没有提供进一步的细节。 

网际网路 还联系了 Bezzina 以澄清情况，但她只回复说，Mediterraneo 等实体的许可和监管是 VRD 的职责，并将询问转交给该局的兽医官 Duncan Chetcuti Ganado 博士。他没有回复询问。 

“如有必要，进行分析”

地中海海洋公园然而，该公司对此的态度更为积极。“我们的储罐每天都会进行物理和化学参数分析，”经理 Pietro Pecchioni 告诉 网际网路.

“每月一次，我们会由外部（第三）实验室进行微生物分析。所有参数均符合标准和指南。如果需要，政府会与我们联系，进行进一步检查和分析。” 

当被问及是否遵守动物福利法时，佩基奥尼说：“我请你们仔细阅读同一项法律。我们的机构是一家获得认证的动物园。”

公园此前曾表示，他们派出一支潜水员队伍来清理水池并控制藻类生长，虽然藻类生长看起来不美观，但据说对海豚无害。 

地中海海洋公园 (Marine Connection) 池中的海豚
地中海海洋公园 (Marine Connection) 池中的海豚

“显然已经进行了水质检测，但这是公园的自我监管，因为这是工作人员做的，”桑德曼说。“他们为什么不公布这些检测的结果，或者允许对设施和海豚进行独立检查？”

地中海海洋公园声称：“我们的使命是倡导海洋生物保护，并向公众传播有关保护海洋及其栖息的壮丽生物的关键意义的宝贵知识。”

而 Marine Connection 则在其网站上表示：“地中海海洋公园继续运营的事实表明，当局对这些动物福利问题视而不见，这是我们不能容忍的。” 

也在 Divernet 上： 马耳他公园将海豚死亡归咎于潜水员， 圈养海豚被“连同洗澡水一起倒掉”, 《阿凡达》中的海豚：JC 在想什么？, 宽吻海豚——一次献礼，两次IDS, 野生动物慈善机构点名“剥削性”旅游公司

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