英雄、恶棍和沉船奇迹

SELCUK KOLAY 成为沉船搜寻高手，离不开坚持和好运，而他在搜寻一艘 19 世纪的爱琴海轮船时，也充分发挥了这两点优势。这艘轮船被同公司的另一艘船击沉

我原本想写一本关于爱琴海土耳其水域沉船事件的书，因此试图从各种来源收集有关过去船舶沉没的信息——除了那些我已经找到并记录下来的沉船。

蒸汽时代的沉船是我主要感兴趣的领域，所以我从事档案工作，主要集中研究失踪的蒸汽船。

几周后，我在浏览伊斯坦布尔和伊兹密尔（士麦那）出版的一些旧地方报纸时，偶然发现了一篇有趣的报道。它涉及 1868 年底在伊兹密尔附近发生的一起碰撞事件，其中一艘船沉没，造成大量人员伤亡。

此时，船舶正从帆船向蒸汽机转变，保留了船帆，但使用蒸汽机驱动明轮或螺旋桨作为主要推进力。

对同一日期出版的报纸的国外档案进行进一步研究，根据幸存者的陈述，揭示了有关事故和沉没的更多细节。

目录 致命的遭遇 幸存者尖叫 指挥官的懦弱 奇迹 循环呼吸器潜水

目录 目录 致命的遭遇 幸存者尖叫 指挥官的懦弱 奇迹 循环呼吸器潜水

致命的遭遇

沉没的蒸汽船“Kalioub”

1,125吨 卡利乌布 由哈特尔普尔的 Pile Spence & Co 于 1864 年建造。尽管这艘铁船不是最大的，但却是埃及阿齐兹公司最精良的船只之一，而当时埃及受奥斯曼帝国统治。

这艘船往返于亚历山大港和伊斯坦布尔之间。80 年 85 月 15 日下午，这艘船在杰扎伊尔利·穆罕默德的指挥下，载着 1868 名船员和 XNUMX 名乘客离开了前港口。

天气晴朗，她迅速绕过叙利亚海岸，并于 17 月 XNUMX 日午夜后不久（比平时提前几个小时）到达希俄斯岛和土耳其大陆之间的切什梅 (Tschesme) 海峡。

夜色非常晴朗，微风徐徐，没有海浪。凌晨 1 点左右， 卡利乌布 船只顺利通过航道并绕过卡拉布伦角时，发现左舷前方远处有另一艘轮船的红色舷灯。

卡利乌布当时，这艘船的航行灯正明亮地亮着，而驶来的船只也一定看到了她左舷的红灯。由于后者距离她还有一段距离， 卡利乌布 按下。

不久之后，两艘船迅速靠近，而那艘陌生的船——此时已被认出是另一艘阿齐兹公司的轮船， 鲨鱼 – 突然向左转，撞向 卡利乌布 她才能够避免碰撞。

幸存者尖叫

鲨鱼 击中了 卡利乌布 船身向左舷中部稍前倾，撞破了煤仓，撞进了最前面的锅炉。船首斜桅还撞翻了前烟囱。 卡利乌布的前桅杆因碰撞而震动很大，没过多久就翻倒了。

当时有乘客 卡利乌布船的前甲板上，肯定有数人当场毙命，幸存者的尖叫声盖过了蒸汽喷涌的噪音和两艘船军官和船员的争吵声。

显然 卡利乌布 船长恳求 鲨鱼指挥官没有后退——但他倒车继续前进，留下 卡利乌布 对她的命运。

尤其是穆罕默德船长和他的大多数军官，他们的表现都令人钦佩，但船员们似乎也陷入了普遍的恐慌，在将救生艇放入水中的过程中浪费了大量时间。

船上载有六艘救生艇，其中五艘得以放下，但由于争先恐后地进入救生艇，再次造成了数人丧生。

就在此时，受损的前桅杆倒塌，击中并砸碎了一艘载满船员和乘客（包括英国工程师）的救生艇。

当他们在水中挣扎时——碰撞发生后将近 45 分钟——轮船突然倾覆并沉没，船体碎片和船上大部分人员也随之被卷入水中。距离仅几米远的另一艘船成功救出了其中五人——但不包括那位英国工程师。

其余随船沉没的人员中，据信无一获救。船长穆罕默德和大副是 50 多名遇难者之一。

凌晨时分，在当地土耳其民众的帮助下，载有幸存者的四艘船在卡拉布伦村附近登陆，并被带到乌尔拉（Vourla），然后送往伊兹密尔。

劳埃德日报发布的公告比 纽约 时

指挥官的懦弱

英雄主义 卡利乌布的船长与指挥官的懦弱形成了鲜明对比 鲨鱼 如果他留在沉船旁，也许可以拯救船上的每个人。

相反，事故发生后数小时，他向南航行至切什梅，然后冲上岸，声称撞上了岩石。经过一番修理后，船重新浮起，驶向亚历山大。

我发现这个故事足够有趣，值得通过找到残骸来完成 卡利乌布，距离其沉没已过去 150 多年。

这将是一次复杂的搜索，因为没有提供时间框架。根据报纸记录 卡利乌布 凌晨 1 点，船只通过了切什梅海峡，绕过卡拉布伦角。卡拉布伦角实际上是一个向北延伸 20 英里的巨大半岛，与希俄斯岛平行，中间的海水被分为土耳其水域和希腊水域。

我唯一的希望就是能够在土耳其水域找到沉船，如果它真的在那里的话——这意味着要扫描大约 130 平方公里的区域！

声纳图像显示左舷烟囱与烟囱之间发生碰撞造成损坏（Selcuk Kolay）

近距离观察碰撞点（塞尔丘克科莱）

碰撞损坏（Selcuk Kolay）

烟囱之间的桥梁区域（ROV 镜头由 Selcuk Kolay 编辑）

大约六个月后，我才在侧扫声纳屏幕上看到沉船的形状。它位于水下约 80 米处。尺寸似乎与我从档案中收集到的规格相符，但当时没有这艘船的照片或设计图。

单凭声纳图像不足以确认沉船的身份，因此我和我的团队需要进行一些潜水。但是，我们首先需要获取该船的图像，以便与我们在沉船现场看到的图像进行比较。

奇迹

又过了几个月，我试图找到一张图像或计划 卡利乌布。然后奇迹发生了。我在伊斯坦布尔拜访一位拍卖师朋友时，突然注意到墙上有四幅属于阿齐齐耶公司的轮船的镶框石版画。其中一幅是 卡利乌布 – 一艘优雅的轮船，配有船首斜桅、三根桅杆和两个烟囱！

塞尔丘克·科莱 (Selcuk Kolay) 整装待发 (艾哈迈德·塔西)

我和好友 Kaya Yarar 进行了第一次开放式潜水，使用氦三混气 18/45 作为我们的底部混合气。能见度极佳——我们在 50 米深处就能看到沉船！

绳索正好落在船首斜桅的旁边，我们开始沿着左舷向船尾游动，距离沉船约 3 米。

弓（塞尔丘克科莱）

它的状况让我很惊讶。我原本以为它会是一艘几乎坍塌的沉船，但它却直直地朝着东北方向，船头完好无损，看起来就像是几年前沉没的！

我的目标是看到碰撞损坏和烟囱，这是该船身份的其他确凿证据。没错，靠近船中部时，我们可以清楚地看到巨大的碰撞损坏和倒塌的前烟囱，它仍然靠在舰桥上。

前甲板上方的 Kaya Yarar (Selcuk Kolay)

碰撞点的船中甲板，前烟囱已倒塌（ROV 镜头由 Selcuk Kolay 编辑）

船中右舷餐厅的舷窗（Ali Hakan Egilmez）

用餐区的盘子和瓶子（Ali Hakan Egilmez）

锅炉房上方（Ali Hakan Egilmez）

阿里·埃瑟姆·凯斯金 (Ali Ethem Keskin) 检查后货舱 (Ali Hakan Egilmez)

货舱里的盘子和罐子（Ali Hakan Egilmez）

时间仿佛凝固了。我能想象到碰撞后的情景，并想知道这艘​​船在遭受如此严重的损坏后，是如何在这场可怕的事故发生后漂浮了四十五分钟的。

我们游过发动机舱舱口和船尾舱口，到达船尾的舵机残骸，完成了对沉船的游览。这一次潜水，我看到了我想看的一切……

船尾甲板上的操舵装置残骸（ROV 镜头由 Selcuk Kolay 编辑）

循环呼吸器潜水

我的团队成员 Ali Ethem Keskin 和 Ali Hakan Egilmez 进行了进一步潜水，拍摄并测量，以完成对沉船身份的验证。他们使用 rEvo 闭路循环呼吸器，以 18/45 氦三混气作为稀释剂，以 EAN 50/50 作为减压混合气。

另一艘失踪并被长期遗忘的船只在土耳其海域被找到并记录下来——这艘船寿命很短，最终以悲剧收场。这艘船曾经来自哈特尔普尔，最终沉入爱琴海深处。

塞尔丘克·科莱（Ahmet Tasci）

Selcuk Kolay 的作者 深海回响：达达尼尔海峡战役残骸他在 Divernet 上发表的其他文章包括： HMS 海斯：深入探究悲惨的加里波利号沉船, 我如何发现一艘 125 年历史的油轮仍在漏油, 南特 天, 奥努西斯海战中失踪的船只