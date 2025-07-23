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Baltictech 在 90 米深处发现另一艘“汉尼拔”号沉船

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“终于找到了！”（Baltictech）
“终于找到了！”（Baltictech）

波兰潜水员发现了 巴尔滕兰德1944 年，在第二次世界大战期间规模最大的海上撤侨行动之一“汉尼拔行动”中，一艘德国货轮被苏联潜艇用鱼雷击沉。

80 年后，这艘巨轮因爆炸沉没，其结构已所剩无几，但沉船地点早已列入潜水队的搜寻名单中。

1945 年初的汉尼拔行动将德国军队和平民从被前进的红军切断的波罗的海沿岸地区运送出去。

波罗的海技术公司（Baltictech）潜水队此前已在波罗的海发现多艘与汉尼拔号有关的沉船，此次在乌斯特卡镇以北91米深处发现了这艘沉船，该地点位于波兰领海之外，距离当时报道的沉船位置约9公里。

汉尼拔行动残骸：巴尔滕兰号残骸上残留着“无尽的渔网”（Baltictech）
Baltenland 号沉船上有“无尽的渔网”（Baltictech）
清醒瞬间的沉船（Baltictech）
清醒瞬间的沉船（Baltictech）

该团队由沉船搜寻者 Tomasz Stachura 领导，于 2020 年开始搜寻，寻找 卡尔斯鲁厄 那一年， 法兰克福 在 2021 年和 2023 年 格里茨·弗里岑.

只剩下 猎户座巴尔滕兰德，这是一座长 103 米的大型靶子，起源于英国，于 1904 年在桑德兰建造。 

虽然仍被称为 瓦尔多纳，1940 年在鹿特丹被德军缴获，改名为 巴尔滕兰德 并在基尔和波兰的格丁尼亚（波罗的海技术公司的总部所在地）之间工作，为德国东部前线运送物资并带回普鲁士的难民。

1940 年之前的船，当时她被命名为 Valdona（Baltictech）
1940 年之前的船，当时她被命名为 Valdona（Baltictech）

25 月 XNUMX 日，她正与另外两艘商船和三艘护航船一起向东运送大量物资，这时，这支船队被一艘苏联潜艇发现 K-56.

就在节礼日凌晨 2 点之前， K-56 发射两枚鱼雷击沉了 巴尔滕兰德但根据德国的报告，护航船只能够救出船上的所有人员。

潜水船（Baltictech）
潜水船（Baltictech）

“这两枚鱼雷，以及携带弹药的巨大爆炸，导致残骸严重损毁，”波罗的海技术公司在参观了沉船后表示。他们在海底只发现了“一堆被无数渔网破坏的废料”。

潜水时的能见度很少超过半米，但团队能够识别出包括弹药和毒气在内的军事装备。口罩 以及备件、鞋子、轮胎和螺旋桨。

讨论潜水：左边是 Tomasz Stachura（Baltictech）
讨论潜水：左边是 Tomasz Stachura（Baltictech）

“很遗憾沉船残骸位于如此遥远和深邃的地方，因为它可能隐藏着更多的秘密，”深海沉船摄影师、潜水服制造商创始人兼首席执行官斯塔丘拉说道。 三体潜水

也在 Divernet 上： 潜水员发现波罗的海沉船，19 世纪的汽水令人印象深刻, 潜水员称琥珀屋仍下落不明, 潜水员在深海沉船中发现晚餐钟, 卡尔斯鲁厄沉船事件研究仍在继续

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