重回家园：在爱琴海找到一架 Ju-88

两名希腊潜水员揭开了一段隐藏的历史，一架失落已久的容克斯 Ju-88 飞机残骸。罗斯·J·罗伯逊根据尼古拉斯·西迪罗普利斯的研究讲述了这个故事，尼古拉斯·西迪罗普利斯与基蒙·帕帕迪米特里奥博士提供了图片。

当我潜入爱琴海深处时，容克斯Ju-88飞机那清晰的轮廓浮现在我眼前，悬浮在我的下方。它的机身和翼展优雅地伸展在沙床上，沙床上点缀着摇曳的海草。一种超现实的兴奋感涌上心头——基蒙和我，是80多年来第一次近距离目睹这架飞机残骸的人！

尼古拉斯·西迪罗普洛斯 (Nikolaos Sidiropoulos) 描述了在希腊海域发现的第七架此类飞机的惊人发现，这架飞机位于普萨拉岛附近，水深仅 25 米。

二战期间，德国容克斯Ju-88是一款性能卓越的双引擎战斗机，曾多次担任多种任务。由于马诺利斯·罗克萨纳斯的努力，这架飞机的历史（包括彼得·塔洪在书中发现的飞行员的描述）已被人们所知——但其残骸本身却长期未被发现。

容克斯 Ju-88 现况

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迷失的羊

88 年 4 月 1 日，当格特·温特菲尔德中尉驾驶他的 Ju-13 A1943 LXNUMX+CK 飞机穿越动荡的夜空时，他的焦虑一定显而易见。这次任务是对意大利巴里港进行低空轰炸，但很快就变得混乱起来。

随着天气恶化，防空火力增强，机组人员设法投下了炸弹，但无法确认是否击中目标。两架德国飞机在混乱中被击落，随后第一作战训练中队第一组和第三组的剩余人员也赶到了现场。 翼 1 可以逃脱。

袭击使突击队溃散，他们正返回家园。许多飞机降落在阿尔巴尼亚，而温特菲尔德和他的机组人员则遵照命令，返回位于雅典附近埃莱夫西纳的基地。

然而，厚厚的云层和低能见度阻碍了他们的前进。无线电操作员欧文·基尔霍恩下士很快报告说，他们已经失去了所有无线电联系，只能依靠指南针和寻找熟悉地标的希望。

他们不知不觉地飞得太东了，飞越爱琴海时却不见陆地踪影。随着燃料耗尽，他们意识到不可避免的命运即将来临，地平线上奇迹般地出现了一座小岛。温特菲尔德别无选择，决定迫降。

88 年，三架容克 Ju-1943 飞越克里特岛（德国联邦档案馆）

一架单独的 Ju-88（联邦档案）

他们飞过岛屿，发射红色信号弹寻求帮助，然后温特菲尔德开始接近。在断断续续的月光下，他努力保持Ju-88的水平飞行。在80米的高度，他命令基尔霍恩放下座舱盖，但座舱盖猛烈地撕裂开来，撞上了机尾——结束 并导致飞机坠入大海。

奇迹般地，机组人员毫发无损，但当他们努力撤离飞机时，海浪猛烈冲击着他们。救生筏未能展开，他们只能在漆黑的海水中漂流。

温特费尔德怀着希望，游向一处岩石露头。“我的生命——夹克 “它没有充气，最终也算是件幸事，”他回忆道。上岸后，一名当地男子带他去了岛长那里，在那里他发现他的炮手阿尔弗雷德·雷特（Alfred Raidt）安然无恙，但得知另外两名船员失踪了。

“四名船员在坠机事故中幸存下来，”岛民马诺利斯·阿加普西斯（Manolis Agapousis）回忆道，他的父亲目睹了事故发生的过程。“其中两人向东游去，尽管他们当时离海岸很近，即使在晚上也应该能看到马夫里·拉奇山。可惜的是，他们淹死了，”他忧郁地说道。“另外两人成功抵达了岛上。”

飞行员们不知道自己身在何处，但据马诺利斯说，他们发现了一盏教堂灯笼，并顺着它的光亮走去。他的父亲精通多种语言，帮助他们从当地德国驻军那里获得了援助。

在他们的战友的尸体被发现后，温特菲尔德和雷特参加了在邻近的​​希俄斯岛举行的葬礼，然后返回他们的部队。

侦察潜水

Nikolaos 和 Kimon 是水下调查队 (UST) 的成员，该队是一群来自希腊的沉船研究者和爱好者志愿者，他们今年早些时候在普萨拉岛拍摄了一部名为 塔拉塔——爱琴海的秘密 当他们听到当地一架飞机失事的传闻时。

马诺利斯的见解，以及当地渔民斯皮罗斯·卢卢迪亚斯提供的宝贵信息，最终发挥了至关重要的作用。斯皮罗斯回忆起1970世纪XNUMX年代，他曾在某个海域停止捕鱼作业，因为他的渔具被缠住了。这帮助尼古拉斯和基蒙精确地找到了与海图上标记的污泥地一致的坐标。

有了这些知识，他们准备进行侦察潜水，希望记录沉船并创建详细的摄影测量 3D 模型。

“飞机保存得相当完好，尽管尾部已经脱落，”尼古拉斯回忆道。“现在它倒扣在机身顶部，朝向错误，无疑是被渔网拖到那里的。”

“这些渔网的碎片粘在几乎完好无损的水平稳定器上，这清楚地表明沉船受到了无意的干扰。

尾部

我和基蒙绕着受损的尾部转了一圈，各自注视着这诡异的景象。我透过敞开的舱门，看到了缩回的尾轮及其机构。再往前走，方向舵连接点的残骸引起了我的好奇，还有嵌入在加固滑轨上的抛油孔。

从断点向前望去，机身内部的结构肋条如今隐藏在一片生机勃勃的海洋生物群落之下。内部，球形氧气瓶——很可能仍处于加压状态——仍然牢牢地固定在原位，这对于通常采用圆柱形氧气瓶的Ju-88来说，实属罕见。

“同样引人注目的是通向后炸弹舱的舱口是敞开的，其有效载荷早已在意大利上空投下。”

机身内部

两台Jumo 211发动机依然安装，但木质螺旋桨早已解体。“其中一台发动机的整流罩不见了，露出了曾经对机组人员至关重要的油压表和温度表，但现在却变得不透明了。”

“我不禁想象飞行员从驾驶舱回头看着这些表盘，依靠它们来维持生命。

容克斯 Ju-88 的左舷发动机

失去整流罩的发动机侧视图

港口发动机

“当我们靠近时，我注意到飞机下方的左舷起落架已经倒塌 翼，它的轮胎奇怪地完好无损，好像仍然有气。

驾驶舱的顶篷早已消失，只剩下飞行员的座椅，座椅颈部设计独特，具有防弹功能。其他三名机组人员的位置仍然清晰可辨，但驾驶舱的大部分部件已经解体，只剩下一些仪器和仪表的碎片。

驾驶舱

驾驶舱侧视图

“我想象机组人员挤在狭小的空间里，飞越爱琴海时陷入绝望，迷路了，燃料也耗尽了。”

敬畏的时刻

尼古拉斯和基蒙盘旋在残骸上空，共同感受着这份宁静与敬畏。“如今，这架飞机覆盖着一层薄薄的绿藻，是生机勃勃的海洋生物的家园。它曾经骄傲地翱翔在天空，机组人员与盟军激战——然而，他们也有自己的朋友、家人、梦想和抱负。”

虽然它们的命运已为人所知，但它们的故事却至今未完——直到现在。几十年来，它们在历史中湮没无闻，如今它们残存的飞机依然静静地躺在我们面前，等待着我们重返地面，讲述它们完整的故事。

毕竟，每一只迷失的羔羊都值得被找到。

- 水下勘测队 感谢 Manolis Agapousis 分享他父亲的叙述，感谢 Manolis Roxanas 提供飞机和机组人员的身份证明，感谢 Spyros Louloudias 指出位置，感谢支援船船长 Thomas Panagiotopoulos 北极. 书中发现了飞行员的证词 La Lehrgeschwader 1，l'Escadre au Griffon。书 2 作者：彼得·塔洪 (Peter Taghon)。 NIKOLAOS SIDIROPOULOS 是一位充满热情的潜水员，也是 UST 的联合创始人。他于 2002 年开始潜水，并获得了包括 TecRec 50 在内的多项认证。他从事沉船档案研究，撰写文章、进行演讲，并制作纪录片，以宣传海洋遗产的历史和意义。 ROSS J ROBERTSON 是一位高级开放水域潜水员和高氧潜水员，同时也是一位作家和教育家，对爱琴海沉船和希腊二战历史有着浓厚的兴趣。他将这些元素融合在众多 杂志 和报纸文章，他也是该网站的策展人 二战故事

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