潜水探寻百慕大（三角）沉船

一些人认为，他们所谓的“大西洋沉船之都”的出现，是由于UFO的存在和/或失落之城亚特兰蒂斯的存在，但迈克尔·萨尔瓦雷扎和克里斯托弗·P·韦弗对此有更深的理解。对他们来说，一个更大的问题是：这些硬珊瑚的秘密究竟是什么？

贾尼斯·瓦利科斯船长望着漆黑一片的大西洋中部，什么也没看到。那是16年1940月XNUMX日，一个平静而寒冷的冬夜。尽管公海相对平静，但战争的狂风已经猛烈地刮了一年多，船上的警惕性丝毫不能放松。

瓦利科斯号此前曾多次驶过百慕大，这是他退休前的最后一次航行。在这次航行中，他担任 佩利尼翁一艘117米长的货轮，满载铁矿石和锰矿石。这艘船几天前离开西非，正驶往安全的巴尔的摩港。

这个 佩利尼翁 在这些水下珊瑚礁附近沉没

这个 佩利尼翁 于 1907 年在格拉斯哥港建造，最初名为 希尔格伦。在其所有权转交给一家希腊航运公司后，她被重新命名为 佩利尼翁 1939 年。也许今晚，通常与更名船只有关的厄运就会降临到她身上。

佩利尼翁 原本该船在前往美国的途中不会在百慕大停留，但由于燃料不足，瓦利科斯船长决定停留。

百慕大岛方面，英国为了阻止德国人监视该岛，在傍晚时分实行灯火管制。就连自1879年以来守护着该岛东北部的著名圣大卫灯塔，也在当晚熄灭了。的确，一切都陷入了黑暗。

圣大卫灯塔在佩利纳翁号沉没的那天晚上一片漆黑

船长以为距离百慕大只有12英里，于是命令船只在黑暗中继续航行。但他错了。百慕大岛实际上只有几米远。

金属被珊瑚礁的尖牙撕开，发出令人作呕的声响，在船上回荡。她被撕开时浑身颤抖， 佩利尼翁 很快就迷失了。

当她沉入陆地附近时，所有人都获救了，但曾经尽职尽责的 佩利尼翁 如今，它又成为第二次世界大战惨剧的无声受害者。

这个 佩利尼翁 底部破损

我们穿上潜水服 佩利尼翁 在一个阳光明媚的夏日早晨，我们距离圣大卫灯塔只有几步之遥。灯塔仍在值班，灯光闪烁，永不停歇。水温接近27摄氏度，能见度25米，货船残骸瞬间映入眼帘。

我们下潜，探索沉船的前景总是让我们兴奋不已，但同时也铭记着战争受害者的悲惨历史。

肋骨 佩利尼翁

这个 佩利尼翁 现场一片狼藉，散落着一大片海底的金属碎片。八十年来的飓风、冬季风暴和其他活动已经摧毁了这艘船大部分可辨认的部分。

沉船现场值得一提的是至今仍完好的A型框架，它通向长长的螺旋桨轴。沿着这根轴深入更深的水域，潜水员就能找到真正的螺旋桨。

这艘螺旋桨位于水深约 18 米处，讲述了那个灾难性的夜晚的故事，人们可以想象，在撞上礁石后，它需要多大的力量才能继续转动船身，推动船向前行驶。

这个 佩利尼翁的螺旋桨

百慕大三角

这个 佩利尼翁是一艘有着悲伤故事的真实沉船，它只是百慕大岛周围海域至少 300 艘有记录的沉船之一。

最早发现并确认日期的沉船是 圣佩德罗 自 1594 年以来。然而，有关百慕大珊瑚礁沉船的历史记录和记述可以追溯到 1543 年。一些潜水员将百慕大称为“大西洋沉船之都”。

位于“百慕大三角”的北端，尽管有不明飞行物、外星人或失落之城亚特兰蒂斯的说法，但这片水域沉船众多的原因却很容易解释：珊瑚礁。

百慕大群岛的裙礁通常从相对较深的水域急剧隆起，距水面仅几厘米。这些裙礁延伸至大西洋深处，导致许多船只不幸沉没。

一名潜水员正在探索百慕大的岩礁

其他因素包括洋流的汇合，即强大的墨西哥湾暖流，它不仅给船长带来困扰，还带来了难以预测的天气状况。飓风产生的强风和巨浪经常乘着引导水流和气流靠近该岛。

不需要 UFO 就能击沉百慕大的一艘船！

丽塔·佐维塔

我们继续对百慕大沉船进行小规模采样，探索了 丽塔·佐维塔。她于 1919 年在格拉斯哥的一家苏格兰造船厂建造，是一艘货轮，最初被称为 加斯科尼战争后来改装为运输干货，她被重新命名为 丽塔·佐维塔 由她在意大利的新主人经营。

Rita Zovetta 号在岩石上摔断了背

1924 年，当她从黑海佐治亚州波季港航行到马里兰州巴尔的摩时， 丽塔·佐维塔 在百慕大东北部圣大卫灯塔附近的冬季巨浪中搁浅。

幸运的是，沉船事件中无人丧生，大部分锰矿石货物在13月2日船体完全沉没前已卸下。二战结束后，这艘船的残骸被大量打捞出来，用作废金属。

这个 丽塔·佐维塔 位于水深6-20米的 佩利尼翁 沉船。船体严重损毁，残骸散落一地，但船尾和螺旋桨轴完好无损。发动机、绞盘、链条和锅炉都在残骸中找到。

丽塔·佐维塔号的长螺旋桨轴

丽塔·佐维塔号完好的 A 型框架

当我们探索沉船时，我们遇到了一些入侵的狮子鱼，以及许多勇敢地保护其卵块的鹦嘴鱼和军士长鱼。

入侵物种狮子鱼正在百慕大安家

大眼红雀鱼可以在岩礁上找到

在残骸一些较暗的角落里，我们发现了几条松鼠鱼和一条大眼天竺鲷。沉船已经成为这些物种的家园，坚硬的表面也为珊瑚的生长提供了坚实的基质。

在这里，就像我们探索过的所有沉船一样，脑珊瑚似乎是主要物种，尽管其他珊瑚也在蓬勃发展。

汤顿

另一艘有故事可揭的沉船是 顿该船于 1902 年在哥本哈根建造，24 年 1920 月 XNUMX 日，她正从弗吉尼亚州诺福克运送煤炭前往百慕大的圣乔治岛，在接近该岛时遭遇雾霾。

尽管船长尽了最大努力，船还是撞上了北部的礁石并沉没，但没有人员伤亡。

由于这艘船位于浅水区，平均水深仅6米，我们当天第二次潜水探索了它。船头完好无损，我们也很喜欢在海底稳稳地矗立着的蒸汽机和锅炉上游动。

汤顿号在礁石上向一侧倾斜

汤顿的船头部分

船钟被海洋考古学家泰迪·塔克打捞上来，后来被用作热门电影的道具 深。现在它在吉布斯山灯塔博物馆展出。

潜入沉船，我们发现了一些暗色的沙粒和煤块，沉船一百多年后，它们依然存在！这些货物残骸将这艘船的故事带给了新一代的探险家——那些前往百慕大沉船的潜水员们。

汤顿号位于浅水中

克里斯托瓦尔·科隆

百慕大最受潜水员欢迎的沉船或许是 克里斯托瓦尔·科隆，一艘 150 米长的豪华客轮，于 1936 年撞上了北岩礁系统。船长误将北岩的一座通讯塔当作吉布斯山灯塔，并在混乱中撞上了礁石。

当时船上只有160名船员，因为这艘船最近刚刚完成了从墨西哥到西班牙的航行，船上载有344名乘客，现在正返回墨西哥。

这艘曾经奢华的远洋客轮此后数月内一直保持直立状态，大部分时间都浮在水面上。由于损坏严重，无法修复，它成为了劫掠者的目标，船上的大量物品被掠夺一空。

克里斯托瓦尔·科隆的长凳残骸

至今， 克里斯托瓦尔·科隆 岛上各处的家庭和机构都能找到这种物品。从船上拿走物品是违法的，几名百慕大人因此被捕受审。据一份报告称，一名被告在法庭上如此辩护：“我不会说西班牙语，为什么要偷西班牙收音机呢？”

克里斯托瓦尔·科隆的锅炉

这个 克里斯托瓦尔·科隆 二战期间，英美两国曾用其进行射击练习，最终沉没。随着时间的推移，以及射击练习的影响，沉船残骸已严重破碎，散落在2平方米的海床上。目前，它位于水深9,300至5米之间。

在探索这艘沉船的过程中，我们得以看到船的发动机、蒸汽涡轮机和双螺旋桨轴。对于各个级别的潜水员来说，这艘沉船都是理想的选择，他们不仅可以看到鹦嘴鱼、梭鱼、鲷鱼和雀鲷，还能游过百慕大航海史上的重要一页。

灰鲷隐藏在岩架下

克里斯托瓦尔·科隆的骨头

其他沉船

这片水域有数百艘沉船可供探索，还有更多沉船尚待发现。

潜水员最常去的地方包括 埃尔米尼，一艘 1824 年的英国战舰； 玛丽-塞拉斯蒂娅，一艘邦联封锁突破船，于 1864 年沉没；以及 尼俄伯·科林斯。这家水上赌场由一艘石油供应船改装而成，2017 年政府接管了这艘有着复杂历史的废弃船只后，将其沉没作为人工鱼礁。

当我们探索百慕大的沉船和珊瑚礁时，一个问题浮现在我们脑海中。考虑到那里的冬天很凉爽（16月和14月平均气温降至17摄氏度，水温降至7-XNUMX摄氏度，这促使许多冬季潜水员使用干式潜水服和更厚的XNUMX毫米潜水服），那么硬珊瑚是如何生存的呢？

我们知道珊瑚生存的温度范围很窄，尽管许多珊瑚在气候条件恶化而升温的水域中挣扎求生，但我们仍然想知道它们耐受温度的下限。

在百慕大，我们发现硬珊瑚礁非常健康。与附近许多其他地区不同， 加勒比 和佛罗里达州，这些珊瑚正在蓬勃发展。

脑珊瑚在百慕大海域繁衍生息

BIOS 珊瑚探测器

通过与潜水员和当地百慕大人的讨论，我们了解到百慕大海洋科学研究所（BIOS) 正在对该岛珊瑚的基因进行研究，寻找其固有韧性的线索，并可能找到在世界各地的珊瑚礁中引入更能耐受大幅温度波动的物种的方法。我们热切期待 BIOS 的发现。

百慕大是一个迷人的岛屿，拥有丰富的沉船宝藏，等待潜水员前来探索。虽然百慕大三角的传说可能令人好奇，但这座岛屿的自然构造才是其历史遗产的真正源泉。

百慕大著名的粉色沙滩

然而，疑问、谜团和未解的悲剧依然存在。我们完成了PADI百慕大三角潜水员专长认证，对百慕大这片传奇水域的这片区域进行了更深入的探索。

起初，我们以为这只是个噱头，但随着我们学习了 潜水百慕大 我们了解了百慕大沉船的真正原因，了解了一些至今仍未解开的谜团，并且对该岛的珊瑚礁、沉船和考古有了更好的了解。

我们仅仅触及了表面。

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