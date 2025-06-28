戴弗的誓言：赚了 1 万美元之后，进展如何？

“这真是十年来最精彩的潜水故事，”鱼礁项目创始人兼首席执行官克里斯·戈德布拉特自豪地说。“无论我走到哪里，人们都会问：‘我怎么没听说过这个？’好吧，我正在尽力！”

“这些珊瑚礁有点偏远，有点难找到，但如果越来越多的潜水员开始亲眼看到这些珊瑚礁，我想这种情况就会改变。”

克里斯正在圣巴巴拉的家中，面前是Zoom视频中巨型海带和加里波第鱼的背景。他刚刚从加州海峡群岛圣克莱门特岛的鲍鱼种群调查回来：“过去40年来我一直在观察那里的情况，那里的鲍鱼恢复得相当不错。”他说。

鱼礁项目开始变得更有趣了！（FRP）

鱼礁项目这个名字可能让人觉得这只是又一个小规模的海洋生物栖息地项目。

然后你会发现它的雄心壮志——包括扭转东太平洋曾经繁茂的海带森林的急剧消失，以及克里斯估计已经投入了一百万美元的个人资金来使该项目达到目前令人印象深刻的水平。

这一切都围绕着一个被称为“海洞”的海龟形状的混凝土海洋生物磁铁展开，并做出了承诺 在极端情况下.

“2003年，我遭遇了一场可怕的船难，”克里斯解释道，“我和五个朋友被一艘油罐车撞翻，沉入了海峡中央。”

“当我在外面流血至死，半夜穿着内裤在 20 英里外的水中踩水时——好吧，当你处于那种情况下，你会和你的创造者做很多交易。

“我的想法是，如果我能活下来，我会用我的余生，为海洋贡献更多生命，而不是从中夺走——而我已经夺走了太多。我一生都在努力捕鱼，我并不以此为耻，无论是作为一名鱼叉捕鱼者，还是在90年代作为海鲜贸易商，我都开创了可持续海鲜运动。”

目录 目录 水肺潜水夏令营 海蚀洞的解剖 加州：巨大的挑战 金钱和钓鱼 硬核 有根据的猜测

水肺潜水夏令营

这位由偷猎者转行当猎场看守的人在马里布长大：“那时候马里布是一个简陋的社区，如果你想吃点好吃的东西，你就得去抓它。”

他八岁时就开始自由潜水，十三岁时，他的母亲将他送到卡塔利娜岛的水肺夏令营，那里可以证明他这个年龄的人可以自由潜水。

大约在同一时间，他购买了第一艘船，“并开始像疯子一样在我能到达的唯一地方潜水，那就是圣莫尼卡湾——全是泥土和沙子，点缀着几块岩石和一些人造建筑。

“我脑子里真正浮现出一个想法：如果你能够改善这个有限的栖息地，会发生什么——你会把沙漠变成绿洲。”

海蚀洞（FRP）

这正是克里斯的“鱼礁项目”正在做的事情。它能够将海底荒地改造成蓬勃发展的生物海洋生态系统，为海藻、珊瑚、海洋哺乳动物、鱼类、甲壳类动物和海鸟提供栖息地，减轻现有天然珊瑚礁的捕捞压力，并为潜水爱好者创造受欢迎的景点。

这些珊瑚礁不仅吸引海洋生物，它们 增长 克里斯说，产生的二氧化碳太多，溢出到周边地区——正如我们所承诺的那样，当海洋保护区 (MPA) 真正得到执行时，就会发生这种情况。

海蚀洞的解剖

“我觉得有必要创建一个组织，不仅制造人工礁石，还能制造一些我们称之为生物礁的东西，它们既能发挥天然礁石的功能，又能在生长成熟后，在人眼看来保持自然状态，”克里斯说道。他不想用废旧船只或旧轮胎。

2010 年启动该项目时，他最初采用了熟悉的“礁球”设计，但除了“出于知识产权原因”而选择新方法之外，很明显礁球更适合珊瑚繁殖，而不是海带。

解决方案是开发“海蚀洞”。这些洞由海洋混凝土制成，使用一种水泥混合物，其pH值与海水pH值匹配，并且不会释放气体。据估计，在这些洞中定居的海洋生物吸收的碳比混凝土制造过程中释放的碳还要多。

混合海蚀洞（FRP）

近期被淹没的海蚀洞 (FRP) 的鲈鱼散射

这些装置重达1,280公斤，表面积为8平方米，其形状使其不易陷入沙中，即使在飓风中也不会移动，克里斯说道。它们的平坦表面有利于大型海藻固着器抓住沙土，而其内部的空腔则吸引着正在繁殖的鱼类和其他生物迁入。

确定每个单元的安装位置以获得最大效益已经成为一门艺术，但海蚀洞一般安装在 6-20 米范围内，那里的海水清澈且无污染。

新的海蚀洞得以铺设（FRP）

它们的设计产生了上升流效应，将温度较低、营养丰富的海水从海底引流到水柱中。它们可以根据特定深度和环境的目标物种进行定制，据称寿命可达500年。

据说海蚀洞能形成更致密的海藻冠层，能够抵御风暴潮。重要的是，它们还可以批量生产，而且质量不会下降，克里斯说道。其他系统可能需要两小时到两周的时间才能制造完成，而“我们发明了一种一分钟就能完成的系统！”

“培育海藻时，需要控制其大小和范围，确保海藻能够自我防御，”他说，“所以必须打造一片大型海藻林。如果你想出口海洋生物，而不是打造一个吸引游客的珊瑚礁，那么规模就至关重要。你需要一个高效的、可以消灭的单位。”

海带起飞（FRP）

加州：巨大的挑战

克里斯拥有渔业和商业学位，并经营过三家成功的企业，包括海鲜贸易和一家有机膳食补充剂公司。在着手解决加州海带消失的问题之前，他几乎没有选择比在家乡建立自己的非营利组织更大的挑战。

“加州和下加利福尼亚州都没有像美国其他地区和墨西哥其他地区那样由政府资助的珊瑚礁建设项目，”他解释道。“加州拥有全美最长的海岸线，而且考虑到可量化和已知的效益，这很令人好奇，但这背后有政治原因。实际上，加州有资金支持珊瑚礁建设，但资金并没有用于珊瑚礁建设。”

他很快得知，要获得必要的许可，他需要通过至少11个州和联邦机构，而这个过程竟然耗时10年。他把这项任务比作竞选州长，需要努力争取从学术界到政党、环保组织和渔业利益集团等各方的支持。

“在佛罗里达州，人工鱼礁只需要一张许可证，但在加利福尼亚州，你基本上要经历和埃克森美孚安装石油钻井平台一样的流程。没有任何补救措施，因为你正在恢复海藻森林！”

事实上，第一个海蚀洞出现在南卡罗来纳州东海岸，是由自然资源部一次性购买的：“现在那里到处都是大鲷鱼、石斑鱼、龙虾和琥珀鱼，”克里斯说。

一只刺龙虾搬进来（FRP）

六年后，他的第一个大型珊瑚礁才建成，而且是在遥远的巴布亚新几内亚（PNG）。第一个位于东太平洋的珊瑚礁位于墨西哥，占地26公顷，位于圣昆廷附近的海床，现有的730个珊瑚礁单元很快将增至1,000个。克里斯的目光还投向了下加利福尼亚州的另外三个地点。

加州是这场旷日持久的宣传运动的发源地。在圣巴巴拉附近的戈利塔，一个历史悠久的巨型海藻森林在1983年的厄尔尼诺现象中被冲毁，一个试点项目涉及16个海蚀洞，并成功向各许可机构展示了它们的有效性。

“结果真是令人震惊，”克里斯说。“水面上有海带、小石鱼、扇贝、龙虾，应有尽有，应有尽有。”

建造一个占地两公顷的海蚀洞礁通常需要10万美元，而鱼礁项目仍在寻求资金，以完成构成加州生物礁系统骨干的三个地点：戈利塔、马里布附近的一个地点以及圣地亚哥附近的另一个地点。克里斯还关注着圣巴巴拉的康塞普申角。

检查鱼礁（FRP）

金钱和钓鱼

鱼礁项目资金的一半来自克里斯·戈德布拉特的毕生积蓄 — — “我并不是一个真正的富人” — — 其余资金来自捐款。

“尽管我们身处世界上最富裕的地区之一，却至今仍未有一位百万美元的捐赠者挺身而出，”他懊悔地说道。“我不得不像修道院僧侣一样，过着极其简朴的生活15年，放弃了我作为商人时习惯的所有装备。”

他向海绵宝宝的创造者、加州洪堡大学的毕业生斯蒂芬·希伦伯格表达了深切的敬意，希伦伯格为海绵宝宝提供了种子资金。

史蒂夫是我们的第一位捐赠者，2010年他给我们寄来了一张10,000万美元的支票。当时他身患癌症，生命垂危，这是他在这个世界上做的最后一件事。这让我们继续前行。

线索就在名字里 鱼 珊瑚礁项目，但其核心是克里斯的基本信念，即与渔业社区合作，而不是反对渔业社区——这种态度并不总是能得到环保主义者的认可。

“小规模渔民是你最好的盟友，”他强调道。“例如，在墨西哥，我们与合作社合作，他们以高度可持续的经营方式而闻名。增强他们的自给自足能力，使我们能够进入整个下加利福尼亚半岛。”

“在非洲和巴布亚新几内亚也是如此，我们在那里建造了第一批珊瑚礁。”鱼礁项目与巴布亚新几内亚的部落长老签署了一项协议，根据协议，该项目将建造珊瑚礁，以换取自愿停止炸鱼捕鱼。

“六年后，珊瑚礁上再也没有人进行炸药捕鱼了——因为我们把珊瑚礁的所有权交给了他们。”在墨西哥，也达成了类似的协议，禁止破坏性的刺网捕鱼。

部署海蚀洞（FRP）

“现在有一些团体游说我们来建造珊瑚礁，而且我们能够从塞内加尔、肯尼亚或巴布亚新几内亚的人们那里筹集到比从圣巴巴拉和马里布这里的人们那里筹集到的更多的资金。

“这很讽刺，但这些社区了解渔业、生态旅游和潜水的好处。所以现在大家都参与进来了，我们有 全权委托 以其他组织不采用的方式运作。”

硬核

作为一名潜水员，克里斯很享受这样的感觉：每个海蚀洞最终都变成了“自己的珊瑚礁”，拥有各自独特的特色，大大增加了潜水的机会。他自己会花多少时间去这些地方呢？

“我真正热爱自由潜水已经 25 年了，现在我又回到了水肺潜水，不仅是因为我们所从事的潜水运动的科学性，还因为水下——摄影 组件。但当我们建造珊瑚礁时，我作为工头在那里说：‘把它往左边移一点！’”

潜水员正在使用脐带管（FRP）工作

克里斯依靠多年来一直支持他的铁杆志愿者——董事会的五位董事，包括从一开始就坚定支持的秘书朗尼·尼尔森。后来，他觉得有人想劫持这个高风险项目，这让他对那些不太熟悉的人有点“胆怯”。

每个项目都必须建立一个半永久性预制混凝土设施，并指派一名项目主管负责当地运营，包括组织必要的拖船和驳船，克里斯和董事会轮流进出，帮助管理当地的有偿劳动力。

鱼礁项目志愿者——中间是 Chris Goldblatt (FRP)

鱼礁项目拥有联合国国际海底管理局（ISA）的永久观察员资格，最近与推动深海采矿的压力密切相关。“它赋予你与国家代表相同的特权和渠道，”克里斯说，“因此我们可以要求与世界各地的总统、总理和财政部长举行会谈。”

“我们非常尊重这项特权。我原本希望能与那些欢迎我们的国家的高层政府部门建立联系，这是一个很好的策略。”

鱼礁项目确实受到了巴布亚新几内亚、肯尼亚和塞内加尔的热烈欢迎，尽管在加纳和孟加拉国等国却遭遇了挫折。

“当你被邀请去一个国家与所有人见面时，情况可能会有两种，”克里斯解释道。“有时人们会误解，以为我们带着一个 袋 的钱，然后它就会脱轨。

“或者他们明白自己在项目中拥有股份，需要参与筹集资金。”然后，必须探索从双边关系到蓝碳银行等融资机制，这可能需要时间。

“我们的大型项目位于塞内加尔和肯尼亚，我们称之为‘非洲大食物礁’，因为这是一种养活非洲大部分地区的方式——将高影响、高误捕的渔业转变为低影响的渔业，比如潜水捕捞龙虾，用手钩捕捉高价值的鲷鱼、石斑鱼或龙虾，并促进潜水旅游业的发展。

“马尔代夫也伸出了援手，所以成功确实会带来成功，但每个项目都是一个多年的酝酿过程。”

有根据的猜测

海蚀洞遗址（FRP）

“早期有很多未知数，”克里斯回忆道，“一切都归结于有根据的猜测，包括海蚀洞本身的工程设计。”

“我们出现在这些地方时，每个人都认为我们一定拥有世界上所有的钱，因为这看起来是一个非常昂贵的行动——但实际上，这是我们为这项行动倾注的所有资金，没有支付美国员工的工资或任何类似性质的工资。

“我曾经遇到过这种情况：我们已经支付了驳船的押金，整个团队都准备好了，而我正在观察着不稳定的天气，知道礁石地点距离装货地点有 90 英里——如果我说出发，是不是每个人都会死？

“做出这些决定，然后仰面朝天地对着一群不会说英语的家伙大喊大叫，告诉他们部署地点——你可以想象那种压力有多大。但现在我知道我们能做什么了，我们正在进入——我敢说吗？——一个令人愉悦的境界！” 了解更多关于 鱼礁项目.

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