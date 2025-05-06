潜水员受邀参加英属维尔京群岛沉船周

潜水员全年都可以参观英属维尔京群岛的沉船遗址，但现在每年六月都会举行这个加勒比海岛屿的沉船周，为期七天，以“庆祝该地区丰富的航海历史和充满活力的水下世界”。

今年的活动将于15月21日至19日举行。历史沉船必须是著名的XNUMX世纪皇家邮政蒸汽船 罗纳河谷 在盐岛，就像这部近 50 年前的电影里所展现的那样 深. 90m 罗纳河谷 该船使用帆船和蒸汽机从英国运送邮件和乘客，但在 123 年的一场飓风中沉没，造成 1867 人丧生。

罗讷号

其他一些易于进入且完好的英属维尔京群岛水下景点，也以各种方式被故意沉没。其中包括维尔京戈达岛的“艺术礁”——由“超越礁石”（Beyond The Reef）团队创造性地将三架废弃飞机改造成半飞机半鲨鱼造型——以及 科迪亚克女王，一艘二战海军燃料驳船被一座 2 米长的海怪雕塑淹没。

鲨鱼飞机

科迪亚克女王 2017年下沉前

威利 T 与沉船巷

今年的 威利·T，一艘前身为“海盗船”的浮动酒吧，将被沉没在彼得岛，成为这个不拘一格的水下景点的又一亮点。

然后是沉船巷四艘注定沉没的船只，包括 岛海豹 2006 年沉没的货船，被拖至库珀岛与另一艘货船会合， 玛丽·L和拖船 拍 和 贝娅塔。一次潜水即可游览所有景点。

沉船巷 (Wreck Alley) 的黄貂鱼

沉船巷里的贝娅塔

在托尔托拉岛，潜水员可以探索 筑前一艘 74 米长的韩国冷藏船，在 1981 年的一场飓风中受损，之后船主为了处理它而将其焚烧。 筑前 和其他英属维尔京群岛沉船作为人工鱼礁，可以吸引各种各样的海洋生物，包括鲨鱼、鳐鱼、海龟、梭鱼和珊瑚鱼。

在潜水间隙，沉船周的活动包括盛宴、篝火海滩派对、舞蹈和现场音乐、文化表演以及海滩清洁活动。此外，沉船周还提供私人潜水和帆船套餐，包含 地平线游艇租赁公司 14月22日至XNUMX日。 查找详细资料 在旅游局网站上举办英属维尔京群岛沉船周活动。

也在 Divernet 上： 珊瑚礁之外的英属维斯湾开始成形, 英属维尔京群岛恢复元气, 理查德·布兰森爵士帮助英属维京群岛获得令人惊叹的“人工”珊瑚礁