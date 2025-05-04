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潜水员发现另一个罕见的舵——标志着埋藏的宝藏沉船？

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潜水员位于舵上方，距离疑似打捞沉船的地点 100 米（奋进号救援队）
潜水员位于舵上方，距离疑似打捞沉船的地点 100 米（奋进号救援队）

发现一个 金属涂层舵 据报道，18 年在西西里岛附近沉没的一艘 1718 世纪战舰 网际网路 上个月，一支爱尔兰潜水队就去年夏天在意大利发现的舵一事与意大利进行了联系。

潜水员发现的罕见铜壳舵与一艘名为 修复工具据报道，30 年，这艘 1787 米长的船只满载珍贵的意大利雕像和其他珍宝，在爱尔兰东南海岸韦克斯福德的卡恩索尔角附近遭遇风暴，偏离航线沉没。

沉船事件中，六名船员丧生，其中包括船长的两个儿子。 

舵长近7米（奋进号团队）
舵长近7米（奋进号团队）

潜水员在约 20 米深的海床中发现了这艘船舵，当时那里的地形相对平淡。它距离先前磁力仪勘测结果显示的位置约 200 米。 修复工具其木质船体埋在2至3米深的沙子中。据信船上还残留着一系列大理石、其他石器和青铜器。

通过从研​​究船上进行的一系列多波束声纳勘测，确认了一艘不明船只的位置 凯里 作为部分 信息管理系统 爱尔兰海床长期测绘项目由 爱尔兰地质调查局 及其合作伙伴。

带青铜支架的舵（奋进号团队）
带青铜支架的舵（奋进号团队）

发现 6.8 米长的舵叶，其青铜枢轴（连接螺栓）和部分尾柱仍然连接在一起 - 表明这艘船是突然、暴力地沉没的。

据信，这种舵的存世量非常少，潜水队一直在联系世界各地的海事博物馆，希望能够确定他们的发现到底有多么罕见。

在钢铁船舶时代之前，木材商船有时会涂上铜来保护船体。英国皇家海军也采用了这种做法来提高其军舰的速度——尽管直到1850世纪XNUMX年代才开始。

修复工具 该船于 1773 年在切斯特建造，潜水队了解到，当时英国商船队 200 艘船中只有约 10,000 艘船是铜包覆的。

目录
目录

未投保货物

这艘船正从伦敦驶往都柏林，船上载有查尔蒙特伯爵在为期九年的欧洲巡游期间在意大利购买的艺术品，包括大理石和其他石雕。他购得这些雕塑是为了装饰当时正在爱尔兰首都都柏林建造的海关大楼，但据信这批贵重货物没有投保。

修复工具 据说，这艘船还携带了“大量珍贵稀有的艺术和自然珍品”，这些珍品是由爱尔兰银行家约翰·拉图什 (John La Touche) 在欧洲收集的，拉图什和查尔蒙特伯爵一样，被认为是欧洲最富有的人之一。

虽然没有找到官方的货单，但据信船上还有更多宝藏，包括返回圣赫勒拿岛的总督丹尼尔·科奈尔 (Daniel Corneille) 的所有家居物品。

这支由五人组成的潜水队由当地海事研究员 Edmond O'Byrne 领导，他还经营着一家 drysuit 维修和销售业务。他花了大约 40 年的时间寻找 修复工具自从有关这艘船的故事第一次引起他的想象以来。

“我们是爱尔兰这个角落的第一批水肺潜水员之一，”奥拜恩告诉 网际网路。“我们发现的主要是世界大战时期的残骸，但后来我听说 修复工具 1985年。人们一直认为这艘船是在浅水区沉没的，但我们发现当时的一份报纸报道称，这艘船是在较深的水域中失踪的。

“当然，我们没有 GPS，当时我们能做的最好的就是使用磁力仪。”

锚和茶壶

目前人们认为，这艘被埋的船已经与锚脱离，这使得任何磁力仪信号都变得微弱。该团队找到了他们认为是 修复工具去年在附近锚地和锚链。

这艘锚也被认为来自“奋进号”救援队
这艘锚也被认为来自“奋进号”救援队
锚链（奋进队）
锚链（奋进队）
船膝和甲板木板（奋进号团队）
船膝和甲板木板（奋进号团队）

直到2021年，该团队才发现了一处从沙质海床伸出的木材。他们取回了一块木头进行分析，报告了他们的发现，并在该地区发现了一些物品，包括一个华丽的铜茶壶、一个墨水瓶和一个铸铁炉的碎片。

上图和右图：铜茶壶（奋进号团队）
上图和右图：铜茶壶（奋进号团队）
铜茶壶（奋进队）
在沉船现场发现的墨水瓶（奋进号团队）
在沉船现场发现的墨水瓶（奋进号团队）

“重大发现”

“我 99% 肯定这是 修复工具”奥拜恩告诉爱尔兰 国家古迹服务处但迄今为止，美国国家海事局对挖掘该遗址的前景仍无动于衷。海事局表示，只要沉船仍然受到沙子的天然保护，他们就没有计划尝试识别沉船，并且只承诺将“持续关注情况”。

这些潜水员持有“无干扰”许可证，他们自然乐意与海洋考古学家合作挖掘沉船遗址——因此，去年夏天发现的船舵为他们的事业注入了新的动力。“这太令人兴奋了——我们从未想到过，”奥拜恩说。

除了博物馆讨论之外，他希望 网际网路 读者或许能从中获得一些信息，帮助理解这一发现的背景。如果能够证明这艘18世纪的铜包舵确实像团队认为的那样罕见，这或许会促使当局重新考虑授权沉船挖掘的潜在优势。

爱尔兰海事学院 主席乔·瓦利对潜水队表示敬意，称他们的舵发现“非常重要”，潜水员们希望有一天能够将该物品打捞上来，进行保护和展示。

如果任何人知晓潜水队所获物品的稀有性或其他方面，请联系 Edmond O'Byrne，邮箱：edmondobyrne@gmail.com，或拨打 0868 173477。

也在 Divernet 上： 西西里潜水员发现浅舵和深枪, 潜水员盗取都铎式枪支引发英爱矛盾, 卢西塔尼亚号的震惊, 马林角，爱尔兰沉船潜水胜地

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