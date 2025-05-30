杂志订阅
每月 3 英镑即可移除广告
登录

小丑鱼在海洋热浪中缩小

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
在热浪中体型缩小的小丑鱼更有可能存活下来（摩根·贝内特·史密斯）
在热浪中体型缩小的小丑鱼更有可能存活下来（摩根·贝内特·史密斯）

这些小丑鱼不仅会瘦下来以应对这种情况，它们还会 更短纽卡斯尔大学的 THERESA RUGER、CHANCEY MacDONALD 和 MELUSSA VERSTEEG 刚刚发表了一项关于这一现象的新研究。

当全世界都在考虑应对更加极端的气温时，一种珊瑚礁鱼找到了一种抵御高温的新方法： 萎缩.

为了了解小丑鱼如何应对环境变化，我们在 134 年 2023 月开始的海洋热浪期间反复测量了巴布亚新几内亚金贝湾的 XNUMX 条野生鱼，这是持续不断的 全球大规模珊瑚白化事件小丑鱼拥有独特的标记，这使得在水下很容易识别和测量它们。

令我们大吃一惊的是，我们发现在 100 年 2023 月至 XNUMX 月的研究中，我们测量的鱼中有 XNUMX 条缩小了。那些缩小的鱼更有机会在热浪中存活下来。

小丑鱼（双翅目）生活在珊瑚礁的海葵中，以小群居的方式生活。正如电影 “海底总动员” 据称，小丑鱼很少离开它们的宿主海葵，因为它 为他们提供保护 来自掠食者。

小丑鱼不能自由游到较冷的地区（Morgan Bennett-Smith）
小丑鱼不能自由游到较冷的地区（Morgan Bennett-Smith）

可悲的是，这也意味着小丑鱼无法随着海洋热浪迁移到较凉爽的地区 在珊瑚礁上变得更加常见 由于全球气温上升，小丑鱼需要其他策略来抵御高温。

这是首次发现珊瑚礁鱼会因高温而体型缩小。我们所说的“缩小”并非指变瘦，而是变矮。

这令人惊讶，因为脊椎动物（像我们一样有脊椎的动物）的生长通常被认为是一条单行道。随着时间的推移，它们的体型会逐渐增大，如果受到压力或达到最大长度，它们可能会停止生长。但脊椎动物很少会收缩，尤其是在短短一个月内，以及由于环境条件的变化而收缩。

缩小体型似乎也违反直觉。毕竟，体型较小的个体更容易被吃掉，而且它们 减少繁殖.

然而，在这里，体型较小反而增加了小丑鱼的生存机会，可能是因为体型较小的鱼 需要更少的食物 并且通常更有效地觅食和 使用氧气，这在热水中比较少见。

2023 年热浪期间，巴布亚新几内亚金贝湾一株漂白海葵中的橙色小丑鱼（摩根·贝内特-史密斯）
2023 年热浪期间，巴布亚新几内亚金贝湾一株漂白海葵中的橙色小丑鱼（摩根·贝内特-史密斯）

你若退缩，我亦退缩

我们发现，在热浪中缩小体型并存活下来需要社会因素。

小丑鱼社会群体的一个显著特征是，它们维持着基于体型的严格等级制度。这意味着，体型的增长——以及萎缩——不仅会影响个体本身，还可能引发群体内部冲突，迫使鱼群被驱逐，最终导致死亡。因此，体型萎缩是一个危险的提议。

每片海葵上，最大的小丑鱼是雌性，第二大的是雄性，它们组成一对繁殖配偶。为了避免配偶之间发生争斗，雄性会控制它们的生长，以保持两者之间固定的体型比例。

在我们的研究中，繁殖对中两条鱼都缩小的鱼比只有一条鱼缩小或两条鱼都不缩小的鱼更有可能在热浪中存活下来。

我们还发现，那些体型大幅缩小的鱼，在环境改善后也能迅速赶上并生长。这意味着，不仅体型缩小本身有帮助，还能灵活地缩小和生长，以满足你的需要。

两条热带鱼被海葵的触手包围。
一对正在繁殖的小丑鱼。体型较大的雌鱼在右边，体型较小的雄鱼在左边。（Theresa Rueger）

虽然并非所有的鱼都能抵御高温并存活下来，但在我们的研究中，体型缩小多次的鱼无一死亡，甚至缩小一次就能使小丑鱼在热浪中的存活概率提高 78%。

我们的研究并没有探究小丑鱼是如何做到这一点的，但对其他脊椎动物的研究或许能给我们提供线索。例如，加拉帕戈斯群岛的海鬣蜥， 厄尔尼诺现象期间萎缩，此时东部和中部热带太平洋的水温升高。

这减少了 食物量 并通过吸收部分骨骼促使爬行动物缩小。

全球许多海洋鱼类的平均尺寸是 越来越小根据长期调查。这可能部分是由于 钓鱼去除较大的鱼 人口以及气候变暖 改变生长或最大尺寸

如果我们发现成年鱼因环境压力而体型缩小的现象更为普遍，这可能是全球海洋中的鱼类体型变小的另一个原因。

- 新研究发表 在杂志 科学 进展.

没有时间阅读有关气候变化的内容？
相反，请在收件箱中获取每周摘要。 每个星期三，《对话》的环境编辑都会撰写一封简短的电子邮件“想象”，深入探讨一种气候 问题. 加入迄今为止已订阅的 45,000 多名读者的行列。

特蕾莎·鲁格 是热带海洋生物学高级讲师， 钱西·麦克唐纳 是 NERC 珊瑚礁生态学独立研究员， 梅丽莎·弗斯蒂格 是海洋科学博士生， 纽卡斯尔大学. 本文转载自 谈话 根据知识共享许可。阅读 原创文章.

也在 Divernet 上： 强光杀死尼莫, 甜蜜小丑鱼, 成为冠军！——拍摄小丑鱼, 成为冠军！——传播

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
更新的 Gear Affiliate：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @jaketarren #askmark Heyo！ 我一直在学习侧挂，但很难找到一个关于如何装配水箱的清晰例子。 我知道培训中会涉及这些内容，但我需要知道上课前要准备什么，我附近没有好的侧挂商店。 你能展示一下侧挂式气罐和减压/阶段式气罐是如何装配的吗？ 请访问我们的网站以获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要附属链接 🔗 获得 15% 的国际 eSIM 优惠折扣！ 使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞真可惜。 https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 Stay Connected With Us. Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 ================================== ✅ 关于《Scuba Diver》杂志。 欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！ 我们对与水下世界相关的一切都充满热情。 作为在欧洲、澳大利亚和新西兰以及北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。 无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始水下之旅，我们的内容旨在让您了解最新信息、获得启发并为下一次潜水做好准备。 与我们一起进入、探索并保持与水肺潜水世界的联系！ 加入我们，不再错过任何冒险！ 如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水吗？ 立即订阅潜水旅行提示、装备评论、水肺建议、史诗般的潜水、潜水新闻和水下故事！

@jaketarren
#askmark 嘿！我一直在学习侧挂，但一直找不到一个清晰的安装气瓶的例子。我知道培训课上会讲到，但我上课前得知道要准备些什么，我附近没有合适的侧挂店。

你能展示一下侧挂式气罐和减压/阶段式气罐是如何装配的吗？

请访问我们的网站获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/

✅ 值得关注的重要联盟链接

🔗 国际 eSIM 卡享 15% 优惠！使用优惠码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在这里购买潜水装备：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受欢迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 与我们保持联系。

脸书：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主题：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

网站：https://divernet.com/
网站：https://godivingshow.com/
网站：https://rorkmedia.com/

📩 业务​​咨询：info@scubadivermag.com

=============================

🎬为您推荐的视频：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 关于《Scuba Diver》杂志。

欢迎阅读《潜水员》杂志！我们对一切与水下世界相关的事物都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的潜水资讯，从精彩绝伦的潜水胜地、真诚可靠的装备评测，到专家建议、精彩新闻以及鼓舞人心的水下故事。

无论您是经验丰富的潜水员，还是刚刚开启水下探险之旅，我们的内容都能让您随时掌握最新资讯、激发灵感，并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索水肺潜水的世界，并保持联系！加入我们，不错过任何冒险！

如有业务咨询，请使用以下联系信息：

📩邮箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4wMUIwQkI1NEQ1RTFBNTND

如何安装侧挂式气瓶？

更新的装备联盟：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link @martink72 #askmark 如何在双缸或单缸潜水器上安装闪光灯，以便我的潜伴即使在能见度低或夜间也能看到/找到我？这类潜水器上的典型挂绳总是会让灯光向下垂，遮挡光线。请访问我们的网站，了解更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/ ✅ 值得关注的重要联盟链接 🔗 国际 eSIM 优惠 15% 折扣！使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 🔗 在这里购买水肺装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear 🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 𝐟𝐨𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐛𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐭𝐨 𝐨𝐮𝐫 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞欢迎。https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1 🔗 与我们保持联系。 Facebook：https://www.facebook.com/DivernetUK/ Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/ Threads：https://www.threads.net/@diver_magazine Twitter (X)：https://x.com/DiverNetUK/ TikTok：https://www.tiktok.com/@scubadivermag 网站：https://divernet.com/ 网站：https://godivingshow.com/ 网站：https://rorkmedia.com/ 📩 业务咨询：info@scubadivermag.com ================================ 🎬为您推荐的视频： ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4 ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os ▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48 =================================== ✅ 关于《水肺潜水员》杂志。欢迎阅读《水肺潜水员》杂志！我们对与水下世界相关的一切都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的水肺潜水资讯，从史诗般的潜水旅行目的地和诚实的装备评论到专家建议、新闻和鼓舞人心的水下故事。无论您是经验丰富的潜水员还是刚刚开始您的水下旅程，我们的内容旨在让您随时了解最新信息、获得灵感并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索并与水肺潜水世界保持联系！加入我们，不要错过任何冒险！如有业务咨询，请使用以下联系信息：📩 电子邮件：info@scubadivermag.com 🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

@martink72
#askmark 如何在双筒或单筒潜水器上安装闪光灯，以便我的伙伴即使在能见度低或夜间也能看到/找到我？这类潜水器上的普通挂绳总是会把闪光灯往下拉，遮挡住。
请访问我们的网站获取更多水肺新闻、水下摄影、提示和建议以及旅行报告：https://divernet.com/

✅ 值得关注的重要联盟链接

🔗 国际 eSIM 卡享 15% 优惠！使用优惠码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

🔗 在这里购买潜水装备：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

🔔𝐃𝐨𝐧'𝐭 是教育系最受欢迎的男生。
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

🔗 与我们保持联系。

脸书：https://www.facebook.com/DivernetUK/
Instagram：https://www.instagram.com/diver_magazine/
主题：https://www.threads.net/@diver_magazine
推特 (X)：https://x.com/DiverNetUK/
抖音：https://www.tiktok.com/@scubadivermag

网站：https://divernet.com/
网站：https://godivingshow.com/
网站：https://rorkmedia.com/

📩 业务​​咨询：info@scubadivermag.com

=============================

🎬为您推荐的视频：

▶️ https://www.youtube.com/watch?v=T0e1UkNqC64
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=hzpChck2t38
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=-xssfyMuHLA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=abJeh86OTI4
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=HtBi7RP71Rs
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Vk0dB7AsMfY
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=Mv-PnILYPlI
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=fMCYT_KB4pU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=rcqdceF8LIk
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=wKboVxFhqZU
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=YLHCpnu4EAo
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=VWdE_wABwPQ
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=siXAoUDrJZA
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=F7MfATRd5Os
▶️ https://www.youtube.com/watch?v=_Y6wIOKde48

=================================

✅ 关于《Scuba Diver》杂志。

欢迎阅读《潜水员》杂志！我们对一切与水下世界相关的事物都充满热情。作为一本在欧洲、澳新银行和北美免费发行的杂志，我们为您带来最新的潜水资讯，从精彩绝伦的潜水胜地、真诚可靠的装备评测，到专家建议、精彩新闻以及鼓舞人心的水下故事。

无论您是经验丰富的潜水员，还是刚刚开启水下探险之旅，我们的内容都能让您随时掌握最新资讯、激发灵感，并为下一次潜水做好准备。加入我们，探索水肺潜水的世界，并保持联系！加入我们，不错过任何冒险！

如有业务咨询，请使用以下联系信息：

📩邮箱：info@scubadivermag.com

🔔 喜欢水肺潜水？立即订阅，获取潜水旅行贴士、装备评测、水肺潜水建议、精彩潜水、潜水新闻和水下故事！
https://www.youtube.com/@ScubaDiverMagazine/?sub_confirmation=1

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42MzYyQ0E2MUE4ODAzQkU5

如何将闪光灯安装在自己身上，以便我的潜伴能看到我？#askmark #scubadiving

更新的装备 附属机构：https://divernet.com/go/youtube-affiliate-link 查看瓦卡托比潜水度假村：https://divernet.com/go/wakatobi-dive-resort #scuba #scubadiving #scubadiver 国际 eSIM 优惠 15% 折扣 使用代码：SCUBADIVERMAG https://airalo.pxf.io/bO7Wy9 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 我们品牌内的广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

访问瓦卡托比度假村网站：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/agv0

#水肺 #scubadiving #scubadiver

国际 eSIM 优惠 15% 使用代码：SCUBADIVERMAG
https://airalo.pxf.io/bO7Wy9

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RkJGOTAwRDhCOEQ1RjIy

这是有史以来最好的潜水中心吗？W\@wakatobidiveresort

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。
订阅
通知
客人

0 留言
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
史蒂夫西曼: 潜水员钟的发现彻底推翻了沉船神话
弗朗西斯·赫尔曼斯: 管道：《Left To Die》播客调查水肺丑闻
尼克·贝利: 戴弗遗孀：“我仍然每天查看新闻”
罗恩: 潜水员发现：佛罗里达发现巨齿鲨牙齿，英国发现炸弹
Steve (史蒂夫): Paul Toomer 离开 Dive RAID International
最新资讯
深度记录第一次世界大战潜艇在1米处被发现 深度记录第一次世界大战潜艇在1米处被发现
自由潜水员克洛瓦尔打破了特鲁布里奇17年来不戴脚蹼的纪录 自由潜水员克洛瓦尔打破了特鲁布里奇17年来不戴脚蹼的纪录
超过 100 名潜水医生齐聚巴厘岛参加 SPUMS 潜水员健康会议 超过 100 名潜水医生齐聚巴厘岛参加 SPUMS 潜水员健康会议
第二届澳大利亚水下摄影大赛将于2025年XNUMX月启动 第二届澳大利亚水下摄影大赛将于2025年XNUMX月启动
禁止潜水 禁止潜水
潜水员慷慨解囊，将沉船金表归还英国 潜水员慷慨解囊，将沉船金表归还英国
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube Threads TikTok
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube Threads TikTok
版权所有2025年 洛克传媒有限公司 版权所有。
赠送订阅
每月 3 英镑订阅