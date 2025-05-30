小丑鱼在海洋热浪中缩小

这些小丑鱼不仅会瘦下来以应对这种情况，它们还会 更短纽卡斯尔大学的 THERESA RUGER、CHANCEY MacDONALD 和 MELUSSA VERSTEEG 刚刚发表了一项关于这一现象的新研究。

当全世界都在考虑应对更加极端的气温时，一种珊瑚礁鱼找到了一种抵御高温的新方法： 萎缩.

为了了解小丑鱼如何应对环境变化，我们在 134 年 2023 月开始的海洋热浪期间反复测量了巴布亚新几内亚金贝湾的 XNUMX 条野生鱼，这是持续不断的 全球大规模珊瑚白化事件小丑鱼拥有独特的标记，这使得在水下很容易识别和测量它们。

令我们大吃一惊的是，我们发现在 100 年 2023 月至 XNUMX 月的研究中，我们测量的鱼中有 XNUMX 条缩小了。那些缩小的鱼更有机会在热浪中存活下来。

小丑鱼（双翅目）生活在珊瑚礁的海葵中，以小群居的方式生活。正如电影 “海底总动员” 据称，小丑鱼很少离开它们的宿主海葵，因为它 为他们提供保护 来自掠食者。

小丑鱼不能自由游到较冷的地区（Morgan Bennett-Smith）

可悲的是，这也意味着小丑鱼无法随着海洋热浪迁移到较凉爽的地区 在珊瑚礁上变得更加常见 由于全球气温上升，小丑鱼需要其他策略来抵御高温。

这是首次发现珊瑚礁鱼会因高温而体型缩小。我们所说的“缩小”并非指变瘦，而是变矮。

这令人惊讶，因为脊椎动物（像我们一样有脊椎的动物）的生长通常被认为是一条单行道。随着时间的推移，它们的体型会逐渐增大，如果受到压力或达到最大长度，它们可能会停止生长。但脊椎动物很少会收缩，尤其是在短短一个月内，以及由于环境条件的变化而收缩。

缩小体型似乎也违反直觉。毕竟，体型较小的个体更容易被吃掉，而且它们 减少繁殖.

然而，在这里，体型较小反而增加了小丑鱼的生存机会，可能是因为体型较小的鱼 需要更少的食物 并且通常更有效地觅食和 使用氧气，这在热水中比较少见。

2023 年热浪期间，巴布亚新几内亚金贝湾一株漂白海葵中的橙色小丑鱼（摩根·贝内特-史密斯）

你若退缩，我亦退缩

我们发现，在热浪中缩小体型并存活下来需要社会因素。

小丑鱼社会群体的一个显著特征是，它们维持着基于体型的严格等级制度。这意味着，体型的增长——以及萎缩——不仅会影响个体本身，还可能引发群体内部冲突，迫使鱼群被驱逐，最终导致死亡。因此，体型萎缩是一个危险的提议。

每片海葵上，最大的小丑鱼是雌性，第二大的是雄性，它们组成一对繁殖配偶。为了避免配偶之间发生争斗，雄性会控制它们的生长，以保持两者之间固定的体型比例。

在我们的研究中，繁殖对中两条鱼都缩小的鱼比只有一条鱼缩小或两条鱼都不缩小的鱼更有可能在热浪中存活下来。

我们还发现，那些体型大幅缩小的鱼，在环境改善后也能迅速赶上并生长。这意味着，不仅体型缩小本身有帮助，还能灵活地缩小和生长，以满足你的需要。

一对正在繁殖的小丑鱼。体型较大的雌鱼在右边，体型较小的雄鱼在左边。（Theresa Rueger）

虽然并非所有的鱼都能抵御高温并存活下来，但在我们的研究中，体型缩小多次的鱼无一死亡，甚至缩小一次就能使小丑鱼在热浪中的存活概率提高 78%。

我们的研究并没有探究小丑鱼是如何做到这一点的，但对其他脊椎动物的研究或许能给我们提供线索。例如，加拉帕戈斯群岛的海鬣蜥， 厄尔尼诺现象期间萎缩，此时东部和中部热带太平洋的水温升高。

这减少了 食物量 并通过吸收部分骨骼促使爬行动物缩小。

全球许多海洋鱼类的平均尺寸是 越来越小根据长期调查。这可能部分是由于 钓鱼去除较大的鱼 人口以及气候变暖 改变生长或最大尺寸 鱼

如果我们发现成年鱼因环境压力而体型缩小的现象更为普遍，这可能是全球海洋中的鱼类体型变小的另一个原因。

- 新研究发表 在杂志 科学 进展.

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