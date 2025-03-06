气候变化可能导致更多海龟变成雌性

...但其中一些已开始适应新的现实，埃克塞特大学海洋生物学家 MOLLIE RICKWOOD、ANNETTE BRODERICK 和 ROBIN SNAPE 报告称

全球气温上升对全球海龟来说是一个特别严重的威胁。这是因为 龟巢的温度 控制后代的性别。

海龟上岸后（通常是它们孵化的海滩），会用鳍小心地挖出沙子，并在沙子中筑起烧瓶状的巢穴，然后产卵。这些巢穴没有母性照料——它们的成功完全取决于环境。

更热的鸟巢会产下更多的雌性幼龟，但一旦温度升至临界值以上，存活到成年的幼龟数量就会减少。

除非海龟找到一种方法来抵消巢穴温度的上升，否则气候变化可能会导致雌性数量增加而后代数量减少——这对我们这样的海龟生物学家来说是一个可怕的情况。

幸运的是，我们很高兴地发现 墨绿色 和 红海龟 在北塞浦路斯繁殖的海龟会在年初提前到达孵化场，以抵消孵化温度上升的部分影响。

绿海龟幼崽（斯蒂芬·亨特）

从早期的1990s开始 海龟保护协会 和我们在埃克塞特大学的团队一直在合作监测和保护在北塞浦路斯海滩筑巢的绿海龟和红海龟。

每年夏天，一队热心的志愿者都会巡视筑巢海滩，记录每个筑巢的鸟巢。他们将温度数据记录器放入这些鸟巢，并标记他们遇到的每一只雌鸟。

最终，我们建立了一个独特的数据库，其中包含 1,300 多只雌性海龟，这些海龟的巢穴日期、位置和孵化成功率均已知。

利用该数据库，我们能够显示，自 1992 年以来，北塞浦路斯的绿海龟和红海龟每年筑巢时间都提前了半天以上（绿海龟 0.61 天，红海龟 0.78 天）。在 2000 年代中期之前，没有记录显示海龟在 XNUMX 月之前筑巢，但现在我们预计从 XNUMX 月初开始会看到不少筑巢。

你是否觉得季节越来越奇怪？你并不孤单。气候变化正在扭曲大自然的日历，导致植物提早开花，动物在错误的时间出现。

本文是系列文章的一部分， 狂野的季节，了解季节如何变化以及它们最终会变成什么样子。

如果气温继续以目前的速度上升，我们估计，为了维持目前的性别比例，红海龟每年需要提前半天筑巢。为了防止孵化率下降，它们每年需要提前 0.7 天筑巢。

这意味着，就目前而言，我们的红海龟正在提前改变筑巢日期，以保持当前的孵化温度，从而保持性别比例和孵化成功率。好消息。

尽管我们对红海龟的研究让我们看到了乐观的迹象，但并不能保证雌性红海龟每年筑巢的时间会越来越早。为了了解这种情况是否属实，我们想了解温度是否是导致这种筑巢时间提前的主要因素。

温度并不是一切

对于绿海龟个体而言，我们确认温度是导致它们提早筑巢的重要因素。事实上，我们发现，海温每升高 6.47 摄氏度，雌性绿海龟个体的筑巢时间就会提前 XNUMX 天。

然而，我们还发现，雌性绿海龟之前繁殖的次数和繁殖季节产卵的次数可以解释其产卵日期的变化。当我们思考整个绿海龟种群的情况时，这些观察结果具有重要影响。

红海龟（Pixabay）

由于采取了保护措施，例如保护巢穴免受掠食和重新安置离高水位线太近的巢穴，我们在北塞浦路斯的研究地点发现绿海龟的数量大幅增加。自 1992 年以来，数量已从每年 55 个巢穴增加到 400 多个。

了解当前提前筑巢的趋势很复杂。但目前，我们可以确信海龟所做的足以抵消气候变化的负面影响——这是个好消息。

海龟们正在尽自己的一份力量。现在，我们有责任确保继续保护和长期监测这个魅力十足的海洋大使，让它们在这个不断变化的世界中拥有最好的生存机会。

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