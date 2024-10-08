立即预订：另外 6 个值得考虑的潜水行程

女性独自旅行的终极度假胜地

坎迪玛马尔代夫度假村拥有 270 间客房，是马尔代夫最大的岛屿度假村之一，是一个“活跃生活方式”的场所，提供包括水肺潜水在内的各种景点，但它声称自己是“女性旅行者的终极单人岛屿度假胜地”。

马尔代夫的坎迪玛度假村

当您不潜水时，Kandima 承诺为您提供放松身心、整体水疗、瑜伽课程、浮潜、滑翔、水上摩托艇、钓鱼、珊瑚保护、艺术课程和日落巡游，以及更有活力的消遣活动，如风帆冲浪、皮划艇、网球和排球，更不用说“10 种独特的餐饮选择”。

“对于独自旅行的游客，尤其是女性游客，安全是重中之重，”它说道。在潜水方面，游客不仅可以找到 Aquaholics 潜水中心，还可以找到专门的潜水安全员和现场减压舱。​

探索珊瑚礁

575 月入住海滩别墅七晚，可欣赏泻湖美景，可直接通往海滩，费用为每晚 440 美元（100 英镑），含全食宿，包括 20 美元的度假村积分。每天使用一次水上运动器材，可享受 XNUMX% 的折扣 点菜 餐厅、Flames Grill 的三道菜晚餐以及 30 分钟的拍照活动。

多次潜水也有一些优惠：6-11 次潜水的价格为每次 60 美元，12 次或以上为 55 美元，不过您必须另外支付租船费，单人 15 美元，两人 25 美元——所有 Aquaholics 价格都可以找到 这里。.

坎迪玛马尔代夫 也有一个 最后一刻预订优惠 如果在 40 月底之前预订，23 月 XNUMX 日之前的住宿可享受高达 XNUMX% 的折扣。

在博内尔岛驾车、潜水并节省 400 英镑

法国神仙鱼

如果您想入住著名的 好友潜水度假村 今年 11 月在博内尔岛， 潜水世界 为每对夫妇每周提供 400 英镑的优惠。

该套餐包括让博内尔岛闻名的“驾车潜水”式潜水，提供汽车租赁和气瓶，让您可以无限次地沿着岛屿西海岸上下进行岸上潜水，最多可选择 60 个标记的潜水地点。还包括六次乘船潜水。

整个海岸线都是指定的海洋公园，据记录，这里有超过 470 种鱼类，还有玳瑁、巨躄鱼、斑点鹰鳐和海马。

裙礁距海岸仅 10 米，水温平均约为 29°C，能见度通常超过 30 米，而且博内尔岛靠近南美大陆，位于飓风带的南边。

博内尔岛岸上潜水

该度假村提供休闲而舒适的公寓式住宿，还拥有自己的珊瑚礁。除了现场 PADI 5* Buddy 潜水中心外，度假村还设有游泳池、Buddy Rangers 儿童俱乐部和多家餐厅。

特价价格为每人 2,595 英镑，其中包括从英国往返的航班、交通、七晚住宿（两人共享）、汽车租赁、六次船潜和保护基金捐款。

墨西哥船宿之旅更精彩

墨西哥船宿 正在获得一艘新船， 基诺德尔马，将取代 基诺·德尔·加登 将于明年 7 月开通。该运营商目前已开始接受前往索科罗和科尔特斯海的旅行预订。

钢壳 基诺德尔马 比其前身更大，长 36 米，宽 8 米，也比舰队中的其他船只更大， 罗西奥·德尔·马运营商承诺，在长途横跨太平洋的旅程中，该型飞机将提供更大的空间、稳定性和舒适度。

仍在建造中：Quino Del Mar（墨西哥船宿）

它有 10 个双 连接浴室 船舱共 8 间，下层甲板 XNUMX 间，上层甲板 XNUMX 间。主甲板设有大型沙龙、电脑站、餐厅和厨房，而潜水甲板则设有设备齐全的摄影桌；此外还有遮阳的日光浴甲板。船上各处均配备空调，潜水时使用两艘 XNUMX 米 Achilles 充气艇 短刀之一种s.

索科罗 10 日游票价为 4,195 美元（3,200 英镑）；科尔特斯海米德里夫群岛 3,095 日游票价为 2,360 美元（13 英镑）；下加利福尼亚 4,895 日游票价为 3,730 美元（2,500 英镑）；科尔特斯海南部 1,900 日游票价为 XNUMX 美元（XNUMX 英镑）。

西班牙的夏天还在继续

莱伊尔斯潜水船

不要放弃欧洲的夏天——直到十一月底，水温都非常适合探索 Medes 群岛自然公园 Costa del Montgrí 的海底。 莱伊尔斯潜水及酒店 位于西班牙地中海沿岸的埃斯塔蒂特。

Les Illes 潜水中心成立于 1985 年，其潜水船只需 10 分钟即可到达受保护的海洋保护区，您可以在波西多尼亚草甸潜水并观赏许多令人印象深刻的鱼类、固着生物和甲壳类动物。

为期八天七夜的全膳食住宿，包括 12 次船潜，费用为 774 欧元（650 英镑），并且可以从英国乘坐廉价航班飞往赫罗纳。

Infiniti 号船宿游轮已与菲律宾亚特兰蒂斯酒店合作

亚特兰蒂斯菲律宾公司在杜马格特和波多格尼拉经营度假村，并长期经营自己的船宿游轮，即 32 米长的 亚速尔群岛亚特兰蒂斯酒店，现已与另一艘被其称为“真正的蓝水游艇”的 英菲尼迪 船宿。

它说，经过多年的考虑 英菲尼迪 事实证明，它是为数不多的几艘满足其对服务质量和客人价值的严格标准的船只之一。“它不是菲律宾通常作为潜水船出售的典型打捞船或木制沿海船，”这是它的严厉评价。

英菲尼迪 2013 年，亚特兰蒂斯号在泰国由潜水员建造，为潜水员服务，是一艘 39 米长的全钢船，有四层甲板和 11 个船舱。它还配备了两艘 5 米长的 RIB。据运营方报告，此次搬迁使亚特兰蒂斯号的容量增加了一倍多，你可能不得不尽快入住，因为据报道，到 2026 年为止，预订已经满了。

亚特兰蒂斯还再次为潜水家庭提供“儿童免费潜水”周，在此期间，成人可以免费与 18 岁以下的孩子一起潜水 - 即：一人付费，一人免费，因此儿童可以在这特殊的一周内免费住宿、用餐和潜水。

更进一步的是，年龄较大的 18-30 岁的家庭成员可以享受半价潜水员或非潜水员优惠，后者提供免费的潜水体验。有两个以上孩子的家庭还可以享受 50% 的潜水折扣。请注意，亚特兰蒂斯不提供保姆服务。

下一届 KDF 周将在 Puerto Galera 举行，时间为 21 月 11 日至 30 月 8 日；在 Dumaguete 举行，时间为 14 月 11 日至 1 月 12 日和 23 月 6 日至 XNUMX 月 XNUMX 日。明年，两家度假村都将在 XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 日和 XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 月 XNUMX 日举办特别周。

在巨型蝠鲼中

曼塔探险队 正在接受明年厄瓜多尔陆地潜水之旅的预订。这个南美洲国家拥有世界上最大的有记录的海洋蝠鲼（双吻蝠鲼该岛是座头鲸迁徙路线上面积最大的鲸鱼岛，约有 400 至 2,000 头鲸鱼在迁徙期间抵达这里产仔和交配。

基地位于马纳比附近的拉普拉塔岛，属于马查利亚国家公园的一部分，为期九晚的旅程从 15 年 24 月 2025 日至 30 日进行。此时，蝠鲼数量众多，一天的潜水中可以记录到 40-XNUMX 只。不仅数量庞大，单只蝠鲼的数量也很多。

蝠鲼 (Proyecto Mantas Ecuador)

潜水地点还生活着大量的绿海龟、珊瑚鱼、海鳗、体型异常大的黄貂鱼，偶尔还能看到太阳鱼。

游客将有机会体验和参与保护鳐鱼的前沿保护研究，与英国慈善机构合作 曼塔信托 以及厄瓜多尔曼塔斯计划的附属科学家。他们将部署标签、收集活检样本并拍摄识别图像。

住宿地点为维克多·雨果酒店，潜水地点为 Exploramar 5* PADI 潜水中心。价格为 2,750 美元（2,100 英镑），包括住宿加早餐（两人同住）、瓜亚基尔机场和波多洛佩兹之间的接送、六次全天私人拉普拉塔岛游船之旅（含午餐）、每天两次带导游的潜水、市政税、岛屿导游和丛林导游。最多可容纳八人。请向 Niv 发送电子邮件至 info@mantaexpeditions.com

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