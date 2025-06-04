立即预订：10 个潜水旅行建议

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安圭拉的海龟（见下文）（Aurora Anguilla Resort & Golf Club）
安圭拉的海龟（见下文）（Aurora Anguilla Resort & Golf Club）
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与蝠鲼的浪漫约会

马尔代夫兰达吉拉瓦鲁岛四季度假酒店分享了在巴阿环礁联合国教科文组织生物圈保护区观赏蝠鲼盛宴的热门日期列表，这可以帮助潜水员和浮潜者计划和预订他们的假期。

马尔代夫蝠鲼保护计划也位于同一岛屿，该计划是英国慈善机构蝠鲼信托基金的创始项目，已花了二十年时间研究世界上有记录以来最大的蝠鲼种群。 

去年 (4,477 月至 26 月) 的季节，度假村的专家和游客共记录到 XNUMX 条蝠鲼，还观察到了 XNUMX 条鲸鲨和 XNUMX 条魔鬼鱼。

立即预订：马尔代夫蝠鲼（Tchami）
马尔代夫蝠鲼（Tchami）

专家们花了 469 个小时浮潜和自由潜水，对 1,168 个蝠鲼进行了调查，他们对今年的预测是基于月相、潮汐知识和浮游生物预测的综合结果。 

据称，2025 年剩余的热门日期分别是 9 月 13 日至 23 日和 27 日至 8 日、12 月 22 日至 26 日和 7 日至 11 日、21 月 25 日至 5 日和 9 日至 19 日、23 月 5 日至 9 日和 19 日至 23 日、3 月 7 日至 18 日和 XNUMX 日至 XNUMX 日以及 XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 日和 XNUMX 日（受天气和蝠鲼情绪等变量影响）。 

查看度假村的 蝠鲼观察 优惠适用于入住四晚或以上的两人，包括 Manta-on-Call（发现蝠鲼时的个人电话警报）、快艇探险和海豚巡游。

DW 墨西哥和马尔代夫新航线

旅行社 Dive Worldwide 已拥有超过 200 个目的地，今年正值其成立 25 周年，将推出前往墨西哥和马尔代夫的新行程。

马格达莱纳湾位于墨西哥马格达莱纳岛和圣玛格丽塔岛之间，每年十月至十二月间，这里的鱼饵球会吸引海鸟、加州海狮、条纹马林鱼、灰鲸、布氏鲸和其他捕食者，为潜水员和浮潜者提供了观赏沙丁鱼洄游的机会。

马格湾的条纹枪鱼（Dive Worldwide）
马格达莱纳湾的条纹枪鱼（Dive Worldwide）

这次为期一周的船宿旅行价格为每人 4,095 英镑（两人共享），包括七晚船上住宿和一晚酒店住宿、六次潜水和浮潜、从英国出发的交通和往返航班。

在马尔代夫，Dive Worldwide 推出了全新的度假村和船宿服务。马库努杜度假村 (Makunudu Resort) 拥有 36 间茅草屋、水疗中心、餐厅、珊瑚礁房以及 PADI 五星级潜水中心 Dive Ocean。七晚海滩小屋全食宿，包含九次潜水指导、往返国际航班和快艇接送，价格为每人 5 英镑（两人共享）。4,195 月 30 日前预订 30 月份出行的客人可享受七折优惠（每人 2,936 英镑）。 

马库努都度假村（潜水世界）
马库努都度假村（潜水世界）

船上住宿选择在四层甲板 马尔代夫精神号，在僻静的水域中航行，从 1 月到 4 月期间的阿杜环礁到游客较少的北部环礁，在那里可能会遇到蝠鲼和成群的鲨鱼。 潜水世界 提供为期七晚的全食宿游轮之旅，最多可进行 17 次潜水，提供往返国际航班和接送服务，费用为每人 2,875 英镑。  

在加拉帕戈斯群岛免费潜水

潜水设备制造商 Mares 刚刚推出了一项潜水抽奖活动，奖品是价值 7,300 美元的 Galapagos Aggressor 号船宿体验。 侵略者冒险.

“Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway 抽奖活动”为任何购买新 Mares Quad Ci 潜水-一台 体验水下世界的机会 免费 来自 加拉帕戈斯侵略者 III 船宿。

四倍 Ci SDM 1040 x 810

如果 一台 从现在起至2025年底，从授权的Mares零售商处购买，车主只需下载Mares或SSI应用程序，创建个人资料并在“装备”部分注册购买即可。车主姓名将自动计入抽奖活动，并于15月XNUMX日抽出获奖者。 

奖品是一次为期一周的单人豪华客舱住宿之旅——机票、交通和高氧潜水费用不包含在内。

携手 Adventurer，开启英菲尼迪之旅，超越自我

Infiniti 号船宿游轮已与菲律宾亚特兰蒂斯酒店合作
Infiniti 号船宿游轮隶属于菲律宾亚特兰蒂斯酒店

亚特兰蒂斯菲律宾收购了久负盛名的 英菲尼迪 该游轮于去年年底停航，计划于 30 月份进行升级，然后恢复两条航线——维萨亚斯北部和维萨亚斯南部——的运营，部分夏季航行的标准票价可享受 XNUMX% 的折扣。 

维萨亚斯北部路线涵盖马拉帕斯卡岛、南莱特岛和薄荷岛，而南部路线则涵盖宿务岛、薄荷岛和内格罗斯岛。

该公司现有的船宿 亚速尔群岛亚特兰蒂斯酒店 已更名 亚特兰蒂斯冒险者 体现出一种更具探索性的旅行方式，探索“偏远、人迹罕至的目的地”。其中一条这样的路线是6月份从安达航线出发前往甘米银岛，该航线还包括薄荷岛、西利诺格、阿利圭和锡基霍尔岛。 

回到度假村，亚特兰蒂斯继续举办“儿童免费吃饭、睡觉和潜水”周活动，目标是每年治疗 500 名儿童并“帮助我们的潜水社区中更年轻的群体成长”。 查看最新费率 在亚特兰蒂斯遗址。

桑给巴尔的阳光

海滩泳池房（桑给巴尔阳光集团）
海滩泳池房（桑给巴尔阳光集团）

Sunshine Azure 是桑给巴尔马特姆维海滩上的一家新精品酒店，也是阳光集团坦桑尼亚业务的最新成员。 

它拥有16间客房、两个泳池、一间餐厅、一片“无尽的白色沙滩”，以及最重要的——桑给巴尔潜水中心——Dive Point，它也隶属于阳光集团。Dive Point是一家PADI五星级度假村，位于桑给巴尔岛东北海岸，正对着姆内姆巴环礁，据说那里拥有桑给巴尔最好的潜水胜地之一。 阳光蔚蓝

米底人的经历

莱伊尔斯潜水船
莱伊尔斯潜水船

位于西班牙南部莱斯塔蒂特的 Hotel & Diving Les Illes 为潜水者提供进入梅德斯群岛海洋公园的通道，保证潜水者在这个夏天拥有宜人的水中和水外温度以及良好的水下能见度，观赏机会很多。

其为期八天的住宿和潜水套餐提供七晚的全食宿和 12 次船潜，923 月 780 日至 2 月 6 日期间价格为 XNUMX 欧元（XNUMX 英镑）。 莱伊尔斯潜水及酒店

与多米尼加营地的巨人一起潜水

在多米尼加邂逅抹香鲸
在多米尼加遇见抹香鲸（EYOS Exditions）

多米尼加是少数几个拥有抹香鲸的地区之一，“与巨鲸共潜”体验项目为游客提供了在加勒比海与抹香鲸一起浮潜的难得机会。EYOS Expeditions 和 Camp Dominica 每年 11 月至 4 月期间都会组织旅行，届时迁徙的雄鲸会加入当地的鲸群进行繁殖。

探险队由自由潜水员兼摄影师亚当·斯拉玛 (Adam Slama)、自然资源保护论者杰克逊·马威尼 (Jackson Mawhinney) 以及当地“鲸语者”温德尔·艾蒂安 (Wendell Ettienne) 带领，费用包括对正在进行的鲸鱼语言研究的捐助。

客人入住位于秘密湾的 6 星级绿色环球认证度假村的悬崖顶别墅，接受瑜伽和呼吸指导，并在舒适的 Lagoon 55 帆船上寻找鲸鱼。

只需浮潜即可，但也提供水肺潜水和自由潜水的附加项目。多米尼加营地面向私人团体开放，六人起价 180,000 万美元（约合 133,500 万英镑），但可进行定制。

2025/26赛季还将提供两趟定期航班，个人报名费为每人25,000美元（约合18,750英镑）。详情请访问 Eyos 远征队

阴阳之恋蝠鲼

Scubaspa 的美好时光
阴 与 阳

负责公民科学旅行的 Manta Expeditions 公司与 ScubaSpa 在马尔代夫合作开展了第三年的活动，此次合作名为“爱蝠鲼周”，活动内容包括潜入著名的蝠鲼栖息地以及鲜为人知的清洁站。 

还包括蝠鲼信托基金会科学家的每日讲座和研讨会，解释如何最好地帮助保护濒危物种。

ScubaSpa 游艇 （19月26日至XNUMX日）和 （18 月 25 日至 2,950 日），船上一周的价格为每人 2,330 美元（约 XNUMX 英镑，两人共享）。 

明年的预订是“500 英里”号，这是一次为期 14 晚的航行 康特·麦克斯 这艘船宿游轮将带宾客从马尔代夫最南端的富瓦穆拉一路航行至马累。猎物包括礁蝠鲼和远洋蝠鲼，以及虎鲨和锤头鲨等10多种鲨鱼。 

日期 曼塔探险队 旅行时间为 22 年 5 月 2026 日至 4,590 月 3,460 日，价格为每人 XNUMX 美元（XNUMX 英镑）起。

Aurora 加入安圭拉 Shack

安圭拉鱼
富豪神仙鱼（安圭拉奥罗拉度假村及高尔夫俱乐部）

安圭拉极光度假村及高尔夫俱乐部与 Scuba Shack 合作，为客人提供奢华的潜水体验，包括五个位于近海岛屿的墙壁潜水点，供更高级的潜水员使用，七个人工鱼礁（主要是钢壳货船）和 20 个深度在 6 至 30 米之间的珊瑚礁潜水。 

安圭拉拥有四个受保护的生物多样性海洋公园，度假村表示，这里没有大型游轮污染环境。这里拥有丰富的珊瑚礁，鱼类丰富，绿海龟和玳瑁海龟栖息繁衍，海草床、护士礁，偶尔还能看到虎鲨、黄貂鱼、海鳗和裸鳃类动物。

潜水中心距离 极光安圭拉 度假村由拥有 33 年以上潜水经验的马修·比林顿 (Matthew Billington) 经营。 

克里特岛的公园生活

Ombrosgialos（谷歌地球）
Ombrosgialos，新潜水公园的所在地（谷歌地球）

想去克里特岛潜水度假吗？希腊此前宣布的潜水项目时间表一直比较灵活，但希腊最大的岛屿——克里特岛——希望今年夏天在哈尼亚港附近的翁布罗斯吉亚洛斯（Ombrosgialos）打造一个潜水公园，吸引更多潜水爱好者。该公园于去年十月开工建设，并承诺很快竣工。

据报道，一座占地60,000万平方米（相当于八个足球场大小）的人工鱼礁正在建设中，其中包括37个专门设计的建筑物和两艘退役的海军战舰，准备迎接海洋生物的到来。鱼礁深度设定在8.5米至25米之间，适合初学者和经验丰富的潜水员，并设有三条有路标的路线供潜水员使用。

据说人工鱼礁已经建成，等待安装。这座水下公园最初是在2018年左右讨论的，但政府直到去年XNUMX月才批准该项目，据说迄今为止已耗资近XNUMX万欧元。 官方旅游局 应该是最新的。

希腊文化体育部还宣布，将成立一个名为“希腊潜水”的新机构，致力于将希腊打造成为重要的国际自由潜水胜地。敬请期待。

也在 Divernet 上： 立即预订：另外 6 个潜水行程供您考虑,  立即预订：6 种潜水方式立即预订：8 个潜水度假创意立即预订：6 个野生动物潜水之旅创意像专业人士一样潜水：为潜水旅行打包装备 

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如何安装侧挂式气瓶？

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潜水员受邀参加格拉斯哥的“Beneath The Waves”表演 潜水员受邀参加格拉斯哥的“Beneath The Waves”表演
潜水员从悲惨的鱼罐沉船事故中打捞出钟 潜水员从悲惨的鱼罐沉船事故中打捞出钟
深度记录第一次世界大战潜艇在1米处被发现 深度记录第一次世界大战潜艇在1米处被发现
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