“时光机”马绍尔群岛建成首个海洋保护区

太平洋共和国马绍尔群岛宣布建立 2025 年第一个新的海洋保护区 (MPA)，以保护据称庞大的鲨鱼种群和该国最大的绿海龟筑巢群落。

该国家海洋保护区将覆盖该国最北端的岛屿比卡尔岛和博卡克岛周围的两个偏远环礁，面积达 48,000 平方公里。

绿海龟幼崽首次在比卡尔环礁泻湖中游泳（Enric Sala / 国家地理原始海洋）

这些岛屿无人居住，国家地理原始海洋组织 (National Geographic Pristine Seas) 将其描述为“太平洋上最原始的两个生态系统”，该组织积极参与提供海洋保护区所依据的数据。这些环礁将受到全面保护，禁止捕鱼。

马绍尔群岛提供的保护是“展望未来”保护方法的一部分，或 雷曼洛克，基于文化见解和传统知识。其理念是沿海社区共同设计自己的资源管理计划，以可持续和公平地利用当地的陆地和海洋资源。

健康珊瑚的一个例子：博卡克环礁的前礁（Enric Sala / 国家地理原始海洋）

马绍尔群岛总统希尔达·海因博士说：“我们祖先所认识的海洋正在消失。如果没有可持续的海洋生态系统，我们的经济、稳定和文化特征就会崩溃。”

“继续从海洋宝藏中获益的唯一方法就是保护它。我为我们国家的第一个海洋保护区感到自豪，这肯定不会是最后一个。”

比卡尔环礁迎风面的一群大眼鲹（Enric Sala / 国家地理原始海洋）

Pristine Seas 创始人 Enric Sala 正在潜水（Enric Sala / 国家地理 Pristine Seas）

马绍尔群岛海洋资源管理局 (MIMRA) 局长 Glen Joseph 表示：“海洋是生命之源。世界海洋正在退化，但只要我们认识到保护海洋和粮食生产并不相互排斥，我们就能恢复部分海洋。

“保护生物多样性丰富的地区将为依赖鱼类和其他健康环境的当地社区带来好处。我们的未来取决于保护海洋。”

在 2023 年对比卡尔和博卡克的一次探险中，Pristine Seas 和 MIMRA 收集了有关 从水面到 2,340 米深处的海洋生物，从泻湖和珊瑚礁到远海，正如当时报道的那样 网际网路.

比卡尔环礁附近的梭鱼群（Enric Sala / 国家地理原始海洋）

该团队由科学家和电影制作人组成，他们利用视觉水肺勘测珊瑚礁和开放水域环境；将照相机投放到海底；统计并识别海鸟；测试在水中发现的遗传物质；并使用潜水器探索鲜为人知的更深的区域。

“比卡尔和博卡克的珊瑚礁就像是一台时光机，就像潜入 1,000 年前的海洋一样，”国家地理驻地探险家兼原始海洋创始人恩里克·萨拉 (Enric Sala) 说道。“在这些偏远的环礁中，我们看到了中西太平洋最健康的珊瑚、巨蛤和礁鱼种群。如果我们真的放任不管，它们就是我们了解海洋状况的最佳基准。”

比卡尔环礁的尖头鹦嘴鱼（Enric Sala / 国家地理原始海洋）

该团队与当地研究人员和政府官员合作，在比卡尔环礁、博卡克环礁、比基尼环礁和荣格里克环礁进行了 452 次潜水，并与决策者分享了他们的科学报告，为 雷曼洛克.

他们指出，比卡尔岛和博卡克岛是马绍尔群岛最大的绿海龟筑巢地和海鸟聚居地；是中西太平洋珊瑚覆盖率和大砗磲密度最高的岛礁；珊瑚对全球变暖表现出很强的适应力；是热带太平洋珊瑚鱼生物量最多的岛礁。

博卡克环礁泻湖中丰富的巨型蛤蚌（Enric Sala / 国家地理原始海洋）



该地区还拥有大量脆弱物种，如大石斑鱼、苏眉鱼和隆头鹦嘴鱼；稀有鱼类产卵聚集地和交配的鲨鱼；以及可能存在新物种的鱼类和无脊椎动物以及多种鲨鱼的深海群落。

拿破仑濑鱼（Enric Sala / 国家地理原始海洋）

博卡克背风水道附近的一大群灰礁鲨（Enric Sala / 国家地理原始海洋）

Pristine Seas 表示，比卡尔和博卡克与二战后用作核试验场的比基尼环礁形成了鲜明对比。应 MIMRA 的要求，Pristine Seas 研究了该环礁，以帮助马绍尔群岛建立其首个长期监测点，并使用标准数据收集方法，以荣格里克环礁为未受轰炸的参考点。

由于2008， 国家地理原始海洋 据称，它已帮助建立了世界上最大的 29 个海洋保护区，总面积达 6.8 万平方公里，是印度面积的两倍多。

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