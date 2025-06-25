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悉尼潜水员坠落160米至“复仇女神”号沉船

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悉尼项目包租船“Aquila”上的四名潜水员早早出发
悉尼项目包租船“Aquila”上的四名潜水员早早出发

澳大利亚技术潜水员进行了超深潜水，下潜至 160 米，以勘察这艘英国建造的蒸汽船的残骸 复仇者位于新南威尔士州卧龙岗市 26 公里处。

1904年，这艘满载煤炭的货轮正从纽卡斯尔向南驶往墨尔本，却遭遇了一场严重的冬季风暴，最终失踪。船上2022人丧生，随后几天，尸体和残骸被冲上克罗纳拉海滩，但直到XNUMX年，人们才找到了现在推测的沉船残骸。

复仇女神（新南威尔士州遗产）
复仇女神（新南威尔士州遗产）

四名循环呼吸器潜水员，Samir Alhafith、Dave Apperley、Rus Pnevski 和 John Wooden，花了九分钟才到达沉船。他们潜水是作为 悉尼项目 （卧龙岗位于悉尼南部）并将沉船描述为“新南威尔士州水域最后的谜团之一”。

潜水计划最初定于 7 月 XNUMX 日进行，但由于“情况与沉没当晚并无二致”，潜水尝试不得不取消。

团队于 18 月 XNUMX 日重新集合，乘包租船在日出前离开卧龙岗港 老鹰 前往沉船地点需要 90 分钟。

海面变得波涛汹涌，水流将钓鱼线从沉船上拖拽下来，导致拖拽延迟，无法将其打捞上水面进行第二次下放，幸运的是，第二次下放的鱼线牢牢地固定住了。

部署射线（悉尼项目）
部署射线（悉尼项目）
160米下降（悉尼项目）
潜水员下潜至112米深处（悉尼项目）

潜水员们配备了潜水推进器、摄像机和灯光，沿着海底线下潜，在深水中能见度很高，他们能够在 73 米外看到曾经是一艘 30 米长的船的残骸。

潜水队花了九分钟进行勘察。他们先从船头（船头因与海床碰撞而被压碎）入水，然后移至船中部，再返回。

德里克（悉尼项目）
德里克（悉尼项目）
散煤（悉尼项目）
散煤（悉尼项目）
Winch（悉尼项目）
Winch（悉尼项目）
大桥（悉尼项目）
大桥（悉尼项目）

这让他们有时间了解桥梁原址，并拍摄烟囱、辅助锅炉、井架、甲板残余物和散落的煤炭货物的视频片段。 

潜水员们又花了六个小时上升并停留在减压站上，然后于下午 6 点左右在冬季的黑暗中浮出水面。

悉尼项目潜水员 Rus Pnevski 与 DPV（悉尼项目）
悉尼项目潜水员 Rus Pnevski 与 DPV（悉尼项目）
蒸汽安全阀（悉尼项目）
蒸汽安全阀（悉尼项目）
漏斗（悉尼项目）
漏斗（悉尼项目）
甲板和条形鳕鱼（悉尼项目）
甲板上方的酒吧石鳕鱼（悉尼项目）
救生艇支架（悉尼项目）
救生艇支架（悉尼项目）

几乎完全相同

铁壳 复仇者 该船于 1881 年在惠特比建造，在 1890 世纪 XNUMX 年代的淘金热期间曾开往西澳大利亚，运送货物和乘客，但在后期，该船仅用于运输煤炭和焦炭。

在海底声纳搜寻失踪集装箱时，这艘直立的沉船是被偶然发现的，最初的 ROV 摄像机拍摄的画面显示船中部和船头部分受损，但未能确认沉船的身份。 

Nemesis 沉船扫描（新南威尔士州遗产）
Nemesis 沉船扫描（新南威尔士州遗产）

新南威尔士州遗产局后来进行的一项调查显示， 报道 on 网际网路 去年，表示沉船“极有可能”是 复仇者. 由于其第一任船主 Huddart Parker Line 建造的许多船只在设计上几乎完全相同，因此识别起来很复杂。 

潜水员们希望在某个时候能找到确凿的铭牌，甚至是船钟——考虑到可用的停机时间很短，这是一个相当大的挑战。

阿奎拉号上的场景（悉尼项目）
在阿奎拉号上（悉尼项目）

“我们希望在冬天结束和洋流恢复之前再次回去，”悉尼项目的潜水员告诉 网际网路“这是一项昂贵的活动，我们正在考虑对沉船进行摄影测量，但我们将尝试通过政府或企业获得一些资金支持。”

潜水员们计划制作一部短纪录片，以帮助实现这一目标。“这将是潜水员首次尝试在如此深度进行摄影测量，但我们可以做到——我们只需要下潜，”这支充满信心的团队说道。

也在 Divernet 上： 复仇女神号探测器解开澳大利亚沉船之谜， 潜水员在澳大利亚发现荷兰淘金者沉船, 澳大利亚潜水员发现二战荷兰潜艇沉船, 沉没 80 年：又一架博福特轰炸机被追踪

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