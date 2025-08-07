英国硬珊瑚覆盖面积创历史新低

与世界许多地方相比，潜水员仍然可以在澳大利亚大堡礁找到大量迷人的硬珊瑚，但其潜在的趋势令科学家们担忧。

根据澳大利亚海洋科学研究所（AIMS）发布的最新年度调查报告，大堡礁的硬珊瑚覆盖率已从近年来的高水平大幅下降，并回落至接近长期平均水平，这突显了形势的不稳定程度。

大堡礁三个区域（北部、中部和南部）中的两个区域的珊瑚覆盖率经历了自 宗旨 39年前就开始监测了。

中部地区 Platygyra 珊瑚群落的部分白化和死亡率（AIMS LTMP）

这主要是由于气候变化引起的热应激，导致 2024 年大规模白化事件中珊瑚死亡，但也受到气旋和棘冠海星爆发的影响。

北部地区的珊瑚覆盖率在一年内下降了近 25% 至 30%；中部地区的下降幅度较小，为 13.9%，至 28.6%，南部地区的覆盖率下降了 31%，至 26.9%。

从高处出发

AIMS长期监测项目负责人迈克·埃姆斯利博士表示：“由于近年来珊瑚覆盖率创下新高，今年硬珊瑚覆盖率的损失基数较高。我们现在看到硬珊瑚覆盖率的波动性加剧。”

Mike Emslie 博士（AIMS LTMP）

“这种现象在过去15年中出现，表明生态系统正面临压力。我们看到珊瑚覆盖率在相对较短的时间内从历史最低值波动到历史最高值，而此前这种波动幅度较小。

“目前，各地区的珊瑚覆盖率都接近长期平均水平。虽然大堡礁在全球大规模珊瑚白化事件后比世界上许多其他珊瑚礁的状况相对较好，但其影响仍然十分严重。”

在调查的124个珊瑚礁中，77个珊瑚礁的硬珊瑚覆盖率为10%至30%，33个珊瑚礁的覆盖率为30%至50%，只有两个珊瑚礁的覆盖率超过75%。还有两个珊瑚礁的覆盖率低于10%。

参与珊瑚礁调查的潜水员（AIMS LTMP）

珊瑚礁主要由 鹿角 埃姆斯利说，这些物种是受大规模珊瑚白化和两次飓风影响最严重的物种之一。

“我们过去曾说过，这些珊瑚生长速度最快，但也最先死亡，因为它们易受热应激和气旋的影响，而且是棘冠海星最喜欢的食物，今年的结果也证明了这一点。

大堡礁南部的几处珊瑚礁，包括燕鸥岛 (AIMS LTMP)，棘冠海星的侵扰仍然处于爆发水平

“这也是我们第一次看到南部地区出现严重的白化现象，导致自开始监测以来出现了最大的年度下降。”

去年的大面积白化是 2023 年始于北半球的全球事件的一部分，是自 2016 年以来大堡礁发生的第五次白化，也是迄今为止规模最大的一次，三个地区的白化程度都达到了高度至极度。

大堡礁北部的几处珊瑚礁都出现了轻微的白化现象，比如泻湖礁的鹿角珊瑚群落 (AIMS LTMP)

“今年西澳大利亚的珊瑚礁也经历了有记录以来最严重的热应激，”AIMS首席执行官塞利娜·斯特德教授评论道。“这是我们第一次看到单一的白化事件影响到澳大利亚几乎所有的珊瑚礁。”

她表示，此类事件正变得越来越严重和频繁，2024 年和 2025 年的事件就是明证，这是十年内珊瑚礁第二次连续两年经历大规模白化。

“这些结果有力地证明，气候变化导致的海洋变暖继续对珊瑚礁群落产生重大而迅速的影响。

大堡礁实地考察（AIMS LTMP）

“世界珊瑚礁的未来依赖于大力减少温室气体排放、管理地方和区域压力，以及开发帮助珊瑚礁适应和恢复气候变化和其他压力影响的方法。”

AIMS 2025 长期监测计划 量化大堡礁珊瑚群落现状趋势，以及最新的 年度总结 报告了2024年2025月至2024年XNUMX月珊瑚礁调查的结果，并评估了XNUMX年大规模白化事件的影响。