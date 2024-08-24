高架珊瑚礁感应技术让珊瑚修复不再依赖猜测

随着珊瑚白化事件越来越频繁和严重，全球珊瑚覆盖率正在下降。珊瑚修复可以提供帮助，但这些技术仍然处于试验阶段，在后勤方面具有挑战性，而且成本高昂。

澳大利亚的研究人员刚刚宣布他们开发了一种先进的遥感模型，旨在缓解管理和修复受损珊瑚礁的挑战。

澳大利亚海洋科学研究所的研究团队（宗旨）和西澳大利亚大学（西澳大学) 表示，他们的发明可以更准确地绘制海底栖息地地图。它会自动识别出幼年珊瑚最有可能扎根和繁衍生息的位置。

在他们的项目中，研究人员使用了 Sentinel-2 卫星的公开数据，并使用水滴相机拍摄的低技术数码照片进行验证，以收集西澳大利亚西北海岸斯科特礁的礁石特征的高度和形状的详细信息。

从 Sentinel-2 卫星 (AIMS) 看到的斯科特礁

该研究的主要作者本·拉德福德博士说：“该模型融合了珊瑚招募和生存所需的许多关键栖息地属性。”

“然后，我们可以使用该模型来帮助决定保护或积极管理哪些珊瑚礁区域，以确保珊瑚生命周期的继续，从而帮助珊瑚礁在珊瑚白化等事件后重建。

“我们希望最大限度地提高珊瑚的存活率，因为修复工作的成本太高了。”

完美搭配

科学家表示，多种因素共同构成了理想的珊瑚礁修复地点。为了获得最佳成功率，需要位于相对较窄深度范围内的坚硬基底。它不应受到过多的波浪能量、过多或过少的热量或光线，也不应在低潮时暴露在外。

基质的类型至关重要，其中一个关键因素是壳状珊瑚藻 (CCA) 的存在。通过形成有助于礁石胶结和稳定的碳酸钙骨架，CCA 提高了珊瑚幼虫定居的机会，但不会像草皮藻那样与其竞争。应避免存在不稳定的珊瑚碎石或沙子的区域。

与之前的模型不同，据说科学家开发的模型可以准确预测数十至数百米范围内的 CCA、草皮藻类、珊瑚碎石和沙子的面积。

这项研究的共同作者詹姆斯·吉尔摩博士说：“除非你知道珊瑚在珊瑚礁中的分布位置，以及哪些环境适合或不适合长期生存和繁殖，否则你就无法管理珊瑚。”

“栖息地模型最终将有助于推断珊瑚礁在未来将如何随着气候变化和其他干扰而变化。然后我们可以探索某些干预措施或管理活动（如珊瑚礁修复）是否有助于或无助于它们未来的发展轨迹。”

红狮控制推荐使用 根据一项研究， 发表在杂志上 环境遥感.

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