一定要去维图群岛潜水

皮埃尔·康斯坦特（PIERRE CONSTANT）乘坐历史悠久的船宿游轮“FeBrina”号，探访巴布亚新几内亚的一个火山岛群，体验原始纯净的潜水体验。他拍摄了这些照片。

35 年前，我第一次遇见艾伦，是在新爱尔兰卡维恩的卡维恩酒店充满异国情调的酒吧里，我们边喝着酒，边愉快地聊天。

今天，我登上了他所拥有和驾驶的那艘船， 费布里娜他快68岁了，穿着色彩鲜艳的马林鱼衬衫，腰围仿佛增加了一倍！他记得我是一个法国人，在法国遥远西北部偏远的阿德默勒尔蒂群岛的马努斯岛建立了一个潜水中心。那是XNUMX年前的事了。

瓦林迪的 FeBrina

为期九天的潜水巡游从西新不列颠省金贝湾的瓦林迪出发，前往维图 (又名 俾斯麦海的威图（Witu）群岛。船上乘客来自世界各地，有四名澳大利亚人、三名美国人、一名荷兰退役海军陆战队员和我。

来自巴布亚新几内亚的船员包括工程师弗朗西斯、主厨兼潜水教练乔西和她的三名助手、潜水向导卢卡斯、迈克尔和弗雷迪；以及水手文森特，他整天都一丝不苟地用水管冲洗甲板！

1973年在澳大利亚建造， 费布里娜 这艘船长25米，设有10个船舱，最多可容纳1990名乘客。澳大利亚船长艾伦·拉贝于XNUMX年购买了这艘船。

艾伦·拉贝上尉

潜水站

甲板休息室

计划潜水七天，每天4-5次——早上三次，下午一次，晚上一次。乘客乘坐新几内亚航空的航班从莫尔兹比港抵达，该航班在过去几个月里至少更改了三次。

第一晚我们停泊在瓦林迪的码头。凌晨5点，引擎轰鸣启动，6.30点XNUMX分，我起床准备进行第一潜。所有潜水都提供高氧潜水套餐。

维图群岛原名法国群岛，位于金贝湾西北部，由火山组成，面积96平方公里。四大岛屿分别是加罗夫岛（大维图岛）、乌尼亚岛、蒙杜阿岛（宁高岛）和纳雷奥阿岛（纳拉杰岛）。

后者是 1892 年左右火山爆发的遗迹，当时火山爆发引发了高达 100 米的海啸，摧毁了附近宁高岛的所有居民，只有两人幸存。

在巴布亚新几内亚的所有岛屿中，新不列颠岛是火山活动最为活跃的岛屿。它长520公里，宽146公里，是俾斯麦群岛中最大的岛屿。岛上有27座火山，主要分布在东部的北海岸（拉包尔附近）和西部的维劳梅兹半岛（金贝附近）。

新不列颠岛的原住民主要分为两大族群：巴布亚人，他们在此生活了数万年；以及南岛人，他们于3,000年前抵达此地。岛上至少有50种不同的语言。

目录 目录 英格利斯礁 威里湾 皮尔岛 喇嘛浅滩 巴尼礁 日本零 结语

英格利斯礁

弗朗西斯工程师

第一次潜水是在金贝湾的一座海山。能见度很好，鱼类生活也不错，但在超过31摄氏度的高温下，珊瑚白化现象非常明显。珊瑚礁顶部11米处一直延伸到28米及更深的地方。

英格利斯浅滩的漂白海葵

我们看到了一只小白鳍鲨，一群光滑的独角鱼（鼻六棘鱼), 弗拉明独角兽 (弗拉明金刚鹦鹉)、刺尾鱼、石斑鱼和黑鲷（黑斑病），巨大的耳朵形状的橙色海绵为景色增添了一抹鲜艳的色彩。白色的海葵和粉色臭鼬小丑鱼（近岸锯齿鱼) 令人愉快。

乔尔礁 (Joelle's Reef) 以艾伦的女儿的名字命名，是另一座海水清澈、没有任何洋流的海山。

弗拉明独角鱼，乔尔礁

一小群大眼鲹（鲫鱼）在礁石上方盘旋。一条澳洲肺鱼石斑鱼（美洲黑蚁)、黄面刺尾鱼（刺尾鱼)、一些 Teira 蝙蝠鱼（鲽鱼）、金字塔蝴蝶鱼群（Hemitaurichthys polylepis) 和几条大型高鳍石斑鱼 (少棘鲈) 是今天的亮点。

大型橙色海绵和潜水员，安妮索菲礁

安妮索菲礁的彩虹跑者

在安妮索菲礁进行第三次潜水后，我们于下午三点左右出发前往维图群岛。预计这次远洋航行将耗时七个小时。

温煦的阳光下，右舷处，万戈尔火山完美的锥形体高达1,155米。我们刚绕过霍尔曼角（威劳梅兹半岛的北端），海面就变得波涛汹涌。晚餐时间很紧张，有些客人很快就回房间了。

1.155米高的旺戈尔山

费布里娜 船在加罗韦岛南部一个受保护的海湾抛锚，终于可以好好睡一觉了。加罗韦，又名大维图岛，是维图群岛中最大的岛屿，以其内部火山口而闻名。火山口的南侧有裂缝，海水涌入直径约3公里的火山口。

维图群岛在第一次世界大战前被德国占领，之后被伯恩斯·菲利普贸易集团收购，用作种植园。二战期间，该群岛被日本占领。1年，在维图群岛的大火山口内建立了一个天主教传教团。

去潜水

清晨，天空阴沉，还飘着点小雨。我们的前两次潜水是在加罗夫西海岸附近的维图礁。在光线较暗的岩壁潜水时，除了一群蓝黄色的梭鱼外，几乎看不到什么鱼。凯西奥·特雷斯）沿着墙壁笔直向上射击。

清晨在维图礁的陡坡处潜水

维图礁珊瑚状动物

维图礁的蓝色和黄色火枪兵鱼群

我碰到了一些橙色的结束 白尾小丑鱼（两栖金翅目）。在海岬周围游泳时，一群午夜鲷鱼让一切变得热闹起来（斑块性黄斑变性)、蓝鳍金枪鱼、红鲷鱼、一些巨型金枪鱼（鲫鱼）和一群金字塔蝴蝶鱼（Hemitaurichthys polylepis).

太阳终于出来了，船向东驶入维图港停泊。下午我们计划在火山黑沙上进行一次潜水。

威里湾

威瑞湾 (Wirey Bay) 淤泥潜水

这次潜水让我看到了一只帝王虾（帝王佩里克利梅尼斯) 在研究沙鱼海参 (糙海参)。一条好奇的蓝带鳗鱼从洞里探出来（犀牛) 对这位摄影师的微距拍摄意图显得很自满。

威里湾的沙鱼海参上的皇帝虾

蓝带鳗鱼，威里湾

棘颊海葵鱼，威瑞湾

漂亮的花瓶珊瑚（盾状圆锥虫) 饲养一群幼年蓝线鲷 (卡斯米尔笛鲷a). 垂直桶状海绵令人印象深刻，并且 珊瑚形目 引起了我的注意。一只巨大的黄貂鱼正在沙地里凶猛地觅食，它掀起了一团灰色的淤泥，而当我靠近时，它转身疯狂地飞走了。

潜水员离开维图港的水域

威瑞湾海岸

在 Wirey Bay 的夜间潜水没什么特别的，但我发现了很多寄居蟹、一只害羞的蓝点鳐和一只长角牛鲀（角乳杆菌) 被我的手电筒照到，用来拍微距照片。犁螺 (凤蝶犁骨) 在船下的淤泥中滑行，用转动的眼睛滑稽地打量着我。

在威瑞湾夜间潜水时发现的幼年雀斑鲵鲣

长角牛鱼，威瑞湾

犁螺，威瑞湾

宁奥岛是位于西北部蒙杜瓦群岛的一部分。艾伦计划潜入戈鲁拱门（Goru's Arches），这是一个孤立的近海珊瑚礁，但岛民们直截了当地要求支付100万美元的费用。 基纳斯 （261,000英镑）使用该网站！太疯狂了。

最后，乔西告诉我们，我们要去维图礁西边的迪基诺布潜点。那里鱼类资源丰富：一群远洋鳞鲀（斑蝽）、梭鱼群、蓝鳍金枪鱼和大鲹鱼、黑鲹鱼（灰鹬) 偶尔，以及狗牙金枪鱼 (单色裸颈松鼠).

迪基诺布的蓝色和黄色火枪手

巨型杰克

蓝鳍金枪鱼

在海山周围，一群彩虹珊瑚让我感到惊喜。柳珊瑚和红鞭珊瑚看起来很漂亮，穹顶上覆盖着海葵，还有一些球形的尖刺海绵（海洋性物种).

清晨，我正沿着宁高礁（Ningau Reef）的一条水道进行壁潜，那里有一股强劲的北向洋流。突然，我潜到28米深的地方，遇到了四条漂亮的帆鳍鲷（大头鱼)，我最喜欢的物种之一。

帆鲷，宁高礁

我转身迎着水流，突然一条灰礁鲨朝我游来。我设法把它框了起来，这真是幸运，因为这将是我在这次巡游中唯一一次与鲨鱼的邂逅。

灰礁鲨，位于宁高礁 25 米处

费布里娜 午餐时，我们驶入加罗夫火山口200米深的航道，在小皮尔岛后方抛锚。岛上植被茂盛，绿意盎然，有露兜树和椰子树。

加罗夫岛附近的云层

加罗夫岛日出时的飞旋海豚

正午的阳光下，一座天主教堂坐落在西边突出的半岛上，闪着白光。一些年轻的女孩和孩子驾着独木舟来到这里买卖水果蔬菜，还带着粉色的鸡蛋花作为祭品。

孩子们乘着独木舟来交易水果和蔬菜，加罗夫

从下面划独木舟

皮尔岛

下午的淤泥潜水是在火山淤泥海底进行的，平均深度为 15 米，并且可以看到靠近海岸倒下的古老树桩和大量圆形或高大梭形的桶状海绵。

皮尔岛，加罗夫岛火山口内

皮尔岛的蓝色树桩

特赖恩裸鳃亚目，皮尔岛

我们遇到了几只 Tryon 的 risbecia 裸鳃类动物（特氏棘球蚴），奶油色，带有深蓝色斑点，白色光环和蓝色腰带。还有 叶蝉 和 脓疱，黑色，带有白色斑点，还有一簇簇雏菊珊瑚（大齿孔珊瑚) 在靠近海岸的地方形成明显的土丘。

皮尔岛的锯齿牡蛎和滨珊瑚

雏菊珊瑚

陨石坑里的黄色海绵

一排排黄橙色的海绵竖立在一座小悬崖下，当阳光透过时，这里是拍摄氛围照片的好地方。

长方形桶状海绵

下一次潜水时，我发现了一艘生锈的旧渔船残骸，一个圆圆的脑子状的土堆 真叶兰 珊瑚和一种罕见的白色海参，它有微小的尖刺和黑色斑点，周围环绕着白色光环，这是我从未见过的。

渔船沉船

皮尔岛花珊瑚丘

加罗夫岛东侧有着我认为维图群岛最好的珊瑚礁，或许也是艾伦最不为人知的秘密。潜水结束后，他用狡黠的眼神打量着我，问道：“那次潜水感觉怎么样？”

喇嘛浅滩

瓦图瓦布纳角（Watuwabuna Cape）以外，从同名锚地的近海，这片珊瑚礁几乎没有水流。日出刚过，我们便用手电筒探索这片珊瑚礁。

我的水下相机出了点问题。变焦镜头甚至快门都毫无预兆地卡住了，我不知道该怎么解决这个问题。回到船舱后，相机似乎还能用，但之后又出现了同样的问题。

我考虑在外壳的按钮窗口喷洒 WD40，神奇的是， 问题 问题解决了。我顺利地在下一次潜水中继续拍摄——拍摄的是一群泰拉蝙蝠鱼（鲽鱼)、光滑的独角兽、彩虹鲹、黑鲷群、成群的海洋鳞鲀、大眼鲹、桨尾鲷（鹿jan) 和高鳍石斑鱼。

喇嘛浅滩的泰拉蝙蝠鱼

珊瑚石斑鱼

大眼杰克

甚至还有一大群黑鳍梭鱼（大头菜）旋转着进入蔚蓝之中——这是摄影师的天堂。

黑鳍梭鱼，喇嘛浅滩

黑鲷

黄鳍金枪鱼皇帝

地图河豚

巴尼礁

巴尼礁的 Dendronephthya 珊瑚

第二天早上的情况是一样的，我们在喇嘛浅滩以北的这个方形珊瑚礁处潜水了几次，四周都是墙壁，一直到 45 米深的沙滩上。

大眼鲷、红鲷鱼群（博氏笛鲷)、黑鲷和午夜鲷混在一起，以及一群长鳍鼓鱼（瓦氏脊足动物) 在悬崖边缘清晰可见。

红鳄龟

长鳍鼓手学校

巴尼礁墙上的大型橙色海绵

在礁石的顶部，有一排斜向排列的甜唇鱼（忍冬）在我偷偷靠近时，警惕地注视着我。库尼的迷人色泽（库尼艾色）和一只猩猩蟹（银蟾属）在气泡珊瑚完成我的 照片 精彩的会议——确实是一次出色的潜水！

斜纹甜唇鱼

库尼氏色线虫

巴尼礁气泡珊瑚中的猩猩蟹

巴尼礁的海葵和海绵

拟态刺尾鱼

潜水周即将结束，下午时分，艾伦船长决定返回金贝湾。我们将在第二天进行最后一次潜水。晚上9点 费布里娜 在威洛梅兹半岛东北海岸的一个受保护的海湾抛锚。

5.15点XNUMX分醒来，我在潜水站检查我的气瓶和装备。外面天色昏暗，下着毛毛细雨。一群形似暴风海燕的小鸟在船周围飞翔。开朗的卢卡斯告诉我，我们今天早上要潜入一架日本飞机残骸的水下。

潜水向导卢卡斯

日本零

日本零式沉船的潜水员

从尾端

带道具的正面图

一架标志性的飞机位于旺戈尔山脚下的一个避风海湾，2000 年被当地渔民发现，它躺在水深 15 至 17 米的棕色淤泥床上。

这架日本零式战斗机于 1942 年 204 月生产，隶属于第 27 航空大队，于 1943 年 1 月 XNUMX 日离开拉包尔，当时美国第一海军陆战师正在新不列颠岛西南端的格洛斯特角登陆。

由于技术故障，飞行员本田富美·哈鲁（Tomi Haru Honda）在威洛梅兹半岛附近的浅水区降落。这架零式战机没有任何标记，但完好无损。

灰色的海绵像裹尸布一样包裹着机身。其中一个螺旋桨叶片直立着，上面长着显眼的红色海绵，底部有三簇气泡珊瑚。

零式战斗机螺旋桨上有红色海绵和气泡珊瑚

Freddie 指着左边的机枪 翼

一株醒目的白色海葵和一尾粉红色的臭鼬小丑鱼在敞开的驾驶舱后方安家落户。弗雷迪指着左侧顶端的机关枪 翼 就像彩绘甜唇鱼（图解) 偷偷摸摸地走来走去，对当天的游客感到好奇。

结语

德科日——皮埃尔在加布纳火山口

加布纳山森林中的雌性折衷鹦鹉

两只布莱斯犀鸟

全球变暖和水温升高对封闭的金贝湾的影响比对面向俾斯麦海的维图群岛的影响更大，一些硬珊瑚受到了严重影响。

然而，并非所有物种都如此，软珊瑚、鞭珊瑚和红鞭珊瑚依然像以往一样壮观。如果气温逐渐下降，环境恢复正常，珊瑚就能恢复活力——祈祷吧。

Pierre Constant 是 1998 年咖啡桌书的作者 马努斯岛，阿德默勒尔蒂群岛——泰坦的失落世界（巴布亚新几内亚） 和 运行 卡劳生活体验。联系他：calaolife@yahoo.com. 了解有关船宿的更多信​​息 费布里娜.

Pierre Constant 在 Divernet 上的其他作品： 深入古巴西部, 诺罗尼亚群岛：大西洋潜水热点, 潜入利富岛，探索化石环礁, 弗洛雷斯岛，通往科莫多岛的门户, 地狱之钟和其他尤卡坦洞穴特色, 瓦努阿图超越柯立芝 和 潜水之旅：穆桑达姆至马斯喀特