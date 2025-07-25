珊瑚礁的美丽是其生存的关键

这就是为什么我们想出了一种衡量美的方法，兰卡斯特大学的 TIM LAMONT 和印度尼西亚 IPB 大学的 GITA ALISA 和 TRIES BLANDINE RAZAK 解释道

人们为什么关心珊瑚礁？为什么珊瑚礁的破坏会导致如此严重的后果？ 担忧和愤怒什么驱使人们去 很棒的 至 保护和恢复 他们？

当然，部分原因是他们的 生态重要性和经济价值 ——更因为它们美丽。健康的珊瑚礁是地球上最壮观的生态系统之一——而这种美绝非表面。

它巩固了文化遗产的价值，支持了旅游业，鼓励了海洋管理，并加深了人们与海洋的情感联系。

但如此之美该如何衡量？当它被摧毁时，又能重建吗？

传统上，许多珊瑚礁监测和修复项目忽视了它们的美丽，认为它过于主观，难以衡量。作为一个科学家团队，这让我们感到沮丧。我们知道，为了最有效地利用这一珊瑚保护的关键动力，我们必须能够衡量美丽。

从某种程度上来说，这是一项不可能完成的任务。但是 我们的新研究 应对这一挑战，提供一种量化珊瑚礁美学价值的方法，以及在修复受损珊瑚礁时衡量其恢复情况的方法。

健康的珊瑚礁拥有丰富多样的色彩、形状和纹理，被认为是地球上最壮观的生态系统之一（Cut Aja Gita Alisa，CC BY-NC-ND）

火星计划

我们的国际海洋科学家团队一直致力于 火星珊瑚修复计划 （同类项目中规模最大的）位于印度尼西亚中部。十多年来，当地社区和国际企业一直携手合作，重建曾因炸鱼捕捞而遭到破坏的珊瑚礁。

这种非法捕鱼方法使用炸药击晕并杀死鱼类以便于收集，同时将珊瑚礁炸成废墟——在几秒钟内摧毁整个珊瑚礁群落。

这个印尼项目已经 成功再生珊瑚礁。但我们想探索这个项目是否能够重现自然珊瑚礁生态系统的视觉吸引力。

在世界上最大的珊瑚修复项目中，潜水员们齐心协力修复珊瑚礁。金属框架支撑着单个珊瑚碎片，随着时间的推移，这些碎片逐渐生长成修复后的珊瑚礁。（印度-太平洋电影公司，CC BY-NC-ND）

我们拍摄了标准化的海底照片，并使用了自动调整白平衡和色彩以补偿水下光线条件的设置。这使我们能够在健康、退化和修复的珊瑚礁地点，在一致的浅水条件下捕捉到准确的色彩。

然后我们进行了 在线 我们对超过3,000名参与者进行了调查，要求他们比较两张照片，并选择他们认为更美的一张——从而对每张照片进行评分。结果显示，来自不同背景的人们对于哪些珊瑚礁最美的看法一致。

无论受访者年龄大小，来自有珊瑚礁的国家或无珊瑚礁的国家，教育程度和对海洋的熟悉程度也各不相同，他们都倾向于选择珊瑚覆盖率高、色彩鲜艳、结构复杂的照片。这表明，人类对繁茂珊瑚礁之美有着共同的欣赏。

我们还使用这些评级来训练基于人工智能的机器学习算法，以可靠地预测人们对不同珊瑚栖息地照片的视觉偏好。

印度尼西亚中部苏拉威西岛的健康珊瑚礁（Cut Aja Gita Alisa，CC BY-NC-ND）

人们的调查结果和机器学习算法得出的结论一致。修复后的珊瑚礁图像被一致评价为与健康珊瑚礁一样美丽，甚至比退化的珊瑚礁更具美感。

这令人鼓舞，也意义重大。这表明，重建这些魅力生态系统的努力能够重现它们备受珍视的美丽。

追踪恢复情况

我们发现，美丽程度与图片中呈现的颜色数量、活珊瑚在图片中所占的比例以及珊瑚形状的复杂程度密切相关。与此同时，那些呈现灰色碎石地、几乎没有生命力的死珊瑚的图片评分始终最低。

我们的研究结果表明，推广一系列不同颜色和形状的珊瑚不仅有助于海洋生物，还可以恢复繁荣珊瑚礁的视觉、文化和旅游价值。

珊瑚礁修复专家可以通过选择供体珊瑚（将健康的珊瑚移植到退化的地区以帮助恢复）来实现这一目标，为他们种植的珊瑚礁增添色彩和多样性。

这也意味着珊瑚礁的恢复可以通过简单的 照片基于监测的监测，就像我们在研究中使用的一样。

珊瑚礁需要长期的照料才能生存、繁茂，并保持其美丽和生态功能。为了确保初期修复成果不会很快消失，此类工作需要与持续的监测和维护相结合。

任何围绕修复后的珊瑚礁开展的旅游开发也需要谨慎和可持续的管理。

修复和可持续的旅游实践有助于保护和维持美丽健康珊瑚礁的生态和社会效益。最终，修复美丽的珊瑚礁对于依赖海洋旅游业的社区至关重要，并能激励人们关爱海洋。

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