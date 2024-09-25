我们的数字 3D 模型可以帮助恢复巨大的珊瑚礁

对于一支海洋生物学家团队来说，评估数千平方米珊瑚礁的健康状况可能是一项艰巨的任务——但 数字 兰卡斯特大学的 TIM LAMONT 和 RINDAH TALITHA VIDA 以及印度尼西亚 IPB 大学的 TRIES BLANDINE RAZAK 认为，革命正在改变这一现状

我们经常需要监控一些最 地球上生物多样性的生态系统，并且根据与水肺潜水相关的安全规定，有严格的时间限制。

准确测量和分类哪怕是一小片珊瑚礁，也需要在水下花费很多时间。面对迫在眉睫的 对他们生存的威胁，速度至关重要。

但是现在， 数字 珊瑚礁监测革命可能正在发生，这得益于低成本相机和计算技术的最新进展。我们的 新的研究 展示如何创建 3D 一台 整个珊瑚礁的模型——有时被称为 数字 双胞胎——可以帮助我们比以往更快、更准确、更详细地监测这些珍贵的生态系统。

我们在印度尼西亚中部的 17 个研究地点开展工作，有些珊瑚礁已经退化，有些则健康或已恢复。我们在每个地点的 1,000 平方米的矩形区域遵循相同的方案，使用一种称为“摄影测量”的技术为每个珊瑚礁栖息地创建 3D 模型。

我们中的一个人潜水，在珊瑚上方 2 米处以“割草机”的方式游来游去，穿过这片珊瑚礁的每一平方米，同时携带两台水下相机，这些相机被设定为每秒两次拍摄海底照片。短短半小时内，我们就拍摄了 10,000 张覆盖整个区域的高分辨率、重叠照片。

目录 高性能计算机 超越珊瑚礁 成本和培训

高性能计算机

后来，我们启动了一个高性能 一台并在水下科学技术公司专家的帮助下 特里托尼亚科学公司，我们将这些图像处理成 3 个站点的精确 17D 表示。生成的模型在速度、成本和持续再现精确测量的能力方面都超越了传统的监测方法。

我们的研究论文采用这种技术来评估世界上最大的珊瑚修复项目的成功。火星珊瑚礁 修复工程 位于印度尼西亚南苏拉威西岛斯佩蒙德群岛的 Bontosua 岛。

我们的研究结果表明，如果管理得当，珊瑚修复工作可以恢复许多元素，包括大面积珊瑚礁结构的复杂性。

通过比较 3D 模型，我们可以看到珊瑚礁表面结构的复杂程度，并在不同尺度上测量其细节——这些方面对于潜水员在水下准确测量来说太过棘手。

3D模型 电影 50×20 米珊瑚礁修复区域的可视化

在一个早期 2024研究，我们的团队应用摄影测量法测量单个珊瑚群的生长率。通过捕捉一年生长前后的详细 3D 模型， 我们透露 修复后的珊瑚礁可以达到与健康的自然生态系统相当的增长率。

这一发现具有特别重要的意义，因为它凸显了修复后的珊瑚礁具有与未受污染的珊瑚礁环境恢复并发挥类似功能的潜力。

超越珊瑚礁

摄影测量正在成为各个领域广泛采用的工具， 在陆地和海洋上除了珊瑚礁之外，它还用于用无人机监测森林、制定详细的建筑和城市规划模型，以及监测土壤侵蚀和景观变化。

在海洋环境中，摄影测量是监测和测量的有力工具。 环境变化 例如珊瑚覆盖率的变化、物种多样性的变化和珊瑚礁结构的改变。它还被用于开发经济有效的测量珊瑚礁粗糙度（珊瑚礁表面的凹凸度或纹理）的方法。

粗糙度越大通常表示栖息地越复杂，可以支持更多种类的海洋生物并反映出更健康的珊瑚礁系统。

此外，它还能测量珊瑚礁内不同形状和结构的复杂性。这些方法提供了重要的基准，可帮助我们这样的科学家追踪随时间推移的变化并设计有效的保护策略。

虽然这种方法比传统的实地工作更便宜、更快捷，但仍然存在巨大的财务障碍。

成本和培训

所需的设备和软件价格从几千美元到几万美元不等，具体价格取决于具体设备和软件，掌握这些技术需要时间。这些方法可能还需要一段时间才能成为大多数野外生物学家的标准方法。

除了珊瑚礁监测外，摄影测量法还越来越多地用于 虚拟现实 以及增强现实开发，从而为教育、娱乐和研究创建身临其境、栩栩如生的环境。

例如，美国国家海洋和大气管理局的 珊瑚礁虚拟现实 提供一种通过虚拟现实探索珊瑚礁的有趣方式。

未来，摄影测量技术可以提供更快、更准确的基线和生态系统变化（如珊瑚白化和生物多样性变化）的评估，从而彻底改变环境监测。

机器学习和云计算的进步有望进一步实现摄影测量的自动化和增强，提高其可访问性和可扩展性，并确立其作为保护科学重要工具的作用。

我们的 数字 3D 模型可以帮助恢复巨大的珊瑚礁 2

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