佩母德兰的泥浆潜水

阿内·霍达利克是一位经验丰富的潜水员，但在印度尼西亚巴厘岛西北部，微距拍摄动物的乐趣对他来说却是全新的体验。这位新晋摄影师说，这一切都是为了收集的乐趣

一开始就像大多数糟糕的想法一样：喝咖啡和闲聊。多年来，我一直在探索世界各地的珊瑚礁，我以为我已经看遍了一切。

“这不是关于耀眼的色彩或广阔的珊瑚礁景观；它实际上相当令人不安，”我的新朋友说。我很好奇。

佩母德兰 (Pemuteran) 位于巴厘岛西北部

一个月后，我带着装满摄影器材的行李箱前往巴厘岛西北部，准备去看看到底发生了什么事。

乍一看，淤泥潜水似乎剥夺了传统潜水地点的魅力，取而代之的是奇特的舞台。想象一下海底的黑色火山沙、泥泞的淤泥，当然，偶尔还会有一两个生锈的罐子。这可不是明信片上的东西。然而，这个不起眼的背景却是一些最迷人的海洋生物的家园。

从远处看：首先你必须选择一个有希望的地点

“淤泥潜水”一词由潜水员鲍勃·哈尔斯特德于 1980 世纪 XNUMX 年代创造，东南亚自此成为其中心地带。对于摄影师来说，这就像探索古董市场——每次潜水都有望发现罕见、不寻常的东西。

这些退化的环境使得那些不生活在珊瑚礁上或很难在珊瑚礁上发现的生物更容易被发现。没有蔓延的珊瑚结构作为掩护，它们更容易被发现，它们的日常生活也更容易被观察和拍摄。

被遗弃的车辆值得调查，看看里面有什么

虽然乍一看，淤泥潜水可能并不会吸引所有人，但它在潜水员和水下摄影师中拥有一批忠实的追随者，他们希望摆脱常规。这是一个潜入完全不同的世界的机会——而且充满了真正特别的生物。

随着我第一次潜入淤泥的那一刻越来越近，潜入听起来像是某人被遗忘的后院的地方开始觉得是个糟糕的主意。当我第一次潜入浑浊的海底时，我并没有留下什么印象。海底看起来荒芜——只有淤泥、沙子和零星的塑料杯。

这实际上不是广角领域——你需要靠近

但当我徘徊等待时，场景开始发生变化。这里有一个微小的动静，那里有一个闪光，突然间“垃圾场”变得活跃起来。

我的导游拉菲似乎有第六感，能发现看不见的东西。在拉菲的帮助下，我看到了它：一条躄鱼像脾气暴躁的邻居一样僵住了，融入了背景中；一条幽灵海龙模仿着一片飘落的树叶；一条 章鱼 以不可思议的轻而易举的方式消失在淤泥中。

躄鱼

这是他们的地盘，作为这里的客人既令人谦卑又令人兴奋。这里并不浮华，但却有自己的刺激之处。

而且由于淤泥潜水通常在浅而温暖的水域进行，因此您无需与减压极限或空气消耗赛跑。这种潜水十分自由，您可以全心全意地观察和拍照。

耐心是你最大的财富。你逗留的时间越长，海底就越有活力。裸鳃类动物像五颜六色的小宝石一样爬行。螃蟹和虾勤奋地爬行，建造房屋并寻找食物。

然后还有头条新闻：有着类似外星人下颚的博比特虫，以及蓝环章鱼，它的美丽背后隐藏着致命的秘密。

网纹角鳃海兔

瓷蟹

珊瑚带虾

季节性游客也为这里的景色增添了刺激。龙海蛾像民间传说中的生物一样在沙滩上飘荡。拟态章鱼表演着各种动作，几乎是喜剧性的变身成其他动物。还有飞行的海鲂，它们 翼-喜欢 鳍 优雅地滑行，仿佛在挑战你不去看。这些不仅仅是 照片- 机会；它们是你在潜水之后仍会铭记的故事。

小丑海葵鱼

一只真正到城里的装饰蟹

长角牛鱼

这是一种改变你的潜水。它将你的注意力转移到微小、微妙和奇怪的事物上。这是一种耐心的练习，那些花时间仔细观察的人会得到回报。你回来时会想，有多少次你因为一些特别的东西不响亮或不明显而忽略了它。

在这里，安静的事物总是给人留下最深刻的印象——只要你愿意留心观察，甚至眯起眼睛看一看。

巴厘岛北部 5 个最佳淤泥潜水地点

1. 穆克湾

谁不喜欢潜入淤泥中呢？淤泥湾的景色与常见的珊瑚礁不同，但不要被它迷惑。这里充满了生命——而且是真正的外星生命！

深度：2-12米

常见生物：裸鳃类、飞鲂、虾、蟹、鳗鱼、海马、乌贼

特别嘉宾：躄鱼、拟态章鱼、华丽幽灵海龙

华丽的幽灵尖嘴鱼

2. 秘密海湾

探索吉利马努克的秘密湾是一种独特的体验。这个浅水湾是潜水爱好者的最佳选择，与孟加甘礁或佩母德兰礁形成鲜明对比。这里是水下摄影师和微距爱好者非常喜爱的黄昏潜水地点，以小型外星生物和博比特虫而闻名。

深度：2-12米

常见生物：蛇鳗、橄榄海蛇、躄鱼、裸鳃类动物、虾、章鱼、幽灵海龙

特别嘉宾：博比特虫、带状海蛇、小龙、拟态章鱼、飞鲂

八打雁海兔

3. 普里贾蒂

另一个极好的淤泥潜水地点，有丰富的海洋生物和不同种类的 章鱼，非常适合微距拍摄。海底由黑色火山沙组成，是高对比度特写镜头的完美背景。因为这是一个浅水潜水点，所以我们通常会充分利用它并潜水更长时间。

深度：2-18米

常见生物：拟态章鱼、小丑虾、蛇鳗、安汶鲉、小龙、观星鱼

特别嘉宾：毛茸茸的躄鱼、蓝环章鱼、椰子章鱼、小羊肖恩裸鳃类动物

礁蜥蜴鱼

4. 马塔哈里

Matahari 是佩母德兰湾新发现的一个微距潜水点。它与众不同之处在于，它是佩母德兰海岸附近唯一一个拥有奇妙模仿的潜水点 章鱼。如果您特别幸运的话，您甚至可能会看到一两只儒艮！

深度：4-20米

常见生物：拟态章鱼、花园鳗、粉红骨架虾

特别嘉宾：儒艮、蓝点魟

一对海葵虾

5. 努迪海滩

努迪海滩是微距潜水的绝佳去处。这里的白色沙坡上散落着珊瑚斑块，是大量裸鳃类动物的家园，其中包括一些几乎每次潜水都会出现的稀有动物。

深度：5-25米

普通居民：大量裸鳃类动物！

特别嘉宾：海蛾、幽灵海龙、舞虾、海马、蓝点魟

鳄鱼平头鱼

巴厘岛轻松潜水员 巴厘岛轻松潜水员 自 1998 年以来一直是巴厘岛西北部潜水的基石。作为 PADI 5* 生态潜水中心和 Gold Green 鳍 会员，它将可持续性与一流的服务相结合。潜水小组规模很小，因此您总是能感受到良好的照顾。 该团队了解他们的业务，设备状况良好，他们非常注重安全。您可以探索很棒的泥浆地点，或前往巴厘岛唯一的国家公园梅加干岛欣赏垂直珊瑚墙。 无论您是潜水新手还是已有多次潜水经验，该团队都会确保您在佩母德兰充分享受时光。

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