科莫多侵略者号将于五月启航 - 提供折扣

全球船宿运营商 Aggressor Adventures 已准备好迎接潜水员登上其最新船只，并从明年 1,000 月初开始提供高达 16 美元的特别优惠。这艘可搭载 XNUMX 名乘客的 科莫多侵略者 是传统的 phinisi 印度尼西亚木质帆船将探索珊瑚三角区中心的六条航线。

七晚、九晚、十晚和十一晚的旅行将覆盖科莫多国家公园（北部）、科莫多国家公园（北部和南部）、科莫多和松巴哇、北苏拉威西和南苏拉威西、班达海和阿洛群岛。该地区以其原始的软珊瑚墙、丰富的远洋活动和在“黑沙潜水”中发现的超凡脱俗的微小生物而闻名。

为了庆祝，侵略者冒险 是提供 节省 500 美元、600 美元和 1,000 美元 1 年 1 月 25 日至 2025 月 31 日期间，新推出的科莫多侵略者之旅每人需支付 2024 美元。客人必须在 XNUMX 年 XNUMX 月 XNUMX 日之前预订才能享受此优惠。

“这个富饶的地区水上和水下都令人赏心悦目，”Aggressor Adventures 董事长兼首席执行官韦恩·布朗说道。“雄伟的科莫多巨蜥、粉色沙滩和雄伟的火山为印度尼西亚的海域创造了令人惊叹的背景，这里是鲸鲨、蝠鲼、锤头鲨和令人惊叹的软硬珊瑚礁的家园。

“作为一名水下摄影师，我很喜欢各种各样的微距生物，比如华丽的乌贼、蓝环章鱼和华丽的幽灵海龙。这片未受污染的边境，加上世界一流的奢华和便利设施， 科莫多侵略者，为我们的 Aggressor 客人创造一次难忘的冒险之旅。”

科莫多侵略者 (侵略者历险记)

这艘三层游艇专为潜水员设计，设有八间空调客舱，每间都配有私人浴室，并可选择双人床或两张单人床。

两间上层套房设有私人阳台，据说非常适合享用早晨咖啡服务和欣赏令人惊叹的日落。船上厨师制作新鲜的印尼和欧洲美食，经营者说，这些美食在宽敞的主甲板餐厅供应，餐厅由柚木、铁木和其他印尼本土材料建造而成。所有潜水都由两艘大型潜水艇完成。

这款 科莫多侵略者 为潜水员提供氮氧混合气填充物、相机桌、充电站、冲洗水箱和单独的干湿装备区。潜水预订可在线进行 侵略者冒险.

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