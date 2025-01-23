只需带上呼吸管即可参加这些船宿之旅

旅行社 Dive Worldwide 专门为潜水员提供船宿和度假旅行，但有时只需要浮潜即可——例如，潜水员想与大型动物近距离接触但不允许在水肺上与它们互动，或者只是非潜水员渴望在海上获得更长期的体验。

潜水世界该公司的旅游目的地遍布全球 200 多个，该公司报告称，“其顾客对浮潜专线的偏好日益增长”，该公司将于 2025 年在印度尼西亚和马尔代夫推出两个这样的假期。

“从鲸鲨和蝠鲼等标志性动物到生机勃勃的珊瑚礁，海洋中许多神奇的景象都发生在浅水区，现在浮潜者和潜水者都可以享受到这些美妙的体验，”该运营商的品牌经理菲尔·诺斯说道。

这款 珊瑚三角浮潜探险 在印度尼西亚珊瑚海上航行一周，航程 27 米 武吉士 – 船上只能容纳 8 名乘客，并配备 8 名船员。

这艘木船建于 2022 年，旨在对环境产生最小的影响，船上不使用一次性塑料，并使用由塑料废物制成的合成燃料。

从五月到九月，游轮将造访科莫多岛；从十一月到三月下旬，游轮将前往生物多样性中心拉贾安帕特岛。浮潜之旅从三月开始，费用为每人 3,495 英镑起，包括七晚住宿和一晚雅加达住宿（两人共住一晚）、往返英国的航班。

浮潜时可以欣赏蝠鲼的奇观

马尔代夫浮潜保护巡游 致力于与蝠鲼或鲸鲨的邂逅，并与蝠鲼信托基金和马尔代夫鲸鲨计划合作举办，并有机会参与公民科学项目并体验当地文化。

船上住宿七晚（两人同住一间舱房），包括活动和导游、接送和从英国返回的航班，价格为每人 2,545 英镑起。出发时间为 2 月 2 日、23 月 18 日、4 月 21 日、XNUMX 月 XNUMX 日、XNUMX 月 XNUMX 日和 XNUMX 月 XNUMX 日。

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