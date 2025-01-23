只需带上呼吸管即可参加这些船宿之旅

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具有环保意识的 Bugis 船宿
具有环保意识的 Bugis 船宿

旅行社 Dive Worldwide 专门为潜水员提供船宿和度假旅行，但有时只需要浮潜即可——例如，潜水员想与大型动物近距离接触但不允许在水肺上与它们互动，或者只是非潜水员渴望在海上获得更长期的体验。 

潜水世界该公司的旅游目的地遍布全球 200 多个，该公司报告称，“其顾客对浮潜专线的偏好日益增长”，该公司将于 2025 年在印度尼西亚和马尔代夫推出两个这样的假期。

“从鲸鲨和蝠鲼等标志性动物到生机勃勃的珊瑚礁，海洋中许多神奇的景象都发生在浅水区，现在浮潜者和潜水者都可以享受到这些美妙的体验，”该运营商的品牌经理菲尔·诺斯说道。

这款 珊瑚三角浮潜探险 在印度尼西亚珊瑚海上航行一周，航程 27 米 武吉士 – 船上只能容纳 8 名乘客，并配备 8 名船员。

这艘木船建于 2022 年，旨在对环境产生最小的影响，船上不使用一次性塑料，并使用由塑料废物制成的合成燃料。 

从五月到九月，游轮将造访科莫多岛；从十一月到三月下旬，游轮将前往生物多样性中心拉贾安帕特岛。浮潜之旅从三月开始，费用为每人 3,495 英镑起，包括七晚住宿和一晚雅加达住宿（两人共住一晚）、往返英国的航班。 

浮潜时可以欣赏蝠鲼的景色
浮潜时可以欣赏蝠鲼的奇观

马尔代夫浮潜保护巡游 致力于与蝠鲼或鲸鲨的邂逅，并与蝠鲼信托基金和马尔代夫鲸鲨计划合作举办，并有机会参与公民科学项目并体验当地文化。 

船上住宿七晚（两人同住一间舱房），包括活动和导游、接送和从英国返回的航班，价格为每人 2,545 英镑起。出发时间为 2 月 2 日、23 月 18 日、4 月 21 日、XNUMX 月 XNUMX 日、XNUMX 月 XNUMX 日和 XNUMX 月 XNUMX 日。

也在 Divernet 上： 如何选择适合自己的呼吸管, 浮潜的乐趣, RAID 深入研究浮潜和公共安全

最近更新 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备： https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
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对红海当局的严厉报告#scuba #podcast #news

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