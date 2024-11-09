弗洛雷斯，通往科莫多岛的门户

龙、蝠鲼、稀有生物和霍比特人的遗骸正在等待潜水员前往科莫多国家公园，这是一个神奇的保护区，但也面临着挑战。皮埃尔·康斯坦特用文字和图片提供了他的概述

印度尼西亚群岛位于三大板块的交汇处：印度-澳大利亚板块、欧亚板块和太平洋板块。小巽他群岛是西班达岛弧的一部分，位于爪哇岛和班达群岛之间，其起源于第三纪火山。

弗洛雷斯岛是这个年轻火山岛内弧的一部分，从西到东包括巴厘岛、龙目岛、松巴哇岛、科莫多岛和林卡岛，然后继续到索洛尔岛、潘塔尔岛、阿洛尔岛、坎宾岛和韦塔尔岛。

弗洛雷斯岛最初的火山活动发生在海底。在中新世中期，砂岩和石灰岩在环绕弗洛雷斯岛火山脊的盆地内沉积在水下。

岛上已发现 900,000 个化石遗址，其中包括巨型乌龟和 XNUMX 万年前的侏儒象 松达剑齿象。脊椎动物化石包括科莫多巨蜥（巨蜥（Varanus komodoensis））、鳄鱼和象类 佛罗里剑齿象。一次大火山爆发使这种高度特有的动物群灭绝。

2003 年，西奥多·范霍文 (Theodore Verhoeven) 发掘出石器和弗洛的骨骼。弗洛是 25 年前的 1 岁雌性，身高略高于 18,000 米。她代表了一个新物种， 弗洛勒斯人，被称为霍比特人，她的族人被认为在她被发现的洞穴中居住了100,000万年。

最初的“霍比特女人”弗洛的头骨

遗址还发现了 47 具剑齿象化石。该物种的幼崽可能是 弗洛勒斯人.

2014 年，在弗洛雷斯岛上发现了其他更古老的人类遗骸，更接近我们祖先的遗骸 直立人 大约一百万年前从非洲传入。随着时间的推移，进化过程导致了岛屿侏儒症。

红船

意大利出生的电子工程师 Cinzia Mariolini 于 1990 年成为一名专业潜水员。在澳大利亚和马尔代夫担任潜水教练后，她开始管理潜水业务，购买了 75% 的 弗洛雷斯潜水中心 。

Cinzia 经营从弗洛雷斯岛西端的拉布安巴焦到科莫多国家公园岛屿的一日游，乘坐传统的印尼木船 卡巴卡尤.

命名 珍珠 or 闪亮的珍珠 这艘船又名“红船”，长 21 米，宽 3.6 米，配备一台 180 马力的三菱六缸柴油发动机，船上有七名船员，可容纳 13 名潜水员。

红船头

日出时的拉布安巴焦港口

科莫多国家公园面积 2,200 平方公里，包括弗洛勒斯岛西部沿海地区、科莫多岛、林卡岛和帕达尔岛三个较大的岛屿、26 个较小的岛屿和萨佩海峡周围的水域。

它成立于 1980 年，最初是为了保护世界上最大的蜥蜴——科莫多巨蜥（巨蜥（Varanus komodoensis）），并被联合国教科文组织列为世界遗产，随后被列为人类与生物圈保护区。

珊瑚三角区的这一部分拥有地球上最丰富的海洋生物多样性，有 1,000 种鱼类、385 种硬珊瑚、70 种海绵、10 种海豚、XNUMX 种鲸鱼以及蝠鲼、海龟和儒艮。

公园内已发现 1,200 只蝠鲼。2014 年，印度尼西亚正式禁止蝠鲼捕捞。

在 Cauldron 巡游观赏当地的蝠鲼

潜水日从很早开始。潜水员早上 7 点在 Flores 潜水中心集合。沿着拉布安巴焦繁忙的主街步行五分钟即可到达 Pelabuhan，这是该镇的港口，看上去就像一个非常繁忙的渔船和旅游船码头。在旱季，拉布安巴焦是一个尘土飞扬、喧闹的地方，白天气温上升很快。

在 90 分钟的航行中，海风吹拂，让人倍感舒适。岛上大部分都是荒芜的黄色和灰色，草原在烈日下被晒得焦黄褪色。毫不奇怪，白天的平均气温达到 40°C。

30 岁的印度尼西亚潜水导游达尔明 (Darmin) 在甲板上对我们的第一个潜水地点 Siaba Besar 进行了非常详细的介绍，该地点位于公园北部林卡和科莫多上方。

Darmin，弗洛雷斯潜水中心潜水长

大岛

水中有颗粒，但珊瑚花园令人印象深刻，鱼类丰富。我们看到了条纹梭鱼群、红色或银色的大眼鲷（取决于它们的心情）、斜纹石鲈（线纹白斑鱼)、黄面神仙鱼（黄花甲)、六带天使和金鳞云。

大眼鲷和潜水员学校

驯服绿海龟

我很高兴地看到，一大群温顺的绿海龟懒洋洋地躺在桌形珊瑚上。不同寻常的是，其中一只海龟对我拉近镜头拍摄特写和肖像毫无异议。另一只体型较大的海龟在海底打瞌睡，体长可达 1.5 米。

一群生性害羞的驼背独角兽（鼻囊尾藻) 带来了一次愉快的邂逅。一条岩石濑鱼 (带纹新鲆) 正在清理珊瑚废墟。

优秀的印度潜水向导 Navneet 是安达曼群岛的一名教练，他为我们介绍了 Mawan 潜水点。这里被宣传为蝠鲼的清洁站，让我们迫不及待地想要一睹它的风采，但最终我们却没有看到任何鳐鱼。“上周六，我们遇到了一条鲸鲨！”一位德国客人笑着说道。你真幸运。

水流来回波动，让人很烦。除了一条可爱的番茄海葵鱼（两栖动物) 悬停在海葵上方。

番茄海葵鱼

在日光浴平台上，在帆布的遮荫下，吃一盒午餐是常态。下午潜水时，我们前往林卡岛西北海岸的 Loh Buaya，那里是科莫多国家公园护林站的所在地。这将为与科莫多巨蜥近距离接触提供机会。

我们在一个木制浮桥上下船，沿着一条水泥人行道来到公园站，在那里，护林员迎接了我们，并带我们参观了公园。午后，天气非常炎热。六只体型较大的科莫多巨蜥在营房的阴凉处安静地打盹，用冷漠的目光静静地等待着它们的访客。

导游手持一根长木棍，确保我们不会离蜥蜴太近。然后我们徒步登上山顶，欣赏海湾和周围群山的全景，然后又步行 45 分钟返回，一路上我们没有遇到任何龙。这对游客来说简直就是完美的陷阱。

巨龙接近科莫多岛 Loh Liang 的一处水潭

2005 年，我在林卡岛南部享受了一次真正的邂逅。船停泊在马蹄湾一处荒芜的海滩上，傍晚的金色阳光美得令人窒息。这是拍摄游艇照片的绝佳时机，所以我请求船长允许我上岸。

“为了安全起见，没有船员在场是不行的，”他警告道。没问题。我刚到海滩五分钟，一条 2.5 米长的科莫多巨蜥就从 40 米外的灌木丛中钻了出来。

它低着头，像猫一样走路，两根舌头在鼻子里伸进伸出，闻到我身上的味道，它走近我，左右摆动着强有力的手臂。这景象既迷人又可怕。

突然，当我用长焦镜头拍摄它时，它停在离我 20 米的地方，单膝跪地。它用一只红色的恶魔般的眼睛盯着我看了一会儿，头歪向一边。世界静止了。然后，仿佛它的好奇心得到了满足，它又回到了灌木丛里。

北部科莫多巨蜥遗址

许多潜水地点最适合初学者，水面平静，鱼群活动较少。在科莫多岛潜水时，可以区分“落潮”和“涨潮”，前者太平洋海水向南流入印度洋，后者印度洋海水向北流入太平洋。

由于南部海沟的上升，水温明显比通常的 2°C 下降了 3-28°。您无需潜水衣也可以，但大多数人还是会穿 3 毫米的潜水衣，有些人甚至喜欢穿 5 毫米的！

由于每天都要暴露在这样​​的温度下，潜水长们总是穿着带头罩的潜水服。若要潜入科莫多岛和林卡岛的南岸，必须穿着 5 毫米厚的潜水服。

蝠鲼是科莫多岛的标志性亮点，可以在科莫多岛东部和北部的 Mawan、Manta Point 和 Cauldron 看到。第三天，计划潜入科莫多岛北部地区：“就鱼类活动而言，这是科莫多岛上最好的地方，”Cinzia 证实道。我不会失望的。

妈湾岛

巨型石鲈，妈湾

隐藏在珊瑚下的白鳍鲨，Pengah Kecil

退潮时潜入水中，城堡岩是一块突出海面的岩石。水流从西向东流动，我们看到了成群的黄鳍刺尾鱼（刺尾鱼)、大眼鲹和大眼鲹、白鳍鲨和灰礁鲨、成群的泰拉蝙蝠鱼、红鲷和非常温顺的拿破仑濑鱼。在潜水结束时，一只大斑点鹰鳐出现在视野中。

城堡岩 (Castle Rock) 的 Teira 蝙蝠鱼群

城堡岩的怀孕白鳍鲨

黄鳍刺尾鱼群

水晶岩珊瑚碎石上的蓝点刺鳐

Cauldron 是 Gili Lawa Laut 和 Gili Lawa Darat 之间的一条清水通道，只有微弱的水流。来自英国的嘉宾 Katrina 正在为 海洋巨型动物基金会，在潜水之前上船并简单讲解了蝠鲼。

该组织于 2008 年在莫桑比克由西蒙·皮尔斯博士和安德里亚·马歇尔博士创立，2011 年在巴厘岛的努萨莱邦岸开设了一个基地，后来在拉布安巴焦设立基地，卡特里娜在那里每周举办一次关于最新研究的讲座。

卡特里娜飓风关于蝠鲼的简报

在潜水过程中，一只幼年黑白礁蝠鲼对潜水员感到好奇，表现出合作的性格，在白色的沙滩上绕着我们转了几圈。

常驻蝠鲼面对潜水员，Cauldron

一群红鲷鱼 (Lutjanus bohar)，上方是大眼鲷，Cauldron

大锅变窄成一个漏斗和一条叫做霰弹枪的水道，水流从这里开始加速。成群的红、黑鲷和大眼鲷聚集在入口处。安全停留在霰弹枪的另一边，那里的沙质海底覆盖着一群花园鳗。

蝠鲼已有 5 万年历史，但其板鳃类祖先可追溯至 415 亿年前。这些底栖动物也是滤食性动物，有五个鳃，菱形的身形适合快速移动。

Cauldron 的蝠鲼下方的身份标记和鮣鱼

蓝斑箱鲀与潜水员，蝠鲼角

没有了 曼塔 属——它已被取代 莫布拉，目前已确认有两个不同的物种：远洋巨型蝠鲼（虎斑鱼) 和当地的礁蝠鲼 (莫布拉·阿尔弗雷迪)。黑化蝠鲼并不是一个独立的物种，但加勒比地区可能有第三种物种。

在交配季节，雌鱼总是会紧随其后，体型较小的雄鱼则会紧追不舍。雄鱼会用牙齿咬住雌鱼的胸鳍。交配过程会以腹部相对的方式进行，持续 30 秒到 XNUMX 分钟。

经过 12 个月的孕期，小蝠鲼出生前会像玉米棒一样被包裹在雌蝠鲼体内。出生后，小蝠鲼会展开，展翅长达 2 米。

蝠鲼的大脑是鱼类中最大的，寿命为 40-70 年。它们以浮游生物、塑料、桶滚为食，可以潜入 1,400 米深的深水中觅食。人们曾观察到蝠鲼从科莫多岛迁徙到巴厘岛。

蝠鲼被列入世界自然保护联盟红色名录，列为濒危物种，全球数量正在减少，但它们现在在印度尼西亚受到保护，据估计它们每年为印度尼西亚带来 15 万美元的旅游收入。

岩石洞

巴都博隆，即“岩中洞”

另一个值得一去的潜水地点是巴都博隆，又称“岩中洞”。这块孤立的岩石位于科莫多岛西北部的曼塔角以北，略微呈水平状露出，顶部有一个显眼的拱门。

水下，这里是一片陡峭的悬崖。退潮时，水流从岩石两侧由北向南狂奔，潜水员必须在保护区内左右曲折前行。

拿破仑和蓝鳍金枪鱼，巴图博隆

巴都博隆的桌珊瑚和鹿角珊瑚

很多鱼类都聚集在那里，从光滑独角鱼、弗拉明​​克独角鱼、蓝鳍金枪鱼到巨型甜唇鱼（白斑胡椒鲷)，玳瑁正在珊瑚上觅食。浅水区的大型桌形珊瑚中栖息着大量的金鳞鱼、雀鲷、鹦嘴鱼和濑鱼。

拿破仑濑鱼随处可见，偶尔还会有大型带状海蛇出没。涨潮时，水流会逆流，温度会从 28°C 降至 25°C。

巴都博龙，一条带状海蛇在橙色杯状珊瑚上捕食

北塔塔瓦岛的变化令人欣喜。岛上干燥、丘陵密布，呈褐色，有白色的火山悬崖和荒芜的白色沙滩。

水下景色是色彩斑斓的斜坡和珊瑚花园，岩石和珊瑚上覆盖着橙色和白色的软珊瑚， Dendronephthya 紫色和 管状 绿色珊瑚和大型棕色管状海绵。

北塔塔瓦岛的软珊瑚、六带神仙鱼和斜纹石鲈

塔塔瓦清洁站的橙缘蝙蝠鱼（Platax pinnatus）

北塔塔瓦的橙色和白色软珊瑚和蓝色海星

这里有大量珊瑚鱼，偶尔会有玳瑁在珊瑚礁上吃草，还可以在阳光下拍摄广角照片，这种刺激的环境真让人着迷。

敬畏与魔力

就像加拉帕戈斯群岛一样，科莫多岛的名字也充满着敬畏和魔幻。然而，科莫多国家公园 (KNP) 可能成为名声的牺牲品，最终可能导致其衰落。

气泡珊瑚上的清洁虾

上次我在北部的城堡岩和水晶岩潜水时，我惊讶地发现现场有 15 艘潜水船，水下有成群的潜水员。这可不是你所说的真正的原始体验。

1990 世纪 30,000 年代末，有 36,000 名游客参观了科莫多国家公园。2009 年，游客数量上升至 2015 人，95,410 年为 2018 人，176,000 年为 XNUMX 人，预计未来几年游客数量还会继续增长。

传统芒加莱村庄，Belaraghi

盖拉科科村的孩子们

情况已经失控，包括弗洛雷斯潜水中心在内的拉布安巴焦的几家潜水运营商都发出了反对的声音。考虑到对游客和潜水员征收的高额费用，KNP 管理层是否相当不负责任？

IUCN 2017 年针对科罗拉多国家公园的世界遗产保护展望评估谴责了滥用和非法捕鱼行为以及游客人数无节制的增长。人口污染和垃圾也对科罗拉多国家公园构成严重威胁，科罗拉多国家公园被列入世界遗产名录已成为“重大问题”。

水螅茎上的虾虎鱼

潜水员在潜水结束后在水面上放松

渔民不尊重禁捕区，导致鲨鱼捕获量不断上升；公园管理员没有有效地执行或制裁违法者，潜水船的出行次数呈指数级增长——所有这些都要求对进入潜水地点的船只进行监管。

需要安装系泊设施，以避免锚对珊瑚礁造成损坏。需要划分区域，规定允许或禁止哪些特定活动。

随后，新冠疫情爆发，到 2022 年，旅游业回落至每年约 50,000 人次。2023 年，该公园迎来了 300,488 名游客，较上一年大幅增加。2019 年至 2024 年间，前往拉布安巴焦的游客数量增长了三倍，预计今年将达到 XNUMX 万人次。

拉布安巴焦群岛

此前的一项研究表明，每年前往科莫多岛的游客数量应限制在最多 219,000 人，因为过多的游客会对科莫多巨蜥的行为产生影响。长期以来，当局一直在寻求通过提高公园费用来限制游客数量的方法。

因此，公园管理部门 BTNK 计划每周在某些日子关闭该公园，以恢复生态系统，并将游客引导到该地区的其他景点。该政策预计将于 2025 年实施。科莫多岛居民反对该计划，因为他们的收入和生计依赖于旅游业。

目前，帕达尔岛的每日入场费为工作日 150,000 万卢比（7.40 英镑），周末 250,000 万卢比（12.40 英镑）。对于乘坐游轮的游客，KNP 的入场费已于 2024 年 400,000 月更新为本国人 700,000 万卢比，外国人 34.70 万卢比（XNUMX 英镑）。

帕达尔岛全景

淤泥潜水

如果不去岛东侧的毛梅雷潜水，您的弗洛雷斯之旅就不算圆满。1992 年，一场震中位于弗洛雷斯海的 6.8 级地震彻底摧毁了毛梅雷，随后又发生了一场毁灭性的海啸，造成 2500 人死亡。

前往毛梅雷潜水

信号虾虎鱼（Signigobius biocellatus）

克里穆图火山口湖，莫尼，弗洛勒斯中部

珊瑚礁因此遭到破坏，尽管此后有所再生，但该地区的潜水条件仍无法与科莫多国家公园相媲美。

话虽如此，但你还是应该考虑一下这里提供的非常棒的淤泥潜水体验。它混合了珊瑚碎石和火山沙块、细淤泥，甚至还有海草床，弗洛雷斯海马等都是这里的栖息地。

邂逅裸鳃类动物是一件令人愉快的事情，其中​​包括以下物种： Halgerda batangas、Cheilinodura inornata、Trinchesia yamasui 有蓝色的角质层和橙色的尖端， Glossodoris atromarginata、Glossodoris hikuerensis、Thuridilla lineolata、Thuridilla bayeri、Jorunna funebris、Ceratosoma sinuatum 和几个 叶绿藻 物种包括 P 马格南。

裸鳃亚叶藻

希库舌草

裸鳃类

对我来说，最让人惊叹的是巨大的 尼亚米拉·阿莱尼 EX-角斑蝶 裸鳃类动物，非常罕见，也是我第一次见到！它呈珍珠白色，全身布满瘤状物，背部有令人惊叹的十字形附肢，中间有珍珠银色的鳃，就像一朵花。

更引人注目的是它头顶高高伸出的探针状附属物，上面也布满了凸起。这真是一个令人惊叹的生物，让我喘不过气来，仿佛看到了幻觉……

非常罕见的 Niamira alleni 巨型裸鳃类

科莫多巨蜥为何这么大？ 科莫多龙 科莫多巨蜥体型巨大，这是因为它是大型巨蜥科的“残存种群”，曾在更新世时期生活在印度尼西亚和澳大利亚。在澳大利亚发现的化石可追溯到 3.8 万年前。 900,000 万年前，在弗洛雷斯岛上，科莫多巨蜥以侏儒象为食（松达剑齿象）如今，它们的食物主要是帝汶鹿，不过它们也吃腐肉、无脊椎动物、鸟类甚至鱼类。 人们曾认为，它们的毒咬是由于口腔中存在强力细菌，但现在发现，下颌有毒腺，可分泌多种有毒蛋白质和抗凝剂等。这会导致血压降低、肌肉麻痹和意识丧失。 蜥蜴用牙齿杀死猎物，造成休克和创伤。令人惊讶的是，它们的口腔卫生很好。进食后，它们会花上长达 15 分钟的时间舔嘴唇，并用树叶摩擦头部。 交配发生在五月至八月之间，九月产卵。雄性会为争夺雌性而争斗。 龙可能是一夫一妻制，并形成“配偶关系”，这对蜥蜴来说是一种罕见的行为。20% 的卵产在橙脚冢雉的巢穴中，20% 产在地面，20% 产在丘陵地区。它们平均产卵 7 枚，孵化期为 8-XNUMX 个月。 刚孵化的龙用卵齿咬破蛋壳。它们出生时很脆弱，身长 46 厘米，在出生后的最初几年里，它们会躲在树上，以避免同类相食的成年龙的捕食。龙需要 8-9 年才能成熟，寿命可达 30 年。 帝汶鹿是龙的主要猎物 2005 年，英国切斯特动物园观察到一个惊人的现象。一只被圈养的雌性企鹅名叫弗洛拉，两年多来一直没有与雄性企鹅接触，产下了 11 枚蛋。其中 XNUMX 枚孵化出来，全部都是雄性。 科学家最初假设弗洛拉可能储存了之前与雄性接触的精子，但事实证明这是错误的。这是科莫多巨蜥单性生殖的首个例子。 2008 年，堪萨斯州塞奇威克县动物园又发现了第二起此类事件，当时两枚未受精卵也孵化出了雄性幼仔。这种生殖适应性使得雌性在隔离区（即岛屿生态位）中可以通过孤雌生殖产下雄性后代，并与这些后代交配，以确保雌性和雄性后代的有性繁殖。 1974 年至 2012 年间，共报告了 2008 起袭击人类的事件。XNUMX 年，一群被困在林卡岛海滩的五名潜水员遭到科莫多巨蜥的袭击。两天后，他们被一艘印度尼西亚救援船救起。 从拉布安巴焦看科莫多国家公园的日落 2009 年，驻扎在林卡岛的一位国家公园导游遭到伏击，一条龙藏在他的办公桌下，他被龙咬伤。2017 年 50 月，一位 XNUMX 岁的新加坡游客不顾众人劝阻，独自在科莫多岛上行走，幸免于难，但腿部受了重伤。 2015 年，科莫多巨蜥的数量估计下降到 3,014 只。科莫多巨蜥于 1975 年在帕达尔岛灭绝。科莫多巨蜥被列入 IUCN 名单中的易危物种，自 1980 年以来一直受到官方保护。

PIERRE CONSTANT 运行 卡劳生活体验. Divernet 上作者的其他功能包括 地狱之钟和其他尤卡坦洞穴特色, 瓦努阿图超越柯立芝 和 潜水之旅：穆桑达姆至马斯喀特

也在 Divernet 上： 资金匮乏的科莫多, 或自私自利, ALOR 鱼汤 – 相当不错的食谱！, 亚罗水族