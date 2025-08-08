深入比亚克隐秘的洞穴世界

潜水探险家皮埃尔·康斯坦特 (PIERRE CONSTANT) 经常选择走人迹罕至的地方，在西巴布亚岛上寻找洞穴遗址，二战期间，日本军队曾在这里挖过地下网络

比亚克群岛的主岛位于印度尼西亚西巴布亚省北部海岸附近的天堂鸟湾。巴布亚大陆90%的居民信奉基督教，而比亚克岛50%的居民信奉伊斯兰教，尽管比亚克岛最初信奉万物有灵论，因为比亚克努姆福文化属于美拉尼西亚文化。

1526 年，葡萄牙航海家豪尔赫·德·梅内塞斯 (Jorge de Meneses) 首次发现了该岛，两年后西班牙航海家阿尔瓦罗·德·萨维德拉 (Alvaro de Saavedra) 也航行至此。

二战期间，比亚克是日本帝国陆军的据点。战争即将结束时，11,000万名日本海军士兵带着充足的弹药和九辆九五式轻型坦克藏匿于丛林洞穴中，等待麦克阿瑟将军率领的美军。

距离比亚克市5公里的“日军洞穴”（Gua Jepang）是延伸至帕莱海滩3公里的防空系统的一部分，曾为3,000名日军提供避难所。然而，一架美军飞机被从那里发射的导弹击落后，美军开始轰炸该洞穴，屠杀洞内人员。

比亚克战役（从美军于27年17月1944日登陆至3,000月474日）结束时，美军伤亡6,100人，阵亡450人，而日军阵亡XNUMX人，被俘XNUMX人。日军指挥官木目直之上校 原切.

目录 目录 日本湾 奥皮亚雷夫洞穴 艾尔比鲁洞穴 斯内尔穆斯湖和斯内尔马斯湖 奥普斯努迪湖 辛普森洞穴 利马·卡马尔 奥维岛

日本湾

从法国经雅加达出发，经过两天的旅程，我的飞机于凌晨5.30点XNUMX分抵达比亚克。我有点时差，需要两天时间才能恢复。

我坐在杰克的摩托车后座上前往 Gua Jepang（日本湾）。 阿萨纳比亚克酒店的接待员。一条水泥路覆盖着绿色的青苔，通向一座蜿蜒消失在地下的楼梯。

Gua Jepang 的落水洞

洞穴的拱门入口

拱门入口潮湿难耐，就像大教堂的入口，天花板上滴着水。巨大的房间右侧有一个出口，左侧还有一个巨大的出口。破碎的瓶子散落在各处。

我在洞穴底部发现了一块金棕色的骨头。左侧的洞穴壁上，藤蔓和树根交织成一道令人印象深刻的帘幕，直通一个巨大的天坑。这地方很有氛围。

纤细的露兜树，树冠上长满带刺的长叶，挺立在天坑中央，为这片阴森的景象增添了一丝侏罗纪公园的气息。在悬挂的藤蔓下，可以找到一些生锈的日本旧木桶。

小路绕着洞内蜿蜒而上，缓缓攀升至一处可以俯瞰洞中心的高地。突然，杰克指着一条铜棕色的蛇，大约一米长，正静静地躺在我正前方。曼加巴西奥！“他后退了一步，警告道。“有毒！”

有毒的威卡南波蛇

在蛇以惊人的速度爬上悬崖之前，我拍了几张照片。露天博物馆展出了机枪、迫击炮、炮弹、炸弹、火箭、一系列日本水壶、头盔、瓶子，甚至还有老式四驱车和螺旋桨。

二战日本迫击炮和火箭

今天是博斯尼克的集市日，这里是27月XNUMX日美军登陆的地点。摊位上出售着巴布亚特色食品，例如槟榔、木薯、红薯和西米糕，以及熏肉。 章鱼 还有烟熏贝壳、鲜鱼、木瓜叶、豆类和香蕉的珠子。

每个人都整天嚼着槟榔，当我漫步经过时，他们会咧嘴一笑，向我打招呼，我是一个身处异乡的陌生人：“你好，先生！”博斯尼克是前往附近帕达伊多群岛的公共船只的出发点，该群岛以提供迷人的潜水地点而闻名。

博斯尼克的舷外支架独木舟

一条40米高的石灰岩山脊被丛林覆盖，像脊柱一样沿着南海岸延伸，一直延伸到比亚克岛东角的丹戎巴拉里。这是一个古老的裙礁，后来演变成喀斯特地貌，拥有洞穴和地下河。我计划在接下来的几天里去探索它。

奥皮亚雷夫洞穴

我仍然在倒时差，凌晨三点就起床了。潜水教练尤利乌斯骑着摩托车过来，看到我一堆 包袋我们前往博斯尼克对面的奥皮亚雷夫村。我听说那里有一个很大的洞穴，里面有水池，还有供小学生玩耍的游乐场，我期待着去体验洞穴潜水，虽然尤利乌斯并不是一个洞穴潜水员。

潜水长 Yulius 带着气瓶和设备

为了政治正确，我们去拜访了那位“大人物”，他对我的来访没有任何异议。他很想知道我是否能有所发现。

小学后面，一条小路通向石灰岩峭壁上一个巨大的洞口，足够建造一条地铁隧道。Gua Serumi（奥皮亚雷夫洞穴）看起来像一条地下河。入口处的岩石堆后面，水潭清澈得令人惊叹。这里是村里的淡水水库。

进入 Opiaref 洞穴潜水

我在一块覆盖着蝙蝠粪便的湿滑岩石上穿戴好装备，然后跳了进去。

第一个水潭深2-3米，但我在右边岩石下发现了一条通道，它通向一条狭窄的隧道。一些鱼游过来和我碰面——它们呈板岩灰色，背鳍有两片。 结束，不透明的钴蓝色眼睛和突出的下颌。手电筒的光束吸引了好奇的大型虾，它们有着长长的蓝色钳子。

奥皮亚雷夫洞穴的主隧道

一只淡水鲹科成员在奥皮亚雷夫的淤泥海底游动

猴子河虾（Macrobrachium lar）

我走向第二个水潭。主隧道高约10米，尽头是一堵岩壁，距离入口约60米。我爬过洞穴中央的岩石，注意到洞的另一侧越来越深。右侧又有一条通道，更窄，蜿蜒曲折。

岩壁依然矗立在前方，我注意到白色石灰岩与一些明显的深褐色沉积岩形成了鲜明的对比。左侧出现了一条垂直的椭圆形狭窄通道，通向一个与主隧道平行的长方形侧室。

通往侧室的走廊

海底覆盖着极易挥发的细淤泥， 结束- 踢腿瞬间就能扰乱。极佳的能见度是一大优势。Gua Serumi 很小，最大深度略低于 9 米。

潜水员克里斯从狭窄的隧道中进入奥皮亚雷夫的第二个水池

尤利乌斯把我介绍给了萨尔蒙，一位留着胡子、性格开朗的巴布亚农民。他也是一名潜水员，他知道北海岸萨马雷斯海滩附近有一个淡水湖：“走吧！”

道路蜿蜒了一会儿，变成了一条被雨水冲刷出沟壑的土路。这是一片丛林茂密、树木参天的山区。

我们把车留在后面，步行上坡，然后在接下来的45分钟里陡峭地下坡。可怕的电锯声证实了该地区正在进行伐木，也掩盖了葵花凤头鹦鹉、折衷鹦鹉和黑顶吸蜜鹦鹉欢快的鸣叫。

萨马雷斯海滩（Pantai Samares）是一处荒芜的太平洋海滩。一条小路蜿蜒而上，穿过高大的板根树和尼帕棕榈树，直达丛林。奥普斯努迪（跳跃人）湖出现在一片空地上，湖水碧绿如绿，充满魔力。湖水里曾有大块木头掉落，但湖水清澈见底，令人心旷神怡。

奥普斯努迪，午后阳光下的碧绿湖泊

我的触角告诉我中间有一个洞，但我必须潜入水面以下才能确定。

艾尔比鲁洞穴

安格莱迪 (Anggraidi) 艾尔比鲁 (Air Biru) 洞穴入口

在安格莱迪村，我们查看了艾尔比鲁洞穴。巨大的洞口看起来像一张长满獠牙的巨口——里面满是鼓鼓囊囊的圆形钟乳石。洞里水清澈见底。我潜了15分钟，一条大鱼来探查，但我没找到任何线索。

从水下看，巨大的钟乳石激发创造力 摄影我发现这条深灰色的鱼，边缘是黄色的 鳍 在角落里——它和奥皮亚雷夫的那条是同一物种，不过这条鳗鱼有25厘米长。一条鳗鱼从黑暗中浮出水面，来到光亮处，却转瞬即逝。

斯内尔穆斯湖和斯内尔马斯湖

一条柏油路连接着比亚克市和北海岸的科雷姆。三个淡水湖看起来像是天坑，但它们苹果绿的颜色让人看不到任何希望。

斯内尔穆斯湖和斯内尔马斯湖为当地孩子们提供了不错的游泳池，里面有漂浮筏和木头，但水下能见度不足50厘米，最深处到淤泥层也只有12米。真令人失望。

科雷姆海滩坐落在一个 U 形海湾内，是一场毁灭性的 海啸 1996年。北海岸的丹戎萨鲁里（Tanjung Saruri）是一个有着隆起珊瑚台地的海角。这是一个非常适合拍照的大陆架，退潮时会形成水潭。

丹绒沙鲁里 (Tanjung Saruri) 的珊瑚阶地

再往西是瓦尔萨村，村子后面有一座桥，通往苏皮奥里岛。苏皮奥里岛比比亚克岛山更多。从那里，道路分成南北两部分，一直通往科里多岛。

距桥南约 45 分钟路程处有一个有趣的洞穴，叫做 Mankruro，日本士兵也曾使用过这里。

苏皮奥里岛 Mankruro 洞穴

奥普斯努迪湖

我鼓起勇气，带着所有装备回到了奥普斯努迪。萨蒙自告奋勇地扛起了水箱：“没问题，巴布亚人都是强壮的男人！”我的装备足够我扛了。 背包，齿轮啮合 袋 并将相机保持在一臂之遥。

奥普斯努迪湖潜水前的鲑鱼

Opsnundi 的水下日志

奥普斯努迪的鱼

绿眼睛的 Eleotris 或棘颊睡龙

尽管阳光不足，潜水仍然是一次激动人心的经历。在湛蓝的海水中，我惊叹于那些覆盖着苔藓和悬垂藻类的木头，以及那些从未见过潜水员的鱼儿。

最大深度为 13 米，我还发现了一个小石灰岩洞穴，但当我完成 52 分钟的潜水时，我已经开始发抖了。

辛普森洞穴

鲁阿尔村有一处有趣的地方，一条小溪从悬崖边的一个洞穴中流出。我探头探脑，在地下隧道里走了10米，发现水流入一个垂直的深坑，周围都是尖锐的石灰岩。

我带着手电筒潜入水中，一根结实的绳索系在洞口上方的一块岩石上。在3.5米深处，通道平坦，但我却面临死路，根本无法挤过去。

辛普森，这位“大人物”，估计我会很想去看看鲁阿尔村后面丛林里的日本洞穴。他疑惑地看了看我的人字拖，但还是安慰地说：“只有200米远！”

原来，这是一段陡峭的上坡路，丛林湿滑，来回要一个小时。我们到达了洞口，就在陡峭巨石群的脚下，但穿着人字拖根本进不去。

接下来的那个星期天早上，辛普森穿着白衬衫，系着黑领带，准备去教堂。“我一小时后回来，”他说。五个半小时后，他回来的时候，我正躺在阳台的椅子上熟睡着。

回到现场。辛普森迅速砍倒了几棵细长笔直的树，把它们做成了梯子，这样我们就可以爬到洞口了。

辛普森利用快速搭建的梯子进入鲁尔丛林的洞穴

辛普森洞穴中壮丽的钟乳石和石笋

洞穴巨大，有隐藏的洞室、钟乳石、披肩（方解石晶体结构）、巨大的柱子和细长的柱子。

地板上散落着破瓶子、生锈的罐头和方形饼干罐。我几乎无法想象这些日本士兵在黑暗中像老鼠一样生活的可怕环境。那生活肯定非常痛苦，精神也非常压抑。

巨大的柱子

一些气体残留 面膜的圆形眼镜躺在入口外的地面上。我把这个地方命名为辛普森洞穴。

利马·卡马尔

路左侧的山下，隐藏着一座简陋的日本纪念碑，一根古老的木柱上刻着汉字。附近是利马卡玛（Lima Kamar），一个有五个房间的地下洞穴。“战争期间，它曾是日本医院，”辛普森解释道。

鲁阿尔利马卡马尔洞穴中的日本人遗骸

那是一排排狭小的房间，由狭窄的通道连接在一起，角落里散落着药瓶和空瓶子。这个老鼠洞为过去的恐怖增添了一丝令人毛骨悚然的维度。

奥维岛

一天晚上，我见到了布帕提（Bupati），尤瑟夫·梅利安努斯·马里恩（Yusuf Melianus Maryen），他曾担任比亚克摄政区的政治领袖十余年。他热情友好，举着一个绘有天堂鸟图案的传统陶瓷盘子热情地迎接我。

我解释了我的工作性质，Bupati 提出用他的船带我去奥维岛。Salmon 透露那里有洞穴，里面有“蓝色的水”。

在平静的海面上，横渡需要半小时。奥维岛的白色沙滩上，椰子树摇曳生姿；一个孩子正划着他的独木舟。

奥维岛，独木舟上的儿童

一座天主教堂的招牌上写着 再见啦：“不客气。”我们例行拜访了“大人物”皮特·德马拉斯，他留着白胡子，下巴周围有一圈槟榔汁。

奥维岛“大人物”皮特·德马拉斯

我们爬上山脊，湿滑的斜坡下出现了一个新的洞穴。“这里是‘芬芬代’，意思是‘感觉良好’……战争期间，美国士兵来这里取水。”岛上曾有一座美国机场。

我打开头灯，偷偷溜了进去。我需要像个高手一样，在狭窄的通道里穿梭，头顶上遍布着钟乳石。我偶然发现了一个清澈的池塘，心想：一定要去看看！很快，我就被两个精致的水下洞穴所震撼，里面有钟乳石、石笋、披肩和吸管（管状钟乳石）。

Feelgood 洞穴主室内的钟乳石

菲尔古德洞穴深处的钟乳石和石笋

马蹄螺壳化石

我还发现了一些化石。有一只长着五根手指的梳状贝壳，一些马蹄螺和蛤蜊。最大深度5.5米，潜水时间只有20分钟，无法探索其他通道。Feelgood Cave洞原本形成于水面之上，后来被从洞顶渗入的雨水淹没。

离开岛之前，萨蒙觉得我应该对一些飞机残骸感兴趣。“不远！”他保证道。步行25分钟穿过一片椰林，进入奥维岛的灌木丛，就到了一条杂草丛生的柏油公路——美国机场。

我用手背擦了擦额头上的汗。“残骸怎么样？”我问道，仍然渴望品尝真正的残骸。

“飞机？哦……它们已经飞走了！”