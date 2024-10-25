与 Kostas Thoctarides 深度探讨

如何找到一艘失踪 80 多年的潜艇？通过细致的研究和对历史的热爱，科斯塔斯·索克塔里德斯最近宣布 他第八次发现潜艇残骸, 管理系统 骑兵据报道 网际网路他在与 ROSS J ROBERTSON 的对话中分享了一些水下探索经验，并由 KONSTANTINOS GIANNAKOS 博士进行了补充研究

每个房间的每个角落都堆满了高耸、杂乱无章的书籍，书架因堆积如山的知识而显得沉重。墙上装饰着航海艺术品，偶尔点缀着黄铜潜水头盔或指南针——深海的静默遗物。

走进这间位于雅典郊区的公寓，感觉就像进入了另一个世界，一个历史、探险和海洋融合的神圣空间。空气中似乎在低语着海洋的神秘。

沉船猎人科斯塔斯·托克塔里德斯

主人亲切地点点头，向我致意，并指着一张长桌，显然这里曾是无数会议和深刻讨论的中心。他热情、随和的举止让我立刻放松下来，很快我们的谈话就开始顺畅起来。

当他熟练地从书架上取下书籍或拿出破旧的文件夹来强调某一观点时，我清楚地认识到：我面前的这个人拥有渊博的知识，唯有他对所有与航海有关的事物都抱有无限的热情。

这不应该让我感到惊讶。毕竟，我是在和科斯塔斯·托克塔里德斯交谈——他是国际潜水界的传奇人物，他的名字就像他探索过的深度一样响亮。

潜水日志

科斯塔斯的个人潜水日志值得被列为国宝。自 1986 年第一次潜水以来，他已经探索了无数沉船，包括数量惊人的潜艇。值得注意的是，1997 年他发现了 HMS 英仙座该岛于 1941 年 52 月被意大利水雷炸毁，目前位于希腊扎金索斯岛和凯法利尼亚岛之间 XNUMX 米处。

通过纯粹的研究，他也是第一个发现 U-13314 年 1942 月 72 日，这艘潜艇刚离开位于雅典附近萨拉米斯岛的德国 U 型潜艇基地，就被一枚希腊水雷击中。目前，这艘潜艇位于萨罗尼克湾埃伊纳岛外海 XNUMX 米深处。

1987 年，科斯塔斯完成了混合气体深潜专业训练，从此踏入了要求严格的专业潜水世界，开启了他的深海之旅。他在英国（HSE）和法国（INPP & COMEX）的著名公立学校接受培训，迅速晋升至最高水平。

托克塔里德斯早期的商业潜水员生涯（科斯塔斯·托克塔里德斯）

他掌握尖端技术，获得法国著名公司 COMEX 颁发的潜水器驾驶员认证 忒提斯 他为国家海洋研究中心工作，并担任首席 ROV 飞行员。

凭借专业知识，他探索并记录了数百艘 20 世纪的沉船，其中包括希腊驱逐舰等历史性船只 瓦西里萨·奥尔加 和 水润，潜艇 卡特尼斯以及前远洋客轮 HMHS 大不列颠，姐妹舰 泰坦尼克号.

他还探索了希腊海军快速攻击鱼雷艇的残骸 P-25 科斯塔科斯1996 年 XNUMX 月，该船在海军演习中与客运渡轮相撞后沉没 萨迈纳 萨摩斯岛附近，四名船员丧生。

科斯塔斯回忆道：“我职业生涯中最具挑战性的混合气体潜水之一发生在 1996 年，当时正值伊米亚群岛希腊-土耳其危机最严重时期。”“在紧张局势加剧之际，一架希腊海军 AB 212 直升机不幸在伊米亚群岛北部坠毁，机上三名机组人员在海上失踪。

“作为打捞行动的一部分，我潜入水下 96 米深处，穿越政治紧张、海况动荡的水域，找到并打捞沉没的 PN21 直升机，”他说道，彰显了他在高风险水下作业方面的丰富经验。

荣誉

科斯塔斯因其对希腊的贡献而多次获得荣誉。前国防部长杰拉西莫斯·阿尔塞尼斯亲自表彰了他的贡献，希腊陆军总参谋长卡普拉维洛斯中将也对他在 1993 年从沃里亚格米尼湖救出两名失踪士兵的功绩表示赞赏。

ROV 视图（Kostas Thoctarides）

1996 年，他再次获得希腊海军总参谋部和海军上将帕里奥乔治奥格斯的认可，以表彰他在恢复 PN21 直升机。同年，他再次被海军中将帕里奥乔格斯授予荣誉，因为他领导了搜救工作 P-25 科斯塔科斯失踪的船员。

他的专业知识也为他赢得了军事以外的赞誉。2003 年，希腊交通和通信部与航空事故调查和航空安全委员会联合授予他荣誉称号，以表彰他在希腊海域打捞坠毁飞机方面做出的贡献。

1997 年，国际文学艺术学院授予他金质奖章和享有盛誉的美德勇气奖。此外，2000 年，英国潜艇老战友协会授予他荣誉，以表彰他发现 英仙座.

无情的追求

科斯塔斯是一位多产的作家和电影及电视纪录片的制片人，专门探索 20 世纪的历史沉船。

近年来，他不断拥抱新技术，不断突破对更深层沉船探索的界限，使用比人类潜水员更能承受极端压力和条件的 ROV。

“遥控遥控潜水器绝非易事，我的女儿阿加皮可以告诉你，”他笑着说。“她是希腊第一位获得认证的女性遥控潜水器操作员。要做好这件事，不仅需要专业技能，还需要‘第六感’，”他自豪地补充道。

Kostas Thoctarides 和他的女儿 Agapi 前往沉船地点 (Kostas Thoctarides)

尽管如此，他的扫描设备主要由经过改装的现成的鱼探仪声纳组成，而不是专门的设备，这强调了技能和经验比昂贵的设备更重要。

科斯塔斯与众不同之处在于他有着不懈的热情，这种热情驱使他进行多层次的研究，一丝不苟地拼凑历史记录和目击者证词。科斯塔斯说，他发现的每艘沉船都让他感到兴奋不已——揭示只有实物证据才能充分提供的故事的快感。

“2021 年 2 月，我发现了二战时期的意大利潜艇 詹蒂娜被英国潜艇 HMS 发射的鱼雷击中 托贝 5 年 1941 月 103 日，这枚硬币被埋在米科诺斯岛以南 XNUMX 米深处，但事情发生了变化—— 整个弓部分 失踪了。它到处都找不到，这真的让我很困扰。我又花了三年时间才找到它。”

反潜网切割机最终定位在 Jantina 号船头（Kostas Thoctarides）

“你搜寻了三年？”

“是的，只要我能，就会去。结果发现船头立刻就沉了，但船体其余部分继续向前推进，最后才沉没。

“找到船头至关重要——它不仅确认了沉船的身份，因为它有一个独特的渔网切割装置，而且还揭示了鱼雷舱口是关闭的。这意味着船员们完全被 HMS 打了个措手不及 托贝设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

ROV 绕着沉船航行（Kostas Thoctarides）

我说：“坚持不懈是成功的关键。”

“当然，”他热情地回答道。“我只花了 25 年就找到了 HMS 潜艇 胜利 “2023年！”

我很了解这个故事——科斯塔斯最终在海底发现了用过的鱼雷，这帮助他发现了这艘具有历史意义的沉船。

1941 年 XNUMX 月德国入侵希腊，英国和英联邦军队随后撤离希腊，随后，德国开始紧急疏散被困士兵，同时建立由当地间谍和线人组成的秘密网络，以破坏轴心国的占领。

特 失去 胜利 1942 年初，英国军情九处/特别行动处在一次名为“鱼胶行动”的绝密任务中实施了一次严重打击，尤其因为它引发了政治内斗。

凯旋号 (HMS Triumph) 上的关闭式发动机舱舱口（Kostas Thoctarides）

在线搜索

我很好奇互联网是否对科斯塔斯的研究有所帮助。“帮助有限，因为大多数原始资料仍然只以纸质形式存档，”他说。

“让我给你举个例子：22年1943月XNUMX日，在卡利姆诺斯岛附近的行动中，希腊驱逐舰RHN 阿德里亚斯 船触雷，整个船头被炸断，但是并没有沉没。

“派去救援的驱逐舰，HMS 赫沃思，撞上同一雷区并沉没，留下严重受损的 阿德里亚斯 以拯救其幸存者及其船员。

“尽管困难重重， 阿德里亚斯 众所周知，他设法一瘸一拐地回到埃及亚历山大，同时避开了德国空军的袭击，最终于 6 月 XNUMX 日抵达，受到了英雄般的欢迎——这是可以理解的。”

另一个 ROV 视图（Kostas Thoctarides）

科斯塔斯伸手去拿一个大文件，拿出一张旧图表，小心翼翼地将它展开放在我面前的桌子上。图表上画着一系列精心绘制的平行线，每条线都以 180° 的旋转连接起来。

“战争结束后， 阿德里亚斯扬尼斯·图姆巴斯 (Ioannis Toumbas) 的任务就是清理那片曾让他的船瘫痪的雷区，”他接着说道。“这是那次扫雷行动的图表，它最终帮助我找到了失踪的 阿德里亚斯“从他的语气来看，这一发现不仅是历史性的胜利，也是他个人的胜利。

“这样的图表不在互联网上——甚至关于它们的知识也不在网上——所以真正的研究人员仍然必须亲自动手，”他笑着总结道。

父女团队（Kostas Thoctarides）

第八艘潜艇：HMS 骑兵

“那你最近的发现是什么？你能告诉我更多关于 HMS 的信息吗？ 骑兵？” 我问。

“好吧，81 年后它终于被找到了——尽管这不是一件容易的事，而且经过了很多次尝试和无数个小时的细致研究。”

打开皇家海军士兵号指挥塔的舱口（Kostas Thoctarides）

这艘潜艇位于伊卡利亚岛和多努萨岛之间，深度 253 米。“它被分成三个不同的部分：船头、中段和船尾。沉船状况表明，它是因水雷爆炸而剧烈下沉的。”

扭曲的残骸（科斯塔斯·托克塔里德斯）

“水雷似乎是潜艇的祸害，”我评论道。

“是的，确实如此。它们几乎不可能被发现，尤其是从潜艇上。除非你钩住电缆或击中船体，否则你不会知道它们在那里——到那时，已经太迟了。它们夺走了许多人​​的生命。

“船上所有 64 名船员 骑兵 失去了生命，而发现工作的一个重要部分就是确保他们的安息之地不受干扰。寻找 骑兵 不仅解决了一个八十年之久的谜团，也庄严地提醒了人们那些勇敢的人们所做出的牺牲。”

反射的涟漪

思考下一艘要寻找的沉船（科斯塔斯·托克塔里德斯）

对于科斯塔斯来说，他的发现不仅仅是为了解决谜团，也是为了保存那些可能随着时间流逝而消失的故事。他的作品是历史与现在之间的桥梁，提醒我们与前人有着深厚的联系，以及通过探索和知识来纪念他们的遗产的重要性。

水肺潜水和遥控潜水使我们能够探索这些水下世界，使我们能够恢复和保护丰富的历史，否则这些历史将永远隐藏在我们心中。

Kostas Thoctarides 经营这些公司 ROV 服务 和 蓝色星球 位于雅典附近拉夫里奥 (Lavrio) 的潜水中心。

ROSS J ROBERTSON 是一名高级开放水域和氮氧混合气潜水员，也是一名作家和教育家，对爱琴海沉船和希腊二战历史有着浓厚的兴趣。他将这些元素融合在众多杂志和报纸文章中，同时也是该网站的管理员 www2stories.org 康斯坦丁诺斯·吉安娜科斯 (KONSTANTINOS GIANNAKOS) 博士是一名退役步兵少校，为 军事史 杂志（Govostis Publications）、网站 slpress.gr以及 ww2stories.org，主要关注二战期间的英希关系主题。

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