WAKATOBI 深受粉丝喜爱的 7 个理由

瓦卡托比度假村是世界上最著名的潜水和浮潜目的地之一。来自世界各地的客人都计划参观这个偏远的岛屿天堂，度假村工作人员已做好迎接客人到来的准备。

多年来，许多游客都称瓦卡托比为“梦想之地”，但究竟是什么让这个度假胜地成为众多潜水员的最爱呢？以下是部分原因。

偏远但方便

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瓦卡托比坐落在印度尼西亚东南苏拉威西岛偏远角落的一个小岛上。但与许多偏僻的目的地不同，前往度假村不需要乘坐水上飞机、岛间渡轮和出租车。相反，到达的客人会在巴厘岛机场受到礼宾人员的迎接，从那一刻起，他们就会照顾好一切，从搬运重物到协调接送和安排过夜停留。这样，客人就可以休息和恢复体力，然后登上上午直达瓦卡托比私人机场的包机。抵达后，您可以放松地享用午餐并计划下午的潜水，因为您的行李已经送到您的小屋或别墅，您的潜水装备已经转移到潜水中心并准备就绪。

海岸之巅

瓦卡托比的房屋礁 赢得了世界最佳岸潜地点之一的美誉。潜水员和浮潜者可以花上数天探索这个广阔而多样的地点，每次潜入都有新的发现。从海滩出发，广阔的草床和珊瑚头蕴藏着无数等待发现的小宝藏。距离海岸 80 米处，一个浅浅的珊瑚覆盖的架子过渡到一个陡峭的斜坡和墙壁，超出了潜水范围。度假村码头南北两侧的珊瑚礁墙覆盖着一层浓密的硬珊瑚和软珊瑚、海扇、海绵和海鞘，悬崖为当地的海龟、龙虾和其他甲壳类动物提供了休息场所，而许多种类的鱼群则在附近和向蓝色游去。

进入房礁很容易，潜水员和浮潜者可以从岸边游一小段距离，也可以从码头的楼梯走下来。码头的桩子吸引了成群的鱼，附近聚集着数十个海葵，其中有标志性的小丑鱼。此外，潜水员和浮潜者白天和晚上都可以进入该地点，瓦卡托比的“出租船”可以根据要求将客人运送到房礁更远的地方，这样他们就可以悠闲地回到码头。

水下动物园

巨星河豚（Arothron Stellatus）体长可达1m。瓦卡托比, 东南苏拉威西岛, 印度尼西亚

瓦卡托比度假村创建和支持的私人海洋保护区是地球上最原始、生物多样性最丰富的珊瑚礁的家园。度假村的潜水船访问了 40 多个地点，每个地点都有自己的壮丽景色，但有些地点尤其受到员工和潜水员的喜爱。其中包括 动物园。从度假村乘船很快即可到达这里，这里是印度尼西亚中部鱼类最丰富的地区之一。靠近海岸，沙底海湾内的斑礁为大量有趣的海洋生物提供了庇护所。悠闲地在珊瑚中观察，你会发现躄鱼、幽灵海龙和叶蝎子鱼就藏在显眼的地方。仔细观察可能会发现一些较小的猎物，例如毛茸茸的蹲龙虾，而对海底进行调查则会发现奇异的穴居动物，例如观星鱼和像外星人一样的螳螂虾。大群的鲵鲡、石斑鱼和梭子鱼在周围蜿蜒游动。动物园的蘑菇海葵是其同名蘑菇海龙的家园，蘑菇海龙是一种小白海龙，头部呈三角形，看起来像一条小型水下蟒蛇。动物园主要是硬珊瑚区，但一条小山脊从大约 20 米处的珊瑚礁延伸出来，上面有一些令人惊叹的大型玫瑰珊瑚、色彩缤纷的软珊瑚和一个陡峭的深水区。

动物园也是夜间潜水的热门地点。黄昏时分，各种色彩斑斓的鱼从鹿角珊瑚和碎石中浮出水面。在漆黑一片的掩护下，各种夜行动物，如猎食乌贼、色彩斑斓的扁虫和多种狮子鱼，包括神出鬼没的双斑狮子鱼，在珊瑚礁中游弋。短尾鱿鱼和章鱼在这里随处可见，潜水灯会照亮各种虾蟹的数千只发光的眼睛，它们几乎在每个裂缝和缝隙中游弋。

边缘之旅

一名潜水员在印度尼西亚瓦卡托比岛的 Blade 岛的山脊线形状珊瑚礁旁游泳。

被称为 Blade 的独特地点由一排薄而平行的海山组成，这些海山从较深的山脊上升到距离水面不到两米的地方。从侧面看，整个海山就像一把插在刀刃上的锯齿状巨刀，因此得名。单个尖峰很长，但很窄。靠近水面的潜水员实际上可以从上方同时看到海山的两侧。Blade 几乎是风景如画，充满了色彩缤纷的巨型海绵和海扇，有时它们可​​以长到 2-3 米宽。

红鞭珊瑚在每个尖峰的陡峭侧面生长茂密，提供了绝佳的拍照机会。经常可以看到色彩缤纷的海百合栖息在柳珊瑚的顶端，伸出触手捕捉路过的食物。温和的水流让潜水员可以从一个山峰漂流到另一个山峰，让人产生一种失重飞行的感觉。总而言之，Blade 是一种令人难忘的体验。

大众喜爱的综艺

瓦卡托比为所有人提供了乐趣。潜水员可以在浅礁上度过悠闲的时光，探索避风的海湾，或者潜入吸引大群鱼群的珊瑚覆盖的尖峰。珊瑚礁从非常接近水面的地方开始，一直延伸到 100 多米的深度，为长距离多层剖面创造了机会，并为远距离潜水员提供了新的机会。

蓝点黄貂鱼

狂热的潜水爱好者很高兴得知，瓦卡托比度假村适合不会潜水的伴侣和在家的孩子，因为度假村适合家庭，提供一系列水上、海滩和陆地活动。度假村可以安排简易别墅供家庭入住，还有一卧室和两卧室海滨别墅，提供更多空间。保姆计划让新父母解放了手，而泡泡制造者和青少年潜水计划让年轻人可以安全地体验水下世界。让潜水者惊叹的顶级珊瑚礁同样吸引着浮潜者，浮潜者受到与潜水者同等的尊重，并被欢迎登上前往许多浅水区的船只。这为不会潜水的家庭成员创造了加入乐趣的独特机会。

潜水创造改变

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在这个绿色环保的时代，瓦卡托比仍然是该地区环境保护的领军者。度假村屡获殊荣的珊瑚礁保护合作计划是同类计划中的首批之一，为可持续旅游业创造了新典范。度假村运营回收和废水减排站，赞助每周多达 100 名当地人参与的清洁活动，并与当地社区和政府就废物管理问题密切合作。度假村业主在为该地区带来清洁太阳能方面发挥了重要作用。

热情欢迎和美味小憩

瓦卡托比团队以提供独特的款待而自豪，将五星级的服务道德与家人朋友的温暖融为一体。笑容无处不在，没有任何要求是微不足道或被忽略的。瓦卡托比体验的一大亮点是用餐时间。精致的餐饮和偏远的地点并不总是相辅相成的，但瓦卡托比却提供了一个壮观而美味的例外。​​直飞包机将客人快速送达瓦卡托比，也为度假村厨房提供了来自巴厘岛和世界各地的最新鲜的食物和农产品的稳定供应。

度假村餐厅位于海滨黄金地段，环境轻松而优雅，为您带来顶级就餐体验。菜单包括各式各样的国际美食以及诱人的印尼美食，均由专业烹饪团队新鲜烹制。厨师很乐意应客人要求烹制美食，还可满足各种特殊饮食要求。

想要了解更多关于瓦卡托比度假村的信息，或者想自己安排一次游览他们的小天堂？访问 wakatobi.com 你可以在那里完成 快速行程查询 或向其团队发送电子邮件至 办公室@wakatobi.com.