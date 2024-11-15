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44% 的造礁珊瑚目前面临危险

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金贝湾的珊瑚海景（IUCN图片库/Pietro Formis）
金贝湾的珊瑚海景（IUCN图片库/Pietro Formis）

世界自然保护联盟在阿塞拜疆举行的第44届联合国气候大会上公布了《濒危物种红色名录》全球评估结果，指出全球不少于29％的造礁珊瑚物种面临灭绝的危险。

国际自然及自然资源保护联盟评估了 892 种暖水造礁珊瑚物种的保护状况， 红名单，目前正值成立 60 周年。上一次此类评估是在 16 年前进行的，当时约有 33% 的珊瑚被认为受到威胁。

世界自然保护联盟总干事格雷特尔·阿吉拉尔博士说：“在世界各国领导人齐聚巴库联合国气候大会之际，这份全球珊瑚评估生动地说明了迅速变化的气候对地球生物造成的严重影响，并强调了其后果的严重性。” 

“珊瑚礁等健康的生态系统对人类生计至关重要——提供食物、稳定海岸线和储存碳。保护生物多样性不仅对我们的福祉至关重要，而且对我们的生存也至关重要。 

“气候变化仍然是造礁珊瑚面临的最大威胁，并正在破坏我们赖以生存的自然系统。如果我们要确保人类可持续的未来，我们必须采取大胆、果断的行动减少温室气体排放。”

四王群岛的珊瑚礁（IUCN 图片库 / Jason Suwandy）
四王群岛的珊瑚礁（IUCN 图片库 / Jason Suwandy）

该结果基于全球珊瑚礁监测网络 (GCRM网络) 以及当前和未来的威胁，例如预计的变暖加剧和严重白化事件，并使用政府间气候变化专门委员会 (IPCC) 数据。

除了气候变化和相关的严重白化事件外，珊瑚健康面临的其他威胁还包括污染、农业径流、疾病和不可持续的捕捞。

鹿角和麋角

IUCN 以鹿角羚为例（鹿角珊瑚（Acropora cervicornis）) 和鹿角珊瑚 (掌叶芹)，加勒比海地区的极度濒危物种，由于气候变暖、水污染、飓风和珊瑚疾病的严重影响，其数量大幅下降。

鹿角珊瑚（MCS）
鹿角珊瑚 – 加勒比地区极度濒危物种（MSC）

拯救珊瑚免于灭绝的主要解决方案是减少温室气体排放和采取行动增强物种的恢复力。评估人员还建议对珊瑚是否以及如何适应变暖的水域进行更多研究，因为迄今为止适应的证据有限。

“几十年来我们都知道珊瑚礁处于全球气候和生物多样性危机的最前线，这一新结果再次证实了这一点，”IUCN SSC 珊瑚专家组联合主席大卫·奥布拉博士说。

“如果没有权力改变这一轨迹的人们做出相关决定，我们将看到珊瑚礁进一步消失，珊瑚物种在更大范围内逐渐消失。” 

冷水珊瑚

大多数珊瑚都分布在印度洋-太平洋地区，但全球造礁珊瑚评估还包括最近在一项 PLOS ONE 期刊文章指出，这些物种每年都面临严重的白化事件、污染和疾病的严重威胁。

YouTube视频

冷水珊瑚的红色名录评估正在进行中，目前仅对 22 多种冷水珊瑚中的 4,000 种进行了评估。这些物种面临的主要威胁包括底拖网捕捞、深海采矿、石油和天然气钻探以及深海电缆铺设，其中白珊瑚（百叶藻) 就是被评估为易危物种的一个例子。 

“最新的全球评估为珊瑚带来了令人不安的消息，目前有超过 340 个物种面临灭绝的危险，” MSC基金会 首席科学顾问戴维·史密斯教授。

“没有珊瑚礁的海洋将是一个黯淡的现实，这凸显了在解决当今珊瑚危机的同时，迫切需要找到解决气候危机的方案。”

也在 Divernet 上： 科学家发现隐藏在显眼位置的耐热珊瑚, 珊瑚礁崩溃：我们的珊瑚礁能够被拯救吗？, 珊瑚养殖户重塑未来, SECORE 超级珊瑚大幅提升耐热性

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