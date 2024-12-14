与世界上最伟大的自由潜水员共度 20 分钟

他长期享有这一地位，但直到现在，阿列克谢·莫尔查诺夫才通过新的 90 分钟纪录片接触到更广泛的全球观众 自由潜水者。他计划在 2023 年打破这项运动的全部五项深度记录，这为剧情提供了引人入胜的线索——但是，在肩负所有责任的情况下，他是否开始采取更安全的做法？他与史蒂夫·温曼讨论了这个问题——以及将世界纪录再增加 10 米深度的可能性

您喜欢观看《自由潜水员》吗？

“我非常喜欢这部电影。我认为它非常、非常好地展现了这种氛围，展示了这项运动的美丽，也展示了这项运动的一些危险，这样人们就可以了解，如果他们成为一名自由潜水员，他们可以做些什么——他们可以进行冒险，他们可以学习如何保持冷静和更好地放松，但它也表明了自由潜水存在一些危险，以及为什么这是一项团队运动——当你在水下时，总应该有人为你提供安全保障。

“我认为这是一部非常出色的电影——我很喜欢它。”

它是否准确地反映了你的生活？

“我会说是的，它准确地反映了我的生活。当然，这只是我生活的一部分，一部电影不足以反映我的整个生活，但比赛是我生活中很重要的一部分。它并没有深入探讨我的工作领域——我所做的一切都是为了发展自由潜水社区，这是我在运动之外所做的事情。

“这项运动是我生活中很重要的一部分，我经常去旅行和参加比赛，但同时，基于我妈妈 [Natalia Molchanova] 的传承、她的教育体系和教育方法，我非常注重自由潜水社区和这项运动的发展。

“这有点超出电影的范围，但这是我的重点，我的热情所在。我希望确保世界各地有越来越多的专业学校能够教人们安全地进行自由潜水。”

您和您的家人（妻子埃琳娜和儿子马克斯）一起看了这部电影吗？

“还没有。我是在洛杉矶看的，那是一个自由潜水团体——我们有 200 人来观看这部电影的闭门放映，只有来自美国各地的自由潜水员和朋友。有些人来自纽约，有些人来自迈阿密，还有我姐姐现在在伦敦。是的，这部电影在世界各地广为流传，我一直在旅行——我现在在迪拜，我们有一个当地的自由潜水员社区，他们看过这部电影。

“此外，由于该片目前在美国上映，其版权尚未在世界各地发行，因此很多社区成员仍在等待这部电影在欧洲或亚洲等地区上映。”

我想知道你儿子会怎么看待这件事？

莫尔恰诺夫和他的儿子马克斯（派拉蒙影业）

“我的儿子马克斯喜欢水，一个月后他就四岁了。我们一起游泳，一起潜水。有时他会看比赛录像，然后说：‘我要和爸爸一起潜水，我也有面罩’——他有面罩和脚蹼，我等着他长大一点，这样我们就可以一起潜得更远，我相信他会喜欢的。”

你希望他能拥有和你一样的职业生涯吗？

“不，我认为我不会强迫他和我从事同样的职业，一点也不会。我能做的就是向他展示这项运动，教他这项运动，让他掌握技能。这是我可以很好地分享的东西，确保他从中吸取教训，这可以成为他未来生活中任何其他领域的教训。

“我妈妈对我的态度是，她向我展示了很多我可以尝试的不同活动，并允许我选择我喜欢的活动。

“在我 11 或 12 岁的时候，我从三岁开始游泳，从四岁开始拉小提琴，而且我两项都做得很好。所以我妈妈说，看，你想继续什么？现在是时候选择是水上运动还是音乐了。

“然后我选择了水上运动，对吧，但我妈妈给我树立了榜样，她一直带我去上各种课程——还有象棋课、乒乓球课、网球课等等，还有一些武术课。所以你可以让你的孩子做所有这些事情，选择找到他们的激情所在。

“所以我对自由潜水产生了兴趣，但我不知道我的儿子会做什么。我只会向他展示很多东西，让他自己决定。”

这部电影是否让你以不同的方式看待自己？

“是的，我认为从侧面审视自己总是很有见地的。对我来说，挑战极限和冒险是很自然的，而当我努力打破更多世界纪录时，有时我会做得有点过头。

“能够从侧面看到这一点，并根据导演的观点聆听故事，以及他如何解释，我认为这总是很有见地的。就像我看到当它被戏剧性地组合在一起时的样子，这张照片和我昏昏欲睡时的镜头。作为比赛中的简单录音，它并不像至少在评论中那样戏剧化，这让它更具戏剧性。

“这让我再次思考，我还想继续努力吗？也许我会尝试更安全一点，不要因为这些失败的跳水动作而给我的朋友和家人带来压力！所以这让我开始思考这个问题，但我不知道这是否真的会改变我。为了打破世界纪录，我必须努力，我必须探索自己的极限，从中吸取教训，并通过找到这些缺点做出相应的调整。

“是的，这很有趣，我认为它让我思考这些事情。”

我确实从这部电影中得到了这样的信息：你开始考虑以家庭为重，采取更温和的方式，可能比过去更加注重安全。这样公平吗？

阿列克谢·莫尔恰诺夫身着独特的金色西装（派拉蒙影业）

“是的，这很公平。也因为我的儿子。以前潜水时，我并没有过多考虑安全问题。当然，我总是很小心，只有在有一支强大的支持团队（医务人员、安全潜水员等）的情况下，我才会冒险，但当你有了孩子，你就需要考虑更多：好吧，我是否要继续努力，或者我是否确定自己能活下来并安全返回？

“所以过去几年里，我开始以不同的方式思考跳水，这很难。我有一些朋友停止了比赛，他们无法接受这样的想法：当他们有了孩子，他们怎么能继续冒着生命危险呢？

“自由潜水时，如果你潜水时没有达到极限，那么它是安全的，在有合适的安全团队在场的情况下，它是一项安全的运动，但当你挑战世界纪录时，风险就会更大一些。所以总的来说，我会说是的，我现在更加小心了，但我不会说这让我害怕挑战世界纪录——我仍然有这种渴望。”

是否仍然是那个真正让人恼火的 CNF [恒重无鳍] 记录 - 你需要破解威廉·特鲁布里奇的 102 米记录？

“当然，CNF 纪录已经存在，自从我们完成纪录片以来，我一直在努力练习技术。我相信我能在未来六个月内完成这项纪录。我已经准备好了，明年新赛季一开始，也就是明年三月/四月，我就会开始挑战这项纪录。”

那么您仍然希望在某个时候能够同时保持所有五项深度记录吗？

“我认为这部电影的重点是一年内保持所有五项纪录，主要是因为我被禁止参加 2022 年的比赛（因为俄罗斯入侵乌克兰，作为俄罗斯国民），然后我在 2023 年重返比赛，目标是夺回我因不参赛而失去的世界纪录。这就是为什么有这个想法要同时获得所有纪录

“总的来说，我认为在接下来的几个赛季里，我对同时打破所有五项纪录并不那么感兴趣——如果能做到就好了，我会努力做到，但我认为即使只打破一项纪录，比如在一个赛季打破无鳍纪录，或者在另一个项目中打破另一项纪录——一个赛季打破一两项世界纪录就足够了。一年打破五项世界纪录，这太刺激了。

“这部纪录片让我四处奔波，参加了很多比赛。我觉得，为了平衡我在各项运动和社区成长方面的努力，我喜欢创造更少的世界纪录。这五项纪录需要付出很多努力，我想在下一季我会以更平衡的方式对待它，并尝试只创造少数几项。

但从电影的目的来看，这是一个非常好的角度。说到无法参加 2022 年的比赛，我想知道在 2023 年以中立身份参赛的感觉如何？这是否让你感到困扰？

“自由生活是一项非常个人化的运动，它更注重个人而非团队，因此感觉很好，因为我们都是以个人身份参加比赛，社区很棒，也很支持我们。这并不是一件很难或太消极的事情，所以我认为在社区的支持下一切都很好。”

对于观看自由潜水但可能不熟悉这项运动的人来说，即使你周围都是人，但生活仍然可能很孤独或与世隔绝。你认为这公平吗？

“我想说的是，当你追求这些记录时，这是一个很小的社区。自由潜水者群体庞大，他们把它当作一项运动，一种冒险的生活方式，享受水的乐趣，但尽管只有极少数人想要打破记录，但这仍然是一个非常友好的社区，我感受到了很多支持。

“我不会说我感到孤独或孤单——我想说，在与所有自由潜水同伴的比赛中，我感觉就像一家人一样。”

您和《自由潜水员》的导演迈克尔·约翰·沃伦相处得好吗？

“是的，我和他进行了非常愉快的交谈，我认为从一开始我们就合作得很好，我们可以公开讨论有关电影的任何事情。我可以贡献自己的想法，我认为这是一个非常愉快和合作的过程。所以我们在电影拍摄期间关系很好，现在电影拍完后我们仍然保持联系，所以是的！”

您个人最喜欢的自由潜水电影是什么？或者可能是这一部？

“到目前为止，主要的自由潜水电影仍然是 大蓝 由吕克·贝松执导，1988 年上映，但制作非常精良，画面优美，摄影技术令人惊叹。即使现在，如果你看这部电影，它也能让你对自由潜水有所了解。

自由潜水员（派拉蒙影业）

“我认为电影中最精彩的场景之一是男主角雅克·马约尔（让-马克·巴尔饰演）走着去潜水，镜头向后移动拍摄。你可以看到这位自由潜水员如何接近他将要潜水的平台，以及他如何已经进入冥想状态。所以这个镜头很独特，我认为没有人能够展示自由潜水员接近潜水时的内心状态。

“这真是一个惊人的镜头。几个月前我看过它—— 大蓝 绝对是其中之一，我认为现在是时候再拍一部电影了！”

你愿意参与其中吗？

“是的，我非常愿意参与下一部故事片的制作。”

除了比赛之外，作为一名教练，您如何看待自己的未来？

“现在我已经同时做几件事了。竞技自由潜水是我现在的重中之重，但在工作方面，我也专注于与公司一起发展社区 莫尔恰诺夫斯，基于我妈妈的方法和哲学以及训练自由潜水员的训练工具。我们培养专业人士，以便世界各地有更多的教练和学校。

“因此，对我来说，发展社区非常有意义，我想确保全世界有更多地方可以安全地学习自由潜水。这是我目前的重点。我相信我们会做很多年，在多个层面为这项运动做出贡献，也会组织活动，所以我认为内容制作、评论和在自由潜水领域做一些项目是我感兴趣的事情。

“未来的纪录片可能会涉及竞技体育，但也可以涵盖这项运动的环境方面——自由潜水员如何为解决环境问题做出贡献，帮助清理、观察动物等。自由潜水有很多事情要做，我认为未来担任制片人的角色是我感兴趣的事情。

最后，您是否认为未来有可能实现生理上的突破，让自由潜水员能够潜得更深？

“我知道我可以进行更深的潜水——比如说，我可以了解如何进行 10 米深的潜水。我需要做好准备，甚至需要多花几个月的时间来准备记录，也许只是待在更容易到达深度的地方。这并不容易，我需要几年时间，也许几年，也许五年，但我能看到 10 米深。

“然后每次我们突破极限时，我都会有这种感觉：我还能再突破一点吗？这个无鳍纪录已经存在了七八年，但一直没有改善，所以这表明，好吧，没有鳍真的很难——我们可能可以提高 2 米、3 米，但 10 米听起来很疯狂。

“但是有了单蹼和双蹼，我可以看到这一点——而且我知道我们可以潜得更深。”

Alexey Molchanov 目前的 AIDA 世界深度记录： 可变重量 (VWT) 156 米 (28 年 2024 月 XNUMX 日) 恒重 (CWT) 136 米 (29 年 2023 月 XNUMX 日) 恒重双鳍 (CWTB) 125 米 (10 年 2024 月 XNUMX 日) 已故的娜塔莉亚·莫尔查诺娃 (Natalia Molchanova) 在过去 9 年中一直保持着 2 分 11 秒的静态闭气世界纪录。 阿列克谢·莫尔恰诺夫创造了 33 项 AIDA 和 CMAS 纪录以及 1 项吉尼斯世界纪录，并在世界锦标赛上赢得了 34 枚个人和团体金牌、银牌和铜牌。

也在 Divernet 上： 自由潜水员：深入了解莫尔查诺夫的世界 （影评）。 自由潜水者 现已在 Prime Video 上提供，或以数字形式购买或租借。