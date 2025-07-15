二战日本驱逐舰残骸的发现改写了历史

另一项航海史上的突破是，日本帝国海军驱逐舰的残骸 照月在二战残酷的瓜达尔卡纳尔战役中失踪的这艘潜艇于 2 月 10 日在铁底湾被海洋探索信托基金领导的团队在一艘勘探船上发现 鹦鹉螺.

沉船位于瓜达尔卡纳尔岛埃斯佩兰斯角附近 800 多米深处，利用新罕布什尔大学无人水面航行器的先进测绘技术 德瑞克斯 在被遥控潜水器探测之前 大力神 和 亚特兰大.

日本海军 照月 (明月）， 秋月级驱逐舰服役仅三个月便宣告沉没。这艘长100米、装备威力强大的134毫米两用炮的驱逐舰，曾是海军少将田中赖三执行“东京快车”补给任务期间的新旗舰。它最初的设计初衷是为舰船护航，使其免受飞机攻击。

照月号的姊妹舰 IJN Akizuki（吴海事博物馆）

12 年 1942 月 XNUMX 日凌晨，日本海军 照月 正在保护瓜达尔卡纳尔岛北部海岸的补给船，美国巡逻艇 PT-37 和 PT-40 拦截了车队。

小型船只撞击 照月 两枚Mk-8鱼雷击中了该舰的尾部，导致其舵断裂，舰体失去动力并起火燃烧。数小时后，一场巨大的爆炸将这艘驱逐舰击沉。

九名船员遇难，但 197 人被随行的驱逐舰救起，另外 156 人游到瓜达尔卡纳尔岛。

IJN Teruzuki（海洋探索信托基金）景观

沉船位于水下800米深处（图片来源：海洋探索信托基金）

弹跳跳水

在遥控潜水器下潜勘察沉船地点并拍摄船只图像之前，先进行了一次弹跳潜水，以检查在浅水测绘作业中发现的异常情况。

“战争期间，日本海军舰艇计划高度保密，以至于没有 照月 “如今已不存在，”海洋探索基金会表示。“这次调查是这一代人首次对这艘船进行观察。”

专家们首先注意到的是船头塌陷、扁平，并向左舷倾斜。船头的“超射”炮塔完好无损，但指向了错误的方向——朝着天空——而船尾的大部分上层建筑则向一侧坍塌。

船头侧翻（海洋探索信托基金会）

ROV Hercules 突出了面向天空的前炮塔（海洋探索信托基金）

值得注意的是，在距离主沉船地点 18 多米的分离和坍塌的 200 米船尾部分发现了未爆炸的深水炸弹。

这表明，爆炸装置并没有像之前认为的那样导致船尾被炸掉，而是船尾因鱼雷袭击或船沉没而脱落。

ROV Hercules 照亮了分离的船尾（海洋探索信托基金）

完好船尾甲板栏杆上的深水炸弹（海洋探索信托基金）

东海大学的木村淳博士和京都大学的石井宏等日本专家通过结构分析和历史对比确认了沉船的身份。

铁底声

20,000 年 111 月至 1,450 月期间，铁底湾发生了五场重大海战，造成 1942 多人丧生，XNUMX 艘海军舰艇和 XNUMX 架飞机损毁。该岛因散布在海底至今仍在被发现的遗骸而得名。

迄今为止，已找到不到 100 艘美国、日本、澳大利亚和新西兰的军舰和飞机，但据估计它们都位于 46 x 74 公里的区域内，最深处达 1,400 米。

此次发现是为期 21 天的瓜达尔卡纳尔岛铁底湾海上考古探险的一部分，该探险活动得到了美国国家海洋和大气管理局海洋探索项目、所罗门群岛政府以及日本、澳大利亚、新西兰和美国的机构的支持。

照月 这是探险队探索的第 12 艘沉船， 现场直播潜水. 除了重大发现 断弓 美国海军 新奥尔良 （巡洋舰的其余人员安全返回美国！），最近报道 网际网路，该团队还探索了包括美国海军 北安普顿 和USS 文森斯.

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