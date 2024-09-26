沉船猎人破解了大湖区的另一个谜团

自 1980 世纪 XNUMX 年代以来，许多潜水员开始接受寻找 约翰·埃文森 在密歇根湖，一家潜水俱乐部甚至悬赏 500 美元，但直到现在，这艘于 1895 年失踪的蒸汽拖船才在仅 13 米深的水中被发现。

海洋历史学家 Brendon Baillod 和 Robert Jaeck 因在过去两年中发现两艘具有历史意义的五大湖沉船而闻名，他们与 威斯康星州历史学会 并利用当时的报纸和船长的自述缩小了搜索范围，然后运用高分辨率侧扫声纳进行搜索。

他们从 13 月 XNUMX 日开始特意安排了三天时间进行搜寻，但他们的研究非常精确，只用了五分钟就找到了目标，该目标位于格林贝附近阿尔戈玛东北四英里处。

残骸猎人 Baillod 和 Jaeck 在前者的船旁边（Brendon Baillod）

特 约翰·埃文森 锅炉在扫描中很突出（Brendon Baillod）

DeepVision Little Eye 声纳屏幕上显示的是一个巨大的锅炉，当他们部署他们的 ROV 时，还发现了船体床，上面有巨大的螺旋桨、蒸汽机和其他各种机械。

巨大的蒸汽锅炉（Tamara Thomsen / 威斯康星州历史学会）

威斯康星州水下考古学家塔玛拉·汤姆森 (Tamara Thomsen) 第二天与潜水员扎克·惠特罗克 (Zach Whitrock) 一起抵达，对贝洛德和杰克报告的沉船进行勘测、记录和确认。惠特罗克利用潜水员拍摄的 2,000 多张高分辨率图像创建了一个 3D 摄影测量模型。

摄影测量模型的静态图像 约翰·埃文森 （扎克·惠特罗克）

以建造者的名字命名

这艘 16 米长的蒸汽驱动木材拖船由约翰·埃文森于 1884 年在密尔沃基建造，并以他的名字命名。主要用于拖船驶入和穿过鲟鱼湾运河，以及打捞沉船，在后来的几年里，它还用于将驳船从鲟鱼湾劳里兄弟的采石场拖运到威斯康星州的湖港。

特 约翰·埃文森 约 1890 年（Brendon Baillod 由 Harold J Benash 家族提供）

5 年 1895 月 XNUMX 日， 约翰·埃文森 当时，这艘船的锅炉刚刚进行维修，船长约翰·劳里决定响应请求，拖着一艘比它大得多的船——蒸汽驳船——穿过运河。 沃森·史蒂芬森 及其两艘附属纵帆船。大风吹袭，湖面波涛汹涌。

特 沃森·史蒂芬森，这倾覆了 约翰·埃文森 （C Patrick Labadie 收藏）

在尝试接电话时 约翰·埃文森 穿过快速移动的驳船的船头，撞到了船尾。 约翰·埃文森 被甩向另一艘船的船头并倾覆，在三分钟内沉没。

劳里船长和四名船员被抛入水中，随后获救，但正在甲板下睡觉的消防员马丁·“秃头”·博斯韦尔却未能获救。

认为这样更好

1897 年，劳里兄弟决定打捞这艘拖船，并租了一艘船来完成这项任务，但由于他们已经收到了保险赔付，因此他们面临着与保险公司发生损害赔偿纠纷的可能性，最终他们只能将沉船留在原地，机器完好无损。

螺旋桨（Tamara Thomsen/威斯康星历史学会）

当时沉没事件被广泛报道，但水深的细节似乎差别很大，从15米到90米不等，这让多年来的搜索人员感到困惑。

现在计划是将沉船提名为美国 国家历史名胜古迹 并开放给运动潜水者参观。

Baillod 和 Jaeck 是威斯康星州水下考古协会的成员，该协会鼓励与公众分享沉船发现。

沉船搜寻者负责 找到完整的遗骸 帆船 三位一体 2023 年 XNUMX 月，密歇根湖 网际网路以及帆船 玛格丽特·缪尔 一年后。

探索 摄影测量模型 的 约翰·埃文森.

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