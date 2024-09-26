水肺潜水员最大的在线资源
水肺潜水员最大的在线资源
搜索
关闭此搜索框。

沉船猎人破解了大湖区的另一个谜团

在 Google 新闻上关注 Divernet
订阅我们的每周通讯
威斯康星州历史学会的潜水员正在检查约翰·埃文森的蒸汽机（Brendon Baillod）
威斯康星州历史学会的潜水员正在检查约翰·埃文森的蒸汽机（Brendon Baillod）

自 1980 世纪 XNUMX 年代以来，许多潜水员开始接受寻找 约翰·埃文森 在密歇根湖，一家潜水俱乐部甚至悬赏 500 美元，但直到现在，这艘于 1895 年失踪的蒸汽拖船才在仅 13 米深的水中被发现。

海洋历史学家 Brendon Baillod 和 Robert Jaeck 因在过去两年中发现两艘具有历史意义的五大湖沉船而闻名，他们与 威斯康星州历史学会 并利用当时的报纸和船长的自述缩小了搜索范围，然后运用高分辨率侧扫声纳进行搜索。 

他们从 13 月 XNUMX 日开始特意安排了三天时间进行搜寻，但他们的研究非常精确，只用了五分钟就找到了目标，该目标位于格林贝附近阿尔戈玛东北四英里处。

沉船猎人 Baillod、Jaeck 及其船（Brendon Baillod）
残骸猎人 Baillod 和 Jaeck 在前者的船旁边（Brendon Baillod）
John Evenson 锅炉首次出现在 DeepVision Little Eye 侧扫声纳上（Brendon Baillod）
约翰·埃文森 锅炉在扫描中很突出（Brendon Baillod）

DeepVision Little Eye 声纳屏幕上显示的是一个巨大的锅炉，当他们部署他们的 ROV 时，还发现了船体床，上面有巨大的螺旋桨、蒸汽机和其他各种机械。

巨大的蒸汽锅炉（Tamara Thomsen，威斯康星州历史学会）
巨大的蒸汽锅炉（Tamara Thomsen / 威斯康星州历史学会）

威斯康星州水下考古学家塔玛拉·汤姆森 (Tamara Thomsen) 第二天与潜水员扎克·惠特罗克 (Zach Whitrock) 一起抵达，对贝洛德和杰克报告的沉船进行勘测、记录和确认。惠特罗克利用潜水员拍摄的 2,000 多张高分辨率图像创建了一个 3D 摄影测量模型。 

John Evenson 的摄影测量模型 John Evenson 的摄影测量模型静态图像。可在此处查看模型 https skfb.ly pqXAC 照片由 Zach Whitrock 拍摄
摄影测量模型的静态图像 约翰·埃文森 （扎克·惠特罗克）

以建造者的名字命名

这艘 16 米长的蒸汽驱动木材拖船由约翰·埃文森于 1884 年在密尔沃基建造，并以他的名字命名。主要用于拖船驶入和穿过鲟鱼湾运河，以及打捞沉船，在后来的几年里，它还用于将驳船从鲟鱼湾劳里兄弟的采石场拖运到威斯康星州的湖港。

1890 年左右的约翰·埃文森 (Brendon Baillod 由 Harold J Benash 家族提供)
约翰·埃文森 约 1890 年（Brendon Baillod 由 Harold J Benash 家族提供）

5 年 1895 月 XNUMX 日， 约翰·埃文森 当时，这艘船的锅炉刚刚进行维修，船长约翰·劳里决定响应请求，拖着一艘比它大得多的船——蒸汽驳船——穿过运河。 沃森·史蒂芬森 及其两艘附属纵帆船。大风吹袭，湖面波涛汹涌。 

击沉拖船 John Evenson 的 I Watson Stephenson 号（C Patrick Labadie 收藏）
沃森·史蒂芬森，这倾覆了 约翰·埃文森 （C Patrick Labadie 收藏）

在尝试接电话时 约翰·埃文森 穿过快速移动的驳船的船头，撞到了船尾。 约翰·埃文森 被甩向另一艘船的船头并倾覆，在三分钟内沉没。

劳里船长和四名船员被抛入水中，随后获救，但正在甲板下睡觉的消防员马丁·“秃头”·博斯韦尔却未能获救。

认为这样更好

1897 年，劳里兄弟决定打捞这艘拖船，并租了一艘船来完成这项任务，但由于他们已经收到了保险赔付，因此他们面临着与保险公司发生损害赔偿纠纷的可能性，最终他们只能将沉船留在原地，机器完好无损。

螺旋桨（Tamara Thomsen/威斯康星历史学会）
螺旋桨（Tamara Thomsen/威斯康星历史学会）

当时沉没事件被广泛报道，但水深的细节似乎差别很大，从15米到90米不等，这让多年来的搜索人员感到困惑。

现在计划是将沉船提名为美国 国家历史名胜古迹 并开放给运动潜水者参观。

Baillod 和 Jaeck 是威斯康星州水下考古协会的成员，该协会鼓励与公众分享沉船发现。

沉船搜寻者负责 找到完整的遗骸 帆船 三位一体 2023 年 XNUMX 月，密歇根湖 网际网路以及帆船 玛格丽特·缪尔 一年后。

探索 摄影测量模型约翰·埃文森.

也在 Divernet 上： 特立尼达在五大湖沉船中熠熠生辉, 108 米深的蒸汽船沉船“焕然一新”, 密歇根湖发现早期纵帆船, 湖中沉船的发现无法解释船长的奇怪行为

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@adefrutos63 #askmark 当你上一次潜水由于空气短缺而压力很大时，你如何处理后续潜水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

@adefrutos63
#askmark 当你上一次潜水因空气短缺而压力很大时，如何处理后续潜水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

Scuba.com 网站链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。 本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 00:00 介绍 01:19 Scuba.com 02:13 开箱 03:51 规格 09:40 评论

Scuba.com 网站链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:19 潜水网
02:13 拆箱
03:51 规格
09:40 回顾

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 脐带火炬评测#开箱#评测

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

导游为涂鸦珊瑚付钱#scuba #news #podcast

更多... 订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
约翰: 4名潜水员被吸入管道后死亡
莱斯·琼斯: 美国号邮轮将成为世界最大人工鱼礁
杰弗里布莱恩: 美国号邮轮将成为世界最大人工鱼礁
lesleybrooke2005@yahoo.co.uk: 肯特河雕塑——格林纳达潜水员绘画即将完成
佩里·帕帕科斯塔斯: 美国号邮轮将成为世界最大人工鱼礁
最新资讯
康沃尔郡潜水员搜寻行动停止 康沃尔郡潜水员搜寻行动停止
潜水员在黑海要塞港口发现 潜水员在黑海要塞港口发现
女性闯入新西兰和韩国海军潜水队 女性闯入新西兰和韩国海军潜水队
Secore 超级珊瑚大幅提升耐热性 Secore 超级珊瑚大幅提升耐热性
PADI 的推荐活动以家人和朋友为目标 PADI 的推荐活动以家人和朋友为目标
爱尔兰迎来第一座人工鱼礁 爱尔兰迎来第一座人工鱼礁

联系方式

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。

版权所有2024年 洛克传媒有限公司 版权所有。

0
希望您的想法，请发表评论。x