加拿大的两架二战轰炸机残骸已被潜水队纪念。这两架飞机均于 1943 年坠毁沉没，于 2022 年被重新发现——而且在每起事件中，只有四名机组人员中的一具尸体被找到。

在加拿大西海岸，来自 不列颠哥伦比亚水下考古学会 90 月 9 日，UASBC 放置了一块重达 26 公斤的混凝土牌匾，标记了在温哥华岛附近太平洋坠毁的皇家空军训练机在 XNUMX 米深的海底的位置。他们还打捞出了一直躺在海底的导航员罗盘，以便进行保护。

航海指南针 (UASBC)

5433 年 32 月 14 日下午晚些时候，英国皇家空军第 1943 作战训练队的汉德利佩季汉普登 PXNUMX 中型轰炸机从帕特里夏湾的加拿大皇家空军机场（现为维多利亚国际机场）起飞。

机组人员包括两名澳大利亚人，飞行员 P/O Allan Hunt 和领航员 P/O Reginald Manttan，以及加拿大无线电操作员/炮手 P/O Grant Hall 和中士 Howard Piercy。

汉德利佩季汉普登轰炸机（英国皇家空军）

他们的例行训练飞行旨在练习低空飞越太平洋，随后进行夜间飞行，但在下午 5.30:450 左右，有人看到飞机在 XNUMX 米高空盘旋并垂直俯冲至萨尼奇湾。四名飞行员全部遇难，但只有 P/O Hunt 的尸体被找到。

2022 年，潜水员 Lyle Berzins 在拍摄章鱼时发现了这些散落在各处的残骸。当 UASBC 潜水员进一步调查时，他们发现了螺旋桨、发动机、起落架、指南针和靴底。

着陆轮（UASBC）

螺旋桨 (UASBC)

研究小组经过大量研究，最终从二战期间驻扎在帕特里夏湾的 104 架飞机中确定了汉德利佩奇汉普登号飞机，因为其中坠毁的飞机多达 2 架。

UASBC 潜水队 (UASBC)

据说，汉普登双引擎中型轰炸机因发动机故障而声名狼藉。它曾在欧洲战争初期服役，主要在夜间行动，但 1942 年底被英国皇家空军轰炸机司令部退役，因为四引擎重型轰炸机成为袭击的首选。参见 3D模型 沉船现场的一部分。

庞巴迪的盒子

加拿大东部的飞机残骸是一架加拿大皇家空军 B-24 解放者，沉没在纽芬兰岛中心 40 公里长的甘德湖 56 米深处。最近，一个“投弹手的盒子”被打捞出来，陈列在甘德镇的一家航空博物馆。

一架带有相同标记的 B-24 轰炸机（加拿大图书馆和档案馆）

这架编号为 589 D 的轰炸机于 4 年 1943 月 XNUMX 日起飞后不久坠毁，同样是由于发动机故障，机上四名机组人员全部遇难：飞行员中校 JM Young、中队长 John Grant MacKenzie、飞行军官 Victor Bill 和领航员 Gordon Ward。坠机时，戴着安全帽的潜水员从倒置的残骸中找到了 MacKenzie 的尸体。

该飞机于 2022 年通过声纳扫描和 ROV 定位，随后由 纽芬兰及拉布拉多沉船保护协会 （SPSNL）潜水员在纪录片摄制组陪同下进行了一次飞行测试。仅找到了机翼、前机身和起落架，后来又找到了一个螺旋桨。

该协会主席尼尔·伯吉斯 (Neil Burgess) 参加了初次和最近的几次潜水，他向加拿大广播公司 (CBC) 描述说，由于飞机的规模和极低的能见度，这是“我经历过的最恐怖的潜水”。

炸弹投放间隔控制箱，位于敞开的机头内（Maxwel Hohn / SPSNL）

投弹箱，又称炸弹释放间隔控制箱，仅通过电线连接到飞机机头。当伯吉斯将其剪断时，它脱落了，这进一步降低了能见度，他不得不在淤泥中摸索着找到它——最终他找到了它。

但他强调，沉船受到了“最大程度的尊重”，没有受到任何其他干扰的企图。

纽芬兰纪念大学考古系正在清理和保存这个盒子，以便在甘德的 北大西洋航空博物馆.

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