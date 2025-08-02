沉船潜水员马兹拉尼在大西洋探险中丧生

美国著名技术潜水员乔·马兹拉尼在美国东北海岸 300 多公里外的大西洋沉船潜水后死亡。

48 岁的马兹拉尼住在新泽西州，他和一群人从他的船上潜水 顽强 据报道，29月XNUMX日，他出现了医疗紧急情况。其他潜水员协助他回到船上，并尝试采取救生措施，但未能使他苏醒过来。

该船于第二天清晨抵达马萨诸塞州新贝德福德，州和当地警方以及美国海岸警卫队正在对此进行调查。

“虽然我们选择保密细节，但目前我们没有理由怀疑是潜水员失误或设备故障，”Mazraani 的合伙人 Jennifer Sellitti 代表其位于新泽西的 Atlantic Wreck Salvage 公司表示。 顽强“所有迹象都表明这是一起医疗紧急情况。”

该小组一直在美国技术潜水员所熟知的乔治浅滩东缘潜水，探索一艘被他们称为“大型引擎蒸汽机”的身份不明的沉船。

沉船探险

马兹拉尼是一位著名的航海历史学家，同时也是一位技术潜水探险家。他出生于黎巴嫩，15岁时移民美国，后来成为一名刑事辩护律师。自1990世纪XNUMX年代中期以来，他还一直是一名水肺潜水员，一有机会就去纽约、新泽西和马萨诸塞州附近进行沉船潜水。

他是一名开放式三混气和循环呼吸器潜水员，也是一名持有执照的船长，并装备了 14 米 顽强 用于深海沉船探索。

他曾带领探险队潜入 U-550北大西洋最后一艘可潜水的德国U型潜艇残骸，以及 安德烈多丽亚 以及参加其他标志性深海沉船之旅，例如 路西塔尼亚 和 大不列颠，并于 2019 年因找到钟而受到赞誉。

就在 Mazraani 去世前几周， 顽强 团队在 70 米深的海底发现了重大 安德烈多丽亚，这艘意大利客轮于 1956 年沉没，后来从舰桥区域找到了一个 1.5 米高的陀螺罗盘转发器。

马兹拉尼在 11 月 14 日至 XNUMX 日探险的第一次潜水中找到了卡在里面的物品，他和同伴潜水员克里斯奥格登在封闭的空间里潜水四次才将其解救并打捞上来。

“如果没有 Maz 和 Chris 的团队合作和坚持不懈的努力，将这件文物带到地面是不可能的。” 大西洋沉船打捞潜水员们在此次航行中还发现了一个舷窗、一盏灯和一些保存完好的陶瓷。

“比生命更伟大”

顽强 沉船探险活动已被记录在书中 潜水员的冒险：追捕最后一艘U型潜艇 作者：Randall Peffer 和 危险浅滩，寻找科德角的幽灵船 作者：Peffer 和 Eric Takakjian。

Joe Mazraani 与 Jennifer Sellitti（新泽西州公共辩护人办公室）

“乔·马兹拉尼真是个不平凡的人，”塞利蒂说道。“他善良、富有同情心、慷慨大方。他是我们的良师益友，也是我们的学生；他是我们的朋友、兄弟、儿子，更是我们的伙伴。”

“无论是驾驶 D/V 顽强无论是潜入深海险境，还是在法庭上为客户辩护，乔都要求身边的每个人都做到最好。有时，他的要求很暴躁，但他总是以身作则。

他活得充实，毫不妥协。他不想在做自己热爱的事情时死去——我们谁也不想。他想活下去，活到老。但当你生活在边缘时，有时边缘会向后推。