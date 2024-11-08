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沉船侦探发现一艘被鱼雷击中的第一次世界大战武装轮船

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通过多波束声纳扫描得到的斯蒂芬·弗内斯号模型（班戈大学）
通过多波束声纳扫描得到的斯蒂芬·弗内斯号模型（班戈大学）

研究人员已经找到了他们认为是 HMS 残骸的物体 史蒂芬·弗内斯，一艘第一次世界大战武装登船轮船，于 1 年在爱尔兰海沉没。

此次发现是英国研究与创新署艺术与人文研究委员会 (AHRC) 发起的“走向国家收藏”项目的一部分，该项目旨在将英国博物馆、美术馆、图书馆和档案馆的独立藏品连接成一个永久网络。 

追踪 史蒂芬·弗内斯 五个子项目之一：为期三年、耗资 2.9 万英镑 未通之水 由英国历史遗产委员会 (HE) 牵头的 25 个英国组织合作开展。 

吉布森拍摄的照片明信片，以蒸汽船斯蒂芬·弗内斯 (1910-1917) 为主题，编号为 669301，可在 www.Shipping-Postcards.com 上找到
照片明信片 吉布森展示斯蒂芬·弗内斯

这艘 88 米长的轮船在西哈特尔普尔建造，作为泰恩蒂斯轮船公司的一艘客船，以其董事长的名字命名，于 1910 年下水，可搭载 370 名乘客往返于纽卡斯尔和伦敦之间。

这款 史蒂芬·弗内斯 第一次世界大战爆发后，该船成为英国皇家海军武装登船轮船，在前往俄罗斯摩尔曼斯克的航线上服役。该船的任务是通过拦截和登船外国船只来执行封锁。

13 年 1917 月 XNUMX 日，她正从勒威克前往利物浦进行维修，这时她被一艘德国潜艇发现 UB-64 位于北海峡，斯特兰福德湖入口以东 16 公里，马恩岛以西。 

一枚鱼雷击中了舰桥和烟囱之间，导致锅炉爆炸。该船在救生艇下水前仅三分钟就沉没，造成 95 名船员和 XNUMX 名军官死亡。 仅12人幸存。

目录

90m深

班戈大学研究船收集的多波束声纳扫描数据 马多格王子 用于分析该地区多个沉船地点的尺寸，并将这些信息与德国U型潜艇的战争日志等档案资源相结合。

班戈大学的研究船“Prince Madog”是一艘 35 米长的专用勘测船，配备有集成多波束系统，用于从沉船地点收集声纳数据。
35 米研究船 Prince Madog（班戈大学）

研究小组还根据在北威尔士海岸遥远的地方发现的四具尸体的分布情况，研究了沉没时的风和潮汐条件的模拟，以追踪船只的最后时刻。

结果表明，当其他位置信息有限时，可以更频繁地使用气象记录和后报模型来帮助精确定位失踪船只。

沉船位于水下 90 米深处，之前被认为是瑞典货船 玛雅战争结束前一个月，一艘潜艇被鱼雷击中，造成 9 人死亡。研究人员现在认为他们已经找到了 玛雅的遗迹位于南边几英里处。

“可能的身份 史蒂芬·弗内斯 是英国海洋遗产数据潜力的一个辉煌而动人的例子，也是对 Unpath'd Waters 团队合作和出色侦探工作的证明，”HE 的 Barney Sloane（Unpath'd Waters 的首席研究员）评论道。 

“英国的海洋遗产极其丰富，我们的项目旨在探索如何以新的方式获取、链接和搜索这些遗产，以创造新的知识和故事。这一结果是一个非凡的例子，证明了这种努力的重要性。”

爱尔兰海地图标明了沉船位置、袭击时记录的 U 型潜艇位置以及救起幸存水手的地点。灯塔位置在 U 型潜艇战争日记中有所提及。
地图显示了沉船的位置、袭击时记录的 U 型潜艇位置以及幸存水兵的救援地点（班戈大学）

消除障碍

“这一惊人发现表明，当文化遗产组织齐心协力推动建立一个包容、统一、可访问、可互操作和可持续的英国数字收藏时，可以取得怎样的成就，”他说。 走向国家收藏的节目总监丽贝卡·贝利（Rebecca Bailey）。

“迈向国家收藏是为了连接和开放英国遗产的获取渠道——面向所有人，而不仅仅是学术研究人员。我们希望消除人与收藏和研究之间的障碍——无论大小、科学与文化、国家与地区。

“在北威尔士海岸被冲上岸的四名水手为我们提供了一个机会，让我们能够利用创新的科学分析来证明我们关于沉船的理论。然而，重要的是要着眼于更大的图景；无论 HMS 的残骸在哪里 史蒂芬·弗内斯 最终，这四人是该船沉没时丧生的一百多人中的一名。

“人们很容易沉浸在寻找沉船的兴奋之中，但同时也要记住与之密不可分的人间悲剧。”

多波束声纳数据显示沉船地点
沉船的另一幅模型图（班戈大学）

与 PADI 一起度过纪念周末

本周末，培训机构 PADI 邀请潜水员与英国各地的合作潜水中心一起在导游的带领下探索第一次世界大战和第二次世界大战的沉船残骸，1 月 2 日是阵亡将士纪念日，星期一是阵亡将士纪念日。

PADI 表示，参与的中心包括 Aquanaut Scuba & Snorkelling Centre、Dive Rutland、DiveUK、DV Diving、Gatwick Scuba、Indigo Elite Divers、Ocean Turtle Diving、Old Harbour Dive Centre、ORCA Scuba Diving Academy、Oyster Diving 和 Teign Diving Centre，他们致力于支持创造“让潜水员了解过去和海洋的未来”的体验。

潜水活动旨在“将尊重的纪念与从新的角度了解这些历史遗迹的机会结合起来”。请联系您最近的 PADI 潜水中心 获取更多信息。

也在 Divernet 上： 我们如何发现一艘被鱼雷击中的一战英国船只的残骸, 这不是潜艇：水星号沉船被确认, 二战 LCT 326 号考古发现改变了英国海军历史

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