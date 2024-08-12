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联合国支持马耳他的 WreckLife 项目 

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WreckLife 计划已获得联合国 (马耳他遗产) 的认可
WreckLife 计划已获得联合国 (马耳他遗产) 的认可

WreckLife 项目旨在保护马耳他群岛周围的沉船，并利用技术让更多公众了解这些沉船，而不仅仅是潜水员，该项目已得到联合国的支持 海洋十年，面向2030年的海洋保护倡议。

WreckLife 由马耳他遗产水下文化遗产部门运营（联合青年会议)，其目标是深化“马耳他沿海水域历史沉船与周围海洋环境之间的复杂关系”。

马里兰州爆炸案凶手（约翰·伍德/马耳他遗产）
马耳他海域发生马里兰州轰炸事件（约翰·伍德/马耳他遗产）

UCHU 表示，WreckLife 旨在应对沉船退化及其对海洋生物和生态系统的影响。该计划由一支跨学科专家团队组成，其中许多人来自 马耳他大学，开发新的沉船研究方法并发表有关其研究结果的开放获取文章。

通过“探索、记录和分享”的方法，研究气候变化的影响，以便预测和预防或规避未来水下文化遗产的退化。

马耳他遗产局表示，已制定了一系列举措，与公众分享其水下发现。其 虚拟博物馆 邀请人们探索马耳他沿海水域的历史遗迹，并 在线而《深入历史 360》计划则利用高分辨率虚拟现实体验来吸引学校和其他教育中心、会议以及通过本地和国际活动的观众。 

绍斯沃尔德号驱逐舰上的海绵生长情况（马耳他遗产）
驱逐舰 HMS 上的海绵生长 索思沃尔德 （马耳他遗产）

马耳他遗产局表示：“联合国对该项目的支持凸显了保护全球水下文化遗产的重要性。我们海洋中的沉船被视为生态岛，将考古学方法与生物学研究相结合，包括沉积物采样、温度测绘和光测量。 

“科学潜水作业以及其他海底技术用于监测和数据收集，提供高分辨率数据，从而前所未有地深入了解这些水下考古遗址周围的生态动态。”

容克斯 Ju88（约翰·伍德/马耳他遗产）
容克斯 Ju88 飞机残骸（约翰·伍德/马耳他遗产）

5 座人工鱼礁

与此同时，如果你认为与地中海大部分地区相比，马耳他似乎已经拥有大量适合潜水员沉船的沉船地点，那么似乎仍然需要更多的人工鱼礁。

据悉，专家们一直在研究哪五个地点最适合放置这类鱼类和潜水员景点 马耳他今天.

马耳他环境马耳他负责保护和改善水上和水下自然资源的政府机构，正在制定一项五年行动计划，在海洋保护区的五个地点引入珊瑚礁，以及一项十年计划来扩大部署。

其目的是为了增强马耳他的海洋生物多样性，并将潜水员和浮潜者转移到新的区域，以减轻现有地点的压力。

尽管多年来曾多次故意沉没船只以形成人工鱼礁，但据说迄今为止在马耳他群岛只建造过一座专门建造的鱼礁——20 年前在首都瓦莱塔北部的圣朱利安斯。

据称四年内，该遗址及其周围的物种多样性显著增加。

也在 Divernet 上： 深入探索马耳他虚拟博物馆, 马耳他和戈佐岛的顶级沉船, 马耳他附近德国二战金属的味道, 马耳他又击沉一艘巡逻艇

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