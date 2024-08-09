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宝船：哥伦比亚谈论的是钉子，不是黄金

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圣何塞沉船遗址上的大炮，来自之前的一次探险（Minculturas）
圣何塞沉船遗址上的大炮，来自之前的一次探险（Minculturas）

哥伦比亚政府就备受期待的 600 多米深的勘探发表了一份新声明 圣何塞，这艘西班牙宝船被认为载有有史以来从新大陆向旧大陆运送的最珍贵的货物。

报告称，最近的一次探险“揭示了一张前所未见的考古证据地图，大大扩展了迄今为止已知的范围”，但这一声明似乎是在为可能旷日持久的行动铺平道路。 

声明中没有提及数百年来人们猜测沉船丢失的黄金和绿宝石，而是集中讨论了确定沉船原因的考古挑战。

我们推荐使用 圣何塞 是西班牙 Tierra Firme 舰队的旗舰，8 年 1708 月 11 日，该舰队在巴鲁战役中与哥伦比亚加勒比海沿岸的英国舰队发生冲突。当时据估计，该船载有约 116 万枚金币、XNUMX 个装满绿宝石的银箱、XNUMX 万比索和珠宝。

英国私掠船远征队在哥伦比亚附近与圣何塞号交战，由塞缪尔·斯科特绘制
英国私掠船远征队与 圣何塞，塞缪尔·斯科特 (Samuel Scott) 绘制（国家海事博物馆）

船沉没粉碎了查尔斯·韦杰准将夺取这艘大帆船及其财物的希望。英国指挥官在国内因纵容船只沉没而受到审判，而西班牙战役的幸存者也同样受到严密审问，询问如此珍贵的货物为何会失踪。

在英国和西班牙档案中，英国人坚称 圣何塞 在内部爆炸后沉没，这将免除西班牙对沉没的责任，而西班牙的证词则不那么明确，表明英国的炮火很可能击沉了这艘旗舰。 

40足球球场

多年的国际法律争论 所有权，此前曾报道 网际网路甚至有传言称哥伦比亚政府遗失了沉船的坐标，这场名为“探索海底之心”的科学探险 圣何塞 据报道，“大帆船”号已于 5 月底一周内启航。

该调查由文化部 (Minculturas)、哥伦比亚人类学和历史研究所 (免疫学学会联合会）、哥伦比亚海军和海事总局（DIMAR）。

水下机器人覆盖了船体主体周围 461,300 平方米的面积，相当于 40 多个专业足球场。水下机器人的具体型号尚未公布。

海事局局长海军中将约翰·法比奥·吉拉尔多·加洛报告称：“虽然 2022 年在沉船区域就发现了大量考古遗迹，但最近的探索使我们能够更详细地描述这些堆积物并发现新的孤立元素。”

他提到的发现包括一只锚、一些船的结构部件（包括环和一颗可能的钉子），以及一些日常用品，例如水罐、玻璃瓶和盆。

圣何塞沉船遗址上的金币，来自之前的一次探险（Minculturas）
圣何塞沉船遗址上的金币，来自之前的一次探险（Minculturas）

“在沉船中发现新的考古材料浓缩物 圣何塞 加洛说：“这艘大帆船的沉没表明了分析这一历史事件的复杂性。从船尾到最小的细节，这艘船的所有元素都在接受研究。”

“每一个新发现都会开辟新的研究场景，使我们能够制定有关其沉没的更精确的假设。”

船上生活

ICANH 主任阿尔赫纳·凯塞多 (Alhena Caicedo) 表示：“我们相信有可能发现新的遗骸，从而扩展我们在 2022 年迄今为止获得的信息。” 

“这对于确定帆船内部的重要方面非常重要，并将揭示船上生活的基本方面、船员的安排方式、船上使用的文物类型以及货物如何从一个地方运送到另一个地方。 

“这些信息可能非常多样化，任何这些发现都将为我们提供有关目前海底物体的技术、结构和用途的宝贵知识。”

除了考古进展外，据称此次探险队还发现了沉船周围建立的“动态生态系统”，吸引了包括没有背鳍的鲨鱼和深水剑鱼在内的物种。

文化部长胡安·大卫·科雷亚 (Juan David Correa) 表示：“根据今年的新观察，我们将决定如何在 2025 年和 2026 年继续这项使命。”“我们将在 2025 年 XNUMX 月宣布这项深入世界中心之旅的下一步行动。” 圣何塞 大帆船。”

也在 Divernet 上： 八件和茶杯 圣何塞 破坏, 哥伦比亚真的遗失了“沉船圣杯”吗？, 哥伦比亚加大宝船回收力度, 圣何塞 沉船的宝藏存在争议……

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