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苏必利尔湖发现“最安全”船只的悲惨残骸

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西储大学的钟声（GLSHS）
西储大学的钟声（GLSHS）

大湖沉船历史学会 (GLSHS) 最新发现的失踪已久的船只是 西部储备 – 在 19 世纪一度被认为是湖上最安全的船只之一。

1892 年，这艘船连同船主及家人在苏必利尔湖“沉船海岸”附近失踪。船上 28 人中，除一人外，其余全部失踪。

这艘长 90 米的钢制蒸汽船是在距离 GLSHS 基地西北约 96 公里处发现的。 五大湖沉船博物馆，密歇根州白鱼角。

学会成员使用其研究船上的侧扫声纳 大卫博伊德 找到 西部储备 尽管这一发现直到最近才被宣布，但这一发现还是在去年夏末发现的。 

沉船远离海岸，断成两截，船头部分位于船尾，超出正常水肺潜水深度约 180 米。 

西储区声纳图像
西储区声纳图像

这艘船曾被称为“内陆灰狗号”，被认为是五大湖地区最安全的船只之一。

该船于 1890 年投入使用，是该地区第一批全钢船之一，与木质船体相比，其载重量更大，速度更快，肩负着打破纪录的重任。 

游船

西部保留区（GLSHS）的历史图像
西部保留区（GLSHS）的历史图像

这艘船的主人是航运巨头彼得·G·明奇船长，他决定把工作和娱乐结合起来，带着妻子、两个年幼的孩子和嫂子及其女儿，乘船穿过休伦湖前往明尼苏达州的双港，享受夏末的邮轮之旅。这艘船没有装载任何货物，但会在返程时装载一船铁矿石。

然而，30 月 19 日到达白鱼湾时，宜人的天气突然转晴，船长阿尔伯特·迈尔 (Albert Myer) 带着自己 XNUMX 岁的儿子抛锚停泊，避开最恶劣的天气条件，然后驶入苏必利尔湖。

在这一点上 西部储备 遭遇大风，晚上 9 点左右开始散去。

转向柱 (GLSHS)
转向柱 (GLSHS)
左舷行驶灯（GLSHS）
左舷行驶灯（GLSHS）

家属和船员成功登上并放下两艘救生艇，但其中一艘金属救生艇很快就倾覆，另一艘木船仅救起了两名失踪的船员。

十分钟后 西部储备 沉没了，剩下的救生艇上的乘客因大风持续不断而独自陷入黑暗之中。

在接下来的 10 个小时里，一艘轮船从附近驶过，但船员们没有看到这艘救生艇，因为救生艇没有配备照明弹。大约早上 7.30:XNUMX，救生艇到达了苏必利尔湖东南岸一英里以内的地方，但不幸的是，它在那里的海浪中翻船了。只有舵手哈里·斯图尔特幸存下来，讲述了这个故事

前桅杆断裂（GLSHS）
前桅杆断裂（GLSHS）
前桅横跨船头区域的锚机（GLSHS）
前桅横跨船首锚机（GLSHS）

随后的调查显示，该船厂建造了 西部储备 使用的受污染钢材易碎，容易产生金属疲劳。这场悲剧促使美国造船业对钢板的使用制定了更严格的标准。 

远景图像

GLSHS 海洋运营总监 Darryl Ertel 和他的兄弟兼大副 Dan 一直在寻找 西部储备 在过去的两年里，终于在左舷取得了一个标志 大卫博伊德.

他们扫描的范围覆盖了船的两侧约 800 米，远处的图像很小，但当 Darryl 测量阴影时，它延伸到了约 12 米。 

船头区域左舷舷侧的绞盘杆架（GLSHS）
船头区域左舷舷侧的绞盘杆架（GLSHS）
船首和锚链 (GLSHS)
船首和锚链 (GLSHS)

“于是我们回到船顶，发现它有货舱口，看起来好像断成了两截，一半叠在另一半上面，每一半用侧扫测量长度为 150 英尺 [45 米]，”达里尔·埃特尔说。“然后我们测量了宽度，结果完全正确，所以我们知道我们找到了 西部储备设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

一台遥控潜水器被部署，定位船钟等特征，以确认埃尔特尔兄弟的初步身份。

西部保留地的沉没（罗伯特·麦格里维 - GLSHS）
西部保留地的沉没（Robert McGreevy / GLSHS）

“每艘沉船都有自己的故事，但有些则更加悲惨，” GLLSHS的执行董事布鲁斯·林恩说：“这进一步证明了五大湖在一年中的任何时候都可能有多危险。”

也在 Divernet 上： 130m深发现200年历史的湖轮船, 湖沉船发现无法解释船长的奇怪行为, 100年前的沉船残骸：伴侣回去找狗, 苏必利尔湖90m处发现卫星拖船

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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
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11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

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00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
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03:15 欧盟
04:23 德班时间
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06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潜水 澳新
11:09 潜水讲座
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