苏必利尔湖发现“最安全”船只的悲惨残骸

大湖沉船历史学会 (GLSHS) 最新发现的失踪已久的船只是 西部储备 – 在 19 世纪一度被认为是湖上最安全的船只之一。

1892 年，这艘船连同船主及家人在苏必利尔湖“沉船海岸”附近失踪。船上 28 人中，除一人外，其余全部失踪。

这艘长 90 米的钢制蒸汽船是在距离 GLSHS 基地西北约 96 公里处发现的。 五大湖沉船博物馆，密歇根州白鱼角。

学会成员使用其研究船上的侧扫声纳 大卫博伊德 找到 西部储备 尽管这一发现直到最近才被宣布，但这一发现还是在去年夏末发现的。

沉船远离海岸，断成两截，船头部分位于船尾，超出正常水肺潜水深度约 180 米。

西储区声纳图像

这艘船曾被称为“内陆灰狗号”，被认为是五大湖地区最安全的船只之一。

该船于 1890 年投入使用，是该地区第一批全钢船之一，与木质船体相比，其载重量更大，速度更快，肩负着打破纪录的重任。

游船

西部保留区（GLSHS）的历史图像

这艘船的主人是航运巨头彼得·G·明奇船长，他决定把工作和娱乐结合起来，带着妻子、两个年幼的孩子和嫂子及其女儿，乘船穿过休伦湖前往明尼苏达州的双港，享受夏末的邮轮之旅。这艘船没有装载任何货物，但会在返程时装载一船铁矿石。

然而，30 月 19 日到达白鱼湾时，宜人的天气突然转晴，船长阿尔伯特·迈尔 (Albert Myer) 带着自己 XNUMX 岁的儿子抛锚停泊，避开最恶劣的天气条件，然后驶入苏必利尔湖。

在这一点上 西部储备 遭遇大风，晚上 9 点左右开始散去。

转向柱 (GLSHS)

左舷行驶灯（GLSHS）

家属和船员成功登上并放下两艘救生艇，但其中一艘金属救生艇很快就倾覆，另一艘木船仅救起了两名失踪的船员。

十分钟后 西部储备 沉没了，剩下的救生艇上的乘客因大风持续不断而独自陷入黑暗之中。

在接下来的 10 个小时里，一艘轮船从附近驶过，但船员们没有看到这艘救生艇，因为救生艇没有配备照明弹。大约早上 7.30:XNUMX，救生艇到达了苏必利尔湖东南岸一英里以内的地方，但不幸的是，它在那里的海浪中翻船了。只有舵手哈里·斯图尔特幸存下来，讲述了这个故事

前桅杆断裂（GLSHS）

前桅横跨船首锚机（GLSHS）

随后的调查显示，该船厂建造了 西部储备 使用的受污染钢材易碎，容易产生金属疲劳。这场悲剧促使美国造船业对钢板的使用制定了更严格的标准。

远景图像

GLSHS 海洋运营总监 Darryl Ertel 和他的兄弟兼大副 Dan 一直在寻找 西部储备 在过去的两年里，终于在左舷取得了一个标志 大卫博伊德.

他们扫描的范围覆盖了船的两侧约 800 米，远处的图像很小，但当 Darryl 测量阴影时，它延伸到了约 12 米。

船头区域左舷舷侧的绞盘杆架（GLSHS）

船首和锚链 (GLSHS)

“于是我们回到船顶，发现它有货舱口，看起来好像断成了两截，一半叠在另一半上面，每一半用侧扫测量长度为 150 英尺 [45 米]，”达里尔·埃特尔说。“然后我们测量了宽度，结果完全正确，所以我们知道我们找到了 西部储备设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

一台遥控潜水器被部署，定位船钟等特征，以确认埃尔特尔兄弟的初步身份。

西部保留地的沉没（Robert McGreevy / GLSHS）

“每艘沉船都有自己的故事，但有些则更加悲惨，” GLLSHS的执行董事布鲁斯·林恩说：“这进一步证明了五大湖在一年中的任何时候都可能有多危险。”

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