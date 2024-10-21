数千件英国沉船物品开始拍卖

人们原本担心康沃尔郡查尔斯顿沉船宝藏博物馆收藏的数千件历史航海纪念品将被拍卖，这一担忧将于下月初成为现实，因为这些纪念品将在彭赞斯进行拍卖。

网际网路 8 月份报告称 博物馆可能关闭 如果该财产不能作为持续经营企业出售，则在圣奥斯特尔 (St Austell) 并分散其内容。

博物馆藏品的出售为文物收藏家提供了一个重大的机会，尤其是因为它与“理查德·拉恩 OBE 沉船档案”合并在一起。

现年 93 岁的拉恩是 20 世纪英国杰出的沉船潜水员和作家之一，作为博物馆的联合创始人和馆长，他负责在 1960 世纪 70 年代和 XNUMX 年代收集博物馆的初始藏品。

不列颠群岛沉船事故调查负责人 Richard Larn

Larn 的拍卖包括他的个人档案，其中包含 1,630 本书籍，以及他长达 10 年的大型项目的大量研究文件 不列颠群岛沉船指数、图表和书中使用的数百张照片。其中还包括拉恩亲自打捞的沉船文物。

彭赞斯的莱氏拍卖行将此次活动描述为“可能是我们迄今承办的最令人兴奋的两次拍卖”，他们将连续四天举办此次活动，并从 1 月 XNUMX 日开始接受参观。

5 月 6 日举行的拉恩 (Larn) 一日拍卖会之后，7 月 8 日、XNUMX 日和 XNUMX 日还将举行查尔斯顿沉船宝藏博物馆拍卖会。

稀有且珍贵

博物馆 包含约 7,000 件沉船遗物，包括 玛丽玫瑰号、泰坦尼克号、卢西塔尼亚号 和 皇家宪章，当整套房产上市时，所有这些房产的要价都是 1.95 万英镑，但这个价格似乎并未被满足。

博物馆现任所有者是伊甸园项目的联合创始人兼赫里根迷失花园的所有者蒂姆·斯密特爵士，他制定了应急计划，如果无法持续出售博物馆和馆藏，他将拍卖这些展品。

1707 年在锡利群岛附近沉没的 HMS Eagle 号的木材船尾部分（Lay's Auctioneers）

莱将这些文物描述为“世界上最惊人的海洋考古收藏之一”，并表示其中一些文物“极其罕见且珍贵”。

拍卖行表示，对博物馆庞大的藏品进行分类既有趣又具有挑战性，目前这些藏品被分成 1,200 件“且数量还在增加”。 “我们经常发现，一旦我们开始仔细观察，了解历史背景，我们就会被手中握着的硬币、武器或任何包裹在海洋凝固物中的文物所吸引。”

“我们一直在了解每艘船的历史，它是如何沉没的，失去了多少生命，以及那些人在最后几分钟的恐惧经历。这是一次同样具有教育意义和令人谦卑的经历。”

来自 1667 年“竖框沉船”货物的黄铜文物，Santo Christo de Costello（乐事拍卖行）

关键资源

1947 年，理查德·拉恩使用德国德尔格 U 型潜艇逃生装置自学了在泰晤士河潜水。1950 年，在商船队服役后，他加入了皇家海军，在那里服役了 22 年。

他是第一支使用 Dragonfly 直升机进行潜水作业的潜水员队伍的成员，在马耳他附近回收了炮兵靶机。他于 1957 年加入英国潜水俱乐部，并领导皇家海军潜水俱乐部，带领众多国际潜水探险队。

1897 年在康沃尔郡教堂湾沉没的 ss Grip 船上的铜钟（Lay's Auctioneers）

在研究了 1707 年的锡利海难之后，他发现并调查了该岛附近的几艘历史沉船，其中包括 HMS 社区. 他创立了商业潜水员 测试 中心普罗迪夫以及当时的查尔斯顿沉船及遗产中心，他和他的妻子布里奇特一直经营该中心直到 1998 年。

这对夫妇一共写了 65 多本书，其中六卷本 不列颠群岛沉船指数 仍然是沉船潜水员、海洋历史学家和考古学家的重要资源。拉恩于 2009 年获得 OBE 勋章和其他荣誉，以表彰他对海洋遗产的贡献。

来自皇家海军协会的皮鞋和木鞋楦，由理查德·拉恩于 1967 年潜水发现（Lay's Auctioneers）

在彭赞斯参观拉恩拍卖的时间为：1 月 4 日和 9 日上午 5 点至下午 2 点，9 月 1 日上午 2 点至下午 3 点，以及查尔斯顿沉船宝藏博物馆拍卖会，时间为 4 月 5 日、9 日、4 日和 XNUMX 日上午 XNUMX 点至下午 XNUMX 点。

两场拍卖均在彭赞斯和 在线，上午 10 点开始。查找 详细资料 在 Lay's Auctioneers 网站上进行拍卖和安排。

也在 Divernet 上： 沉船宝藏恐遭拆分, 干涸潜水博物馆需要支持, 康沃尔郡庆祝沉船潜水先驱，锡利沉船硬币价值翻倍