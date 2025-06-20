悲惨沉船事故中的电报返回家园

1970 世纪 XNUMX 年代，一名潜水员打捞到一台失踪的马可尼无线电报机，如今已与其他与加拿大历史上最严重的和平时期海难有关的文物在 爱尔兰皇后 魁北克省里穆斯基的博物馆。

该博物馆是 Pointe-au-Père 海事历史遗址的一部分，以圣劳伦斯河灯塔站为中心。

佩尔角海事历史遗址（帕特里克·马特）

- 皇后一艘加拿大太平洋邮轮在向东驶往利物浦时与挪威货轮相撞 斯托斯塔 29 年 1914 月 XNUMX 日，在里穆斯基附近的浓雾中，朝着圣劳伦斯河口方向。

爱尔兰皇后号邮轮（HefePine 23）

此次事件发生时距离 泰坦尼克号 这艘170米长的英国制造的船，虽然舱室结构严密，救生艇也配备齐全，却在14分钟内沉没，造成1,012人死亡，沉船深度达45米。

在 465 名幸存者中，许多人可能是因为操作员罗纳德·弗格森 (Ronald Ferguson) 通过马可尼无线电报机发出的求救信息而幸存下来的。

1970 世纪 XNUMX 年代发现这台机器时，调谐器的开关已关闭，这表明即使在不得不弃船时，弗格森也花了一点时间来遵循这一标准协议。

罗纳德·斯托帕尼 (Ronald Stopani) 与他 1975 年的发现 (SHMP)

博物馆工作人员之所以知道这个开关，是因为在一张潜水员拍摄的装置照片中可以看到它。

历史学家大卫·圣皮埃尔告诉加拿大广播公司新闻，他们也知道这名潜水员的名字——罗纳德·斯托帕尼——但除了1975年的地址外，其他信息一无所知。据悉，斯托帕尼曾与一支来自纽约州罗切斯特的美国潜水队一起潜水，但博物馆工作人员不知道他是否还活着，如果还活着，他现在住在哪里，以及他是否还保留着那份电报。

圣皮埃尔给所有姓斯托帕尼的人发信息、打电话，终于在今年 81 月，他接到了这位潜水员本人的电话。斯托帕尼现年 XNUMX 岁，住在佛罗里达州和内华达州。

他仍然保留着这台有 111 年历史的电报机，这是他从 皇后 当时并没有禁止从沉船中打捞此类文物。

船钟已在博物馆安放（SHMP）

他回忆说，潜水是在7月份进行的，但当时河里还有冰。他说他只是给自己的 drysuit 帮助他将这个重达 30 公斤的装置抬到水面。

斯托帕尼一直把它存放在一个透明的盒子里，最近一次是在拉斯维加斯，50 年后，他非常乐意将他的发现捐赠给博物馆。

斯托帕尼的一位已故朋友弗雷德·泽勒 (Fred Zeller) 曾与他一起潜入沉船并领导了这次探险，他多年前告诉斯托帕尼，他已经向 爱尔兰皇后 博物馆。

博物馆学家 Roxane Julien-Friolet（左）与博物馆馆长 Hélène Théberge (SHMP)

斯托帕尼现在对正在进行修复工作的电报机也做了同样的事情，他在捐赠中还附上了两位潜水员在 1970 世纪 XNUMX 年代之间的通信。

无线电操作员罗纳德·弗格森在沉船事故中幸存下来，一直活到了1980世纪XNUMX年代。他居住在英国的儿子已获悉，这台机器已被找到。

Roxane Julien-Friolet 来自 爱尔兰皇后 博物馆表示，这台马可尼电报机的状况非常好。“我们非常惊讶，也非常荣幸这件非常重要的物品现在成为我们的藏品，”她说。

- 佩尔角海事历史遗址，还可以参观加拿大海军 1960 世纪 XNUMX 年代的潜艇 HMCS 奥农达加，整个夏季开放至 13 月 XNUMX 日。

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