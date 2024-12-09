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西班牙沉船失窃金币被追回

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1715 年佛罗里达海岸沉没的舰队的金币（FWC）
1715 年佛罗里达海岸沉没的舰队的金币（FWC）

佛罗里达州鱼类和野生动物保护委员会追回了从佛罗里达宝藏海岸 1 舰队沉船上被盗的价值超过 1715 万美元的 XNUMX 枚金币。佛罗里达州鱼类和野生动物保护委员会称这是其长期调查文物盗窃和贩运案件的一个重要里程碑。

1715 舰队代表了 300 多年前在佛罗里达海岸的一场飓风中沉没的十几艘西班牙宝船。从沉船中打捞出的文物受到州和联邦法律的保护——但直到现在，仍有 13 枚硬币下落不明。

据英国渔业和野生动物委员会介绍，2015 年，施密特家族成员作为有限责任公司 1715 Fleet – Queens Jewels 的合同打捞人员，从西班牙沉船中发现了 101 枚金币。

据称，其中 50 枚硬币已向当局如实报告，但另外 XNUMX 枚硬币的存在并未披露。

被盗黄金：1715 年舰队历史标记（Leonard J DeFrancisci）
1715 舰队历史标记（Leonard J DeFrancisci）

今年 2023 月，有新证据表明 2024 年至 XNUMX 年间非法出售多枚被盗金币，FWC 调查人员与 FBI 合作，他们认为这一犯罪与家庭成员埃里克·施密特 (Eric Sc​​hmitt) 有关。

他们手持多份搜查令，从居民住宅和保险箱中搜出数枚硬币，并从一位佛罗里达州拍卖商手中搜出五枚硬币，据说这位拍卖商是在不知情的情况下从施密特手中购买了这些硬币。 

“高级 数字 法医鉴定结果显示，埃里克·施密特与一张在皮尔斯堡施密特家族公寓拍摄的被盗硬币照片有关，”佛罗里达州鱼类和野生动物保护委员会表示。

“还发现埃里克·施密特 (Eric Sc​​hmitt) 拿走了三枚被盗的金币，并于 2016 年将它们放在海底，以便被 1715 Fleet – Queens Jewels 的新投资者发现。”施密特已在州法院被指控出售赃物。

这款 FWC 该公司表示，已与历史保护专家密切合作，对这些文物进行评估和鉴定，并将依法归还给保管人。该公司还表示，还将致力于追回其余 13 枚被盗硬币，“并将参与非法销售的人绳之以法”。 

也在 Divernet 上： 来自太空的照片指向“宝藏沉没”, “太简单了”：佛罗里达发现 16 世纪西班牙沉船, 寻宝者打捞浅层沉船的企图被推翻, 潜水员的 100 万美元发现是家族传承

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