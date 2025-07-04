绍森德报道伦敦沉船事件最新消息

一个专门展示 17 世纪沉船的新展览 伦敦 目前正在绍森德中央博物馆展出。“伦敦沉船：她的最后一次航行”展览预计将持续到明年五月底。

该博物馆已永久展出了从这艘 17 世纪沉船中打捞出的文物，但新的展览重点关注文物从打捞到展出期间所经历的“最后航程”。

在 历史英格兰 策展人表示，这些年来，这些藏品揭示了一系列意想不到的历史信息。

展览中展出了一些从未公开过的文物，这些文物现已不再受保护，其中最引人注目的是木制炮架，它曾容纳过这艘战舰上的一门大炮，是现存极少的此类炮架之一。

伦敦的 CGI 重建（Touch Productions）

- 伦敦 曾是一艘装备76门火炮的二流战舰，因在复辟时期护送查理二世返回英国而闻名。1665年，在准备加入第二次英荷战争舰队时，该舰在绍森德附近的泰晤士河口发生灾难性的火药爆炸，船上300人中约350人丧生。

这艘沉船目前分为两部分，并被指定为受保护沉船。多年来，潮汐变化和繁忙的航运交通使部分遗址暴露出来，揭示了更多保存完好的文物，但也威胁着沉船的寿命。

船员鞋

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- 伦敦 沉船也因委托给受托人史蒂夫·埃利斯领导的一支由当地潜水员组成的小团队而闻名，他们的故事 可以在其他地方找到 on 迪韦尔网。

新的展览可以在 中央博物馆 每周三至周日上午11点至下午5点开放。成人票价为4.50英镑，儿童票价为2.50英镑。

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