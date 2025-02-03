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沉船 ID：巴西二战中唯一的军事损失

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维塔尔·德·奥利维拉号沉船（巴西海军）
维塔尔·德·奥利维拉号沉船（巴西海军）

第二次世界大战期间唯一一艘被敌军击沉的巴西军舰已被巴西海军确认身份——距离潜水员首次发现其沉船已有 14 年。

82米辅助船 维塔尔·德奥利维拉 被德国潜艇鱼雷击中 U-861 1944 年，约有 100 人在该行动中死亡。 

巴西是二战期间唯一向海外派兵的南美国家，大西洋海战期间，该国沿海有 2 艘商船遭 U 型潜艇袭击而损失。

巴西海军获得了 维塔尔·德奥利维拉 16 月 XNUMX 日，在一艘水文海洋研究船的海上试验和调试期间，该船恰好也以 维塔尔·德奥利维拉

两艘船均以“巴西水文学之父”护卫舰上校马诺埃尔·安东尼奥·维塔尔·德·奥利维拉的名字命名，他在 1867 年巴拉圭战争期间指挥一艘战列舰时阵亡.

巴西海军“Vital de Oliveira”号的扫描图
维塔尔·德·奥利维拉 (巴西海军) 的图片
Vital de Oliveira（巴西海军）的声纳图像

的残骸 维塔尔·德奥利维拉 2011 年，潜水兄弟 José Luiz 和 Everaldo Pompermayer Meriguete 在里约热内卢州马卡埃 65 公里外的海岸发现了这条鱼。这两位捕鱼者当时正在响应一位渔民的求助请求，这位渔民的渔网被不明障碍物缠住了。 

沉船位于 55 米深的水下，因此兄弟俩叫来了专业潜水员 Domingos Afonso Jorio。他向海军报告说，他发现渔网被船上的枪钩住了。 维塔尔·德奥利维拉 携带两门47毫米机关炮。 

无论出于什么原因，海军至今仍未能确认沉船的身份——正如去年沉船 80 周年纪念日出现疑问时海军向巴西媒体所说的那样。

该组织曾表示“目前并未开展寻找沉船考古遗址的研究”，不过现在这一立场似乎已经发生改变。

原版“维塔尔·德·奥利维拉”号于 1944 年遭鱼雷击沉（巴西海军）
原版“维塔尔·德·奥利维拉”号于 1944 年遭鱼雷击沉（巴西海军）

这款 维塔尔·德奥利维拉 建于 1910 年，最初是 伊陶巴，并于1931年编入巴西海军。19年1944月XNUMX日，她正在沿海运送物资和军事人员，应该由潜艇猎人护送 贾瓦里但由于未知原因，两艘船只失去了目视接触。

当。。。的时候 维塔尔·德奥利维拉 午夜前，这艘没有装甲的船尾被鱼雷击中，迅速沉没，船上 100 名士兵中约 270 人丧生。 

海军最新 维塔尔·德奥利维拉 旨在进行水文海洋调查、收集环境数据并支持感兴趣的海洋区域的科学研究。

新的研究船“维塔尔·德·奥利维拉”号以 19 世纪一位水文学家的名字命名（巴西海军）
新的研究船“维塔尔·德·奥利维拉”号以 19 世纪一位水文学家的名字命名（巴西海军）

据海军少校 Caio Cezar Pereira Demilio 介绍，该船使用多波束回声测深和侧扫声纳获取的数据进行全面勘测 水下考古科 海军历史遗产及文献局。

他说，可能会进行进一步的技术潜水和 ROV 潜水，以拍摄照片和视频、收集有关船只的更多数据并记录或检索文物。将创建 3D 模型以“详细评估剩余的结构状况以及船只与环境的关系”。

这项研究将是一个正在进行的数字项目的一部分，该项目名为 巴西海岸历史遗迹沉船地图集，从而对各个沉船地点进行关联分析，以加深对该国航海历史的了解。

也在 Divernet 上： 诺罗尼亚岛：大西洋潜水热点, 潜水员精确定位巴西最后一艘奴隶船的残骸, 新的巨型沉船——但谁需要这个呢？

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本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备： https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。

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