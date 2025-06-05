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沉船确认为库克船长的“奋进号”

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塞缪尔·阿德金斯 (Samuel Adkins) 于 1794 年左右设计的 HMB 奋进号
塞缪尔·阿德金斯 (Samuel Adkins) 于 1794 年左右绘制的 HMB 奋进号

澳大利亚国家海事博物馆 (Australian National Maritime Museum) 宣布了对美国罗德岛州纽波特港沉船身份的最终裁决。安尼玛) – 以“大量证据”证实，它原本是詹姆斯·库克船长的著名探险船 HM Bark 奋进.

此次确认是这项历时约 26 年、最终充满争议的项目的高潮，并发布了一份包含新历史和考古证据的报告，以确认之前被称为 RI 2394 的沉船地点。ANMM 现在希望确保沉船得到全面保护。

“鉴于 奋进号“由于其对澳大利亚、新西兰、英国、美国和整个太平洋的原住民具有重要的历史和文化意义，因此，要确定其沉船地点就需要为 RI 2394 提供最高级别的立法和物理保护，”博物馆表示。

报告还指出，HMB 奋进 这艘船并非举世闻名。虽然英国海军军官兼探险家库克在1768年至71年的太平洋探索之旅中使用了它，但对原住民来说，它象征着殖民的开始。

树皮返回英国后被卖给私人所有者，并改名为 三明治勋爵，用于运送部队前往美洲殖民地支援英国战役。到1778年，这艘船状况不佳，被停泊在纽波特港，用来关押战俘。  

当美国和法国军队围攻英国控制的城镇时， 三明治勋爵 是组成水下封锁线的 13 艘沉船之一，没有任何打捞或转移的记录。

合作研究

1998 年，澳大利亚历史学家 Mike Connell 和 Des Liddy 以及美国罗德岛海洋考古项目的海洋考古学家 Kathy Abbass (里马普）开始调查沉船现场。 

次年，联邦法院支持了罗德岛州对所有沉船的所有权，并认定罗德岛历史保护与遗产委员会（RIHPHC）负责保护沉船上的所有考古工作，并授权其开展工作。

当时以及 2019 年，RIMAP 和 ANMM 就一组标准达成了一致，如果满足这些标准，就可以将 RI 2394 认定为 三明治勋爵 – ANMM 表示，目前这些标准已经得到充分满足。

截至 2004 年，这两个机构合作进行了五次考古探险，进行了水下水肺调查、海底遥感以及对石头、煤炭、木材和沉积物样本的分析，但没有一个沉船地点能够被确认为是 三明治勋爵。

库克沉船
澳大利亚国家海事博物馆潜水员 (ANMM)

RIMAP-ANMM 项目于 2015 年恢复，次年，博物馆的 Nigel Erskine 进行了新的档案研究，将研究区域大幅缩小到山羊岛以北的一个区域，该区域已知包含 三明治勋爵 以及四艘较小的沉船。

这些调查是在 2017 年至 2021 年间进行的，进一步将搜索范围缩小到两艘最大的沉船。

纽波特港山羊岛
纽波特港山羊岛

RI 2394 号遗址比另一处遗址大得多，可见的遗迹覆盖了 18 x 7 米的区域。其中包括一堆石碴、一排暴露在外的大型铰接式木肋、四门铁炮和一个铅制排水孔（排水沟）。

收集了船体木材、压舱物和文物样本，木材分析表明，船头在船舶服役后期曾使用欧洲木材进行过重大维修 - 1776 年就是这种情况。

凭借 RIHPHC 挖掘许可证，该团队在 2019 年至 2021 年间进行了更详细的调查，揭露了船体以及舱底泵井、龙骨和龙骨轴以及船头组件等特征。 

最后的结论？博物馆的最终报告
最后的结论？博物馆的最终报告

一系列结构木材的尺寸与皇家海军调查期间测量的测量结果非常吻合 奋进 1768年。从舱底泵到船头的幸存船体与船的尺寸非常吻合，而双排和三排地板木材的放置位置与 奋进的主桅杆和前桅杆。

连接船首柱和龙骨前端的不寻常接头也与现存的描述相符。

弗朗西斯·拜尔登的 HMB Endeavour
弗朗西斯·约瑟夫·拜尔登的 HMB 奋进号

掉出来

RIMAP 和 ANMM 之间的合作关系在 2022 年初发生了转折，当时博物馆首次报告称 奋进 已被确认.

阿巴斯反驳说，RIMAP 才是这项研究的牵头机构，博物馆的声明既为时过早，又违反了合同，在得出最终结论之前，仍有一些问题需要解答。

“研究完成后，RIMAP 将发布合法报告 在其网站上”她说——尽管那里没有发布任何关于 奋进 最近。 网际网路 已联系 RIMAP 征求意见。

博物馆的最终报告 可以在这里下载。

也在 Divernet 上： 发掘奋进号——陛下之船（HMB）, 一块砖能解决库克沉船纠纷吗？

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