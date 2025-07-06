斯卡帕潜水员打捞出先锋号上的文物

一战战舰 HMS 上的钟和与枪支相关的文物 前锋 已被斯卡帕湾的潜水员打捞上来。这艘船于1917年沉没，据信是皇家海军历史上单次事故中最大的人员伤亡。

这些物体是八年前为纪念该船于 1917 年沉没一百周年而成立的调查潜水队发现的。在艾米丽·特顿的带领下，潜水员们花了 500 个小时绘制了沉船地点的地图，由于沉船爆炸的威力，沉船地点分布在广阔的区域。

HMS 前锋 是一艘 19,560 吨的无畏舰，于 1909 年在巴罗因弗内斯下水，并于 1916 年参加了日德兰海战。

战列舰“先锋号”于 1917 年沉没（皇家海军）

她的大部分职业生涯都在北海巡逻，但在 9 年 1917 月 XNUMX 日，一系列 杂志 她在奥克尼群岛抛锚时发生爆炸，几分钟内就沉没了，船上848名军官和船员中只有两人幸存。

这艘沉船位于水下34米处，直到1984年才被作为战争墓地受到保护，当时它已被大量打捞出有色金属。船体中央部分已被打捞上来作为废料，但包括船头和船尾在内的其他部分仍然完好无损地沉在海底。

HMS 前锋 是一艘 Sovereign Immune 沉船，因此潜水需要获得国防部的特别许可。

六天窗口期

7月份2023 潜水队再次行动 从 Turton 的包租船上 哈士奇 拍摄了更多图像 前锋 作为斯卡帕100计划的一部分，由特顿领导的另一支队伍进行了最新的潜水。从29月750日开始的六天潜水期，潜水范围覆盖了距离沉船地点超过XNUMX米的区域。

这口钟在爆炸中从船上抛出，已经变形，人们在距离主遗址约 200 米的地方发现了它，钟顶上原本应该是钟冠的地方有一个洞。

纳尔逊纪念盘（HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen）

同时打捞上来的还有一块据信由马鬃和皮革制成的炮管塞，以及一枚纪念尼罗河战役的金属徽章，徽章上的图案来自其中一门主炮。徽章上是海军上将纳尔逊勋爵的半身像，他曾担任过一艘早期的 前锋.

经过保护 皇家海军国家博物馆 这些文物将被借给奥克尼群岛的 斯卡帕流博物馆 供展出。主船的钟可以在巴罗因弗内斯的码头博物馆看到。

巴罗码头博物馆展出的“先锋号”舰钟

英国皇家海军的无畏舰通常会配备三到五口钟。除了主舰的钟外，后甲板上可能还有一口钟，机舱内也各有一口钟，此外，每艘小艇和军官舱内也各有一口较小的钟。

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