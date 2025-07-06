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皇家海军和斯卡帕博物馆收藏先锋号文物

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一名潜水员点亮了 Vanguard 的名字（HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen）
一名潜水员点亮了 Vanguard 的名字（HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen）

一战战舰 HMS 上的钟和与枪支相关的文物 前锋 已由斯卡帕湾的潜水员代表皇家海军国家博物馆 (NMRN) 打捞上来。 

据信，1917 年该船的沉没是皇家海军历史上单次事故中最大的人员伤亡事故。

八年前，一支潜水队为纪念这艘船于1917年沉没一百周年，花了500个小时绘制了沉船地点的地图，这些物体最终被确认。沉船地点因爆炸的威力而分布在广阔的区域。 进一步调查 于 2023 年进行。

HMS 前锋 是一艘 19,560 吨的无畏舰，于 1909 年在巴罗因弗内斯下水，并于 1916 年参加了日德兰海战。

1917 年战列舰 HMS Vanguard 失事（皇家海军）
1917 年战列舰 HMS Vanguard 失事（皇家海军）

她的大部分职业生涯都在北海巡逻，但在 9 年 1917 月 XNUMX 日，一系列 杂志 该船在斯卡帕湾停泊时发生爆炸，几分钟内即沉没，船上848名军官和船员中仅有两人幸存。

这艘沉船位于水下34米处，直到1984年才被作为战争墓地受到保护，当时它已被大量打捞出有色金属。船体中央部分已被打捞上来作为废料，但包括船头和船尾在内的其他部分仍然完好无损地沉在海底。

HMS 前锋 “主权免疫”号沉船残骸，潜水需要国防部的特别许可。打捞文物的项目由挪威核材料研究和博物馆（NMRN）和斯卡帕湾博物馆构思，历时三年。

此次活动得到了 先锋剧组照片项目该公司正试图通过船员后代以及沉船接收人和国防部等其他机构收集所有军舰船员的照片。

六天窗口期

奥克尼群岛租船上的志愿潜水队 哈士奇与之前的调查一样，从 29 月 750 日起，有六天的时间用于打捞文物，工作范围覆盖距离沉船地点超过 XNUMX 米的区域。

这口钟在爆炸中被从船上抛出，并发生了变形，目前位于距离主遗址约 200 米的地方，钟顶上原本应该是钟冠的地方出现了一个洞。

Vanguard 的尼罗河战役板（HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen）
Vanguard 的尼罗河战役板（HMS Vanguard 2023 Survey / Marjo Tynkkynen）

同时打捞上来的还有一件据信由马鬃和皮革制成的塞子，以及一枚纪念尼罗河战役的金属徽章，徽章上的图案来自其中一门主炮。徽章上是海军上将纳尔逊勋爵的半身像，他曾担任过一艘早期的 前锋.

经过保护 皇家海军国家博物馆，这些文物将被借给奥克尼群岛的 斯卡帕流博物馆 供展出。主船的钟可以在巴罗因弗内斯的码头博物馆看到。

巴罗码头博物馆展出的“先锋号”舰钟
巴罗码头博物馆展出的“先锋号”舰钟

英国皇家海军的无畏舰通常会配备三到五口钟。除了主舰的钟外，后甲板上可能还有一口钟，机舱内也各有一口钟，此外，每艘小艇和军官舱内也各有一口较小的钟。

也在 Divernet 上： 潜水员的新图像照亮了斯卡帕军舰, 斯卡帕湾 100 历史与沉船, 潜水斯卡帕流, 斯卡帕湾朝圣

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