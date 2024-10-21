水肺潜水员最大的在线资源
水肺潜水员最大的在线资源
搜索
关闭此搜索框。

地震隐藏了沉船——但科学家发现了它

在 Google 新闻上关注 Divernet
订阅我们的每周通讯
拖船名称（Lucas Bonfanti）
拖船名称（Lucas Bonfanti）

这是一艘相当小的船，但当电影制作人与地质学家联手解开沉船下落之谜时，这艘在20世纪初沉没在巴塔哥尼亚北部纳韦尔瓦皮湖的拖船已具有了半神话地位。

纳韦尔瓦皮湖是阿根廷内格罗河省和内乌肯省之间的一个细长的安第斯山脉湖泊，其多个分支、半岛和岛屿构成复杂的地理环境。 

拖船 Helvecia II 的照片（巴塔哥尼亚视觉档案馆）
拖船 Helvecia II 的照片（巴塔哥尼亚视觉档案馆）

当地制作公司 Acuanauta Films 正在制作一部题为 寻找赫尔韦奇a、根据失传已久的湖上拖船的故事改编 赫尔维西亚二世。然而，在向阿根廷国家科学技术研究委员会 (CONICET) 请求帮助之前，寻找沉船位置一直面临很大困难。 

这艘拖船曾在阿根廷和智利之间拖运载有制成品的驳船，据说于 1906 年在纳韦尔瓦皮沉没，地点靠近港口城市圣卡洛斯德巴里洛切，也就是电影公司的所在地。多年来，关于沉没原因的猜测多种多样，从爆炸、巨浪到蓄意破坏，不一而足。 

电影导演兼潜水员 Nicolas Mazzola 听过很多关于 赫尔维西亚二世 来自他已故的父亲。自 2020 年以来，他一直在尝试使用回声测深仪寻找沉船，同时重建其历史，并最终得出结论，一定是海底山体滑坡将其从原始位置移开。

海啸浪潮

马佐拉了解到，CONICET 的一个团队一直在研究该地区 1960 年的“大地震”，那次地震的地震活动引发了巴里洛切附近的山体滑坡，导致码头和停泊的船只倒塌，并引发了巨大的海啸。 

导演想知道 赫尔维西亚二世 可能在某个时候以这种方式移动，也许被埋在沉积物中，它的重新定位是否可以科学地计算出来。

CONICET 环境研究小组对纳韦尔瓦皮湖进行实地考察 (CONICET)
CONICET 环境研究小组对纳韦尔瓦皮湖进行实地考察 (CONICET)

安第斯巴塔哥尼亚生物与地球环境技术研究所环境研究组的 CONICET 湖泊系统专家接受了这一挑战。 

其团队分析了从该地区收集的所有数据，但未发现任何重要信息。随后，他们利用“湖沼地质学”方面的专业知识，研究了原始沉船搜寻区域和周边地区的高分辨率水深记录。 

“我们调查了过去和现在影响该地区湖泊的事件，如地震、山体滑坡、洪水或海岸不稳定、湖泊海啸和火山爆发等，”CONICET 研究员 Gustavo Villarosa 说道，他领导了 赫尔维西亚二世 团队。这些研究旨在帮助了解沿海人口以及旅游、商业和娱乐活动面临的风险。

Gustavo Villarosa 与研究团队 (CONICET)
Gustavo Villarosa 与研究团队 (CONICET)

“我们将搜索范围扩大到相邻区域，在那里我们看到了与轮船形状和尺寸一致的轮廓，因此我们建议在此时进行搜索，”维拉罗萨说。

马佐拉说：“我们用各种方法多次搜索该区域，直到负责提供水下机器人设备的巴里洛切公司 Pancora Robotica Submarina 通知我们发现了这艘船。”

侧扫残骸图像（CONICET）
侧扫图像 (CONICET)

在看过残骸右舷和船尾部分的镜头后，电影制作人随后亲自进行了水肺潜水。“当我看到这艘船时，我的心里充满了幸福，”马佐拉说。

“感触颇多”

电影制片人卢卡斯·邦芬蒂 (Lucas Bonfanti) 表示：“看到真正的沉船，真是一场悲剧，这么长时间以来第一次看到这样的场景，我感触颇多。” 

Helvecia II 的第一张水下照片（Nicolas Mazzola）
Helvecia II 的第一张水下照片（Nicolas Mazzola）

“我们在水下互相看着对方，开始庆祝，我们绕了几圈，尼古拉斯拿起相机，对准沉船，这样它就可以在水面上看到。我们拍照和拍摄。之后我们非常激动。”

国家公园管理局 (APN) 现已将沉船纳入其国家文化遗产名录。85 分钟的加长版预告片 寻找赫尔维西亚 （西班牙语）可参见 阿库阿塔电影公司 网站。

也在 Divernet 上： 大湖幽灵船 – 第一部分, 大湖幽灵船（第二部分）, 湖沉船发现无法解释船长的奇怪行为, 130m深发现200年历史的湖轮船

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
@adefrutos63 #askmark 当你上一次潜水由于空气短缺而压力很大时，你如何处理后续潜水？ #scuba #scubadiving #scubadiver 链接 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM： https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

@adefrutos63
#askmark 当你上一次潜水因空气短缺而压力很大时，如何处理后续潜水？
#水肺 #scubadiving #scubadiver


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42ODgwQ0RBNTY1OTRERDQy

潜水失败后如何重返水中？#AskMark #scuba

Scuba.com 网站链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训。 本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。 00:00 介绍 01:19 Scuba.com 02:13 开箱 03:51 规格 09:40 评论

Scuba.com 网站链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/9vpz


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:19 潜水网
02:13 拆箱
03:51 规格
09:40 回顾

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43RjgyNkZCNjkwMkZDMzcz

OrcaTorch D630 V2.0 脐带火炬评测#开箱#评测

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。 https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/ https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/ https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/ https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830 https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

本周播客中，菲律宾的专业潜水导游陷入困境，因为有人举报一些导游收受报酬在珊瑚上刻名字，当局因此将悬赏金额翻了四倍，以征集有关罪犯的信息。LL cool J 最近告诉《卫报》，深蓝之海中的机械鲨鱼差点淹死他。一位前海军潜水员决定成为第一个仰卧横渡英吉利海峡的人。



https://divernet.com/scuba-news/conservation/dive-pro-accused-of-carving-corals-for-cash/
https://www.scubadivermag.com/ex-navy-diver-set-to-swim-channel-backwards/
https://www.scubadivermag.com/fake-shark-parked-ll-cool-j-under-water/
https://www.ladbible.com/news/world-news/jamaica-shark-attack-decapitated-jahmari-reid-latest-457708-20240830
https://www.bbc.co.uk/news/articles/cg794yvkm5eo


成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FRUEzOUYxQTE4OEIyMTI3

导游为涂鸦珊瑚付钱#scuba #news #podcast

更多... 订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

最新评论
订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
约翰·德莱顿: 卢西塔尼亚号的冲击
幽灵潜水员: 软管断开导致斯卡帕号潜水员死亡
邦妮·高格勒: 52 个专业潜水员最喜欢的当地潜水地点
罗恩: 潜水员在墨西哥独自探索天然井时死亡
史蒂夫·温曼: 潜水员在墨西哥独自探索天然井时死亡
最新资讯
英国首次培育出粉红海扇 英国首次培育出粉红海扇
观看 Titania 沉船探索之旅的前排座位 观看 Titania 沉船探索之旅的前排座位
座头鲸在苏格兰搁浅后重返大海 座头鲸在苏格兰搁浅后重返大海
鲨鱼的带刺食物或能拯救海带 鲨鱼的带刺食物或能拯救海带
《侵略者历险记》的 Wayne B Brown 出版了第一本书 《侵略者历险记》的 Wayne B Brown 出版了第一本书
见见史蒂夫·巴克肖 (Steve Backshall) – 众多 Bite-Back 奖品之一！ 见见史蒂夫·巴克肖 (Steve Backshall) – 众多 Bite-Back 奖品之一！

联系方式

Facebook X-推特 Instagram Youtube

本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。

版权所有2024年 洛克传媒有限公司 版权所有。

0
希望您的想法，请发表评论。x