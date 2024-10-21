地震隐藏了沉船——但科学家发现了它

这是一艘相当小的船，但当电影制作人与地质学家联手解开沉船下落之谜时，这艘在20世纪初沉没在巴塔哥尼亚北部纳韦尔瓦皮湖的拖船已具有了半神话地位。

纳韦尔瓦皮湖是阿根廷内格罗河省和内乌肯省之间的一个细长的安第斯山脉湖泊，其多个分支、半岛和岛屿构成复杂的地理环境。

拖船 Helvecia II 的照片（巴塔哥尼亚视觉档案馆）

当地制作公司 Acuanauta Films 正在制作一部题为 寻找赫尔韦奇a、根据失传已久的湖上拖船的故事改编 赫尔维西亚二世。然而，在向阿根廷国家科学技术研究委员会 (CONICET) 请求帮助之前，寻找沉船位置一直面临很大困难。

这艘拖船曾在阿根廷和智利之间拖运载有制成品的驳船，据说于 1906 年在纳韦尔瓦皮沉没，地点靠近港口城市圣卡洛斯德巴里洛切，也就是电影公司的所在地。多年来，关于沉没原因的猜测多种多样，从爆炸、巨浪到蓄意破坏，不一而足。

电影导演兼潜水员 Nicolas Mazzola 听过很多关于 赫尔维西亚二世 来自他已故的父亲。自 2020 年以来，他一直在尝试使用回声测深仪寻找沉船，同时重建其历史，并最终得出结论，一定是海底山体滑坡将其从原始位置移开。

海啸浪潮

马佐拉了解到，CONICET 的一个团队一直在研究该地区 1960 年的“大地震”，那次地震的地震活动引发了巴里洛切附近的山体滑坡，导致码头和停泊的船只倒塌，并引发了巨大的海啸。

导演想知道 赫尔维西亚二世 可能在某个时候以这种方式移动，也许被埋在沉积物中，它的重新定位是否可以科学地计算出来。

CONICET 环境研究小组对纳韦尔瓦皮湖进行实地考察 (CONICET)

安第斯巴塔哥尼亚生物与地球环境技术研究所环境研究组的 CONICET 湖泊系统专家接受了这一挑战。

其团队分析了从该地区收集的所有数据，但未发现任何重要信息。随后，他们利用“湖沼地质学”方面的专业知识，研究了原始沉船搜寻区域和周边地区的高分辨率水深记录。

“我们调查了过去和现在影响该地区湖泊的事件，如地震、山体滑坡、洪水或海岸不稳定、湖泊海啸和火山爆发等，”CONICET 研究员 Gustavo Villarosa 说道，他领导了 赫尔维西亚二世 团队。这些研究旨在帮助了解沿海人口以及旅游、商业和娱乐活动面临的风险。

Gustavo Villarosa 与研究团队 (CONICET)

“我们将搜索范围扩大到相邻区域，在那里我们看到了与轮船形状和尺寸一致的轮廓，因此我们建议在此时进行搜索，”维拉罗萨说。

马佐拉说：“我们用各种方法多次搜索该区域，直到负责提供水下机器人设备的巴里洛切公司 Pancora Robotica Submarina 通知我们发现了这艘船。”

侧扫图像 (CONICET)

在看过残骸右舷和船尾部分的镜头后，电影制作人随后亲自进行了水肺潜水。“当我看到这艘船时，我的心里充满了幸福，”马佐拉说。

“感触颇多”

电影制片人卢卡斯·邦芬蒂 (Lucas Bonfanti) 表示：“看到真正的沉船，真是一场悲剧，这么长时间以来第一次看到这样的场景，我感触颇多。”

Helvecia II 的第一张水下照片（Nicolas Mazzola）

“我们在水下互相看着对方，开始庆祝，我们绕了几圈，尼古拉斯拿起相机，对准沉船，这样它就可以在水面上看到。我们拍照和拍摄。之后我们非常激动。”

国家公园管理局 (APN) 现已将沉船纳入其国家文化遗产名录。85 分钟的加长版预告片 寻找赫尔维西亚 （西班牙语）可参见 阿库阿塔电影公司 网站。

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